Până în 2020, Google a sărbătorit în fiecare an Ziua păcălelilor din Aprilie prin toate serviciile și aplicațiile sale. Firma a avut gustul bun să nu fie în știrile false , ci mai degrabă să adauge mini-jocuri amuzante. Ne amintim, de exemplu, posibilitatea de a juca Snake pe Google Maps în 2019 .

În 2020, Google a decis să întrerupă această tradiție din cauza situației globale de sănătate. Starea de spirit din acel moment nu era cu adevărat pentru petrecere. Un an mai târziu, Google a confirmat că nu va exista nici o zi a lui Fool’s April în 2021, din aceleași motive.

După cum indică Business Insider, Google și-a avertizat echipele în martie ca nu se pune problema sa sărbătorească Ziua păcălelilor din 2021. Iată mesajul lui Marvin Chow, responsabil de marketing la Google.

Așa cum vă veți aminti, anul trecut am luat decizia de a pune tradiția noastră de lungă durată Google de a sărbători Fools April, din respect pentru toți cei care luptă împotriva COVID-19.

În timp ce o mare parte a lumii încă se confruntă cu probleme grave, credem că este timpul să luăm o pauză de la glumele April Fools din acest an. Așa cum am făcut anul trecut, trebuie să continuăm să găsim modalități adecvate de a aduce momente vesele utilizatorilor noștri pe tot parcursul anului (de exemplu, Doodles, Easter Eggs etc.).