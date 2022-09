Entuziasmul crește în jurul următoarei generații de plăci grafice din gama RTX 40 , despre care știm încă puține dacă vorbim despre specificații tehnice, dar care vor fi totuși protagoniștii keynote-ului „GeForce Beyond” la conferința GTC 2022 a companiei care va avea loc pe 20 septembrie . Cu această ocazie, vor fi dezvăluite noile arhitecturi care vor înlocui actualele Amplificatoare.

Între timp, partenerii Nvidia lucrează deja la modele bazate pe noul hardware, iar printre acestea se numără și Zotac, protagonistul unei scurgeri de imagini care ne-ar putea arăta o previzualizare a versiunii lor de RTX 4090, probabil AMP Extreme. , adică modelul de vârf al noii linii de plăci grafice pentru PC.

Presupunând că imaginile sunt într-adevăr cele ale viitoarei versiuni emblematice, placa arată uriașă și are un design cu patru sloturi al cărui cooler depășește cu mult PCB-ul ca dimensiune. Vedem un singur conector PCIe Gen 5.0 (12VPWHR) cu 16 pini capabil să livreze 600 W. Imaginea pachetului pe care o propunem mai jos prezintă versiuni actualizate ale caracteristicilor precum Icestorm 3.0, precum și suport pentru BIOS dual, utilitare software Firestorm și Spectra 2.0 Suită de iluminat RGB.

Zvonurile despre noile carduri au fluctuat în ultimele săptămâni, dar multe zvonuri au indicat că RTX 4090 este prima versiune a cardului Lovelace care ar putea ajunge pe piețe, poate încă din acest an. În ultimele săptămâni au apărut și primele benchmark-uri sintetice care au evidențiat o posibilă creștere a performanței cu 78% față de generația actuală de RTX 3090, dar bineînțeles că cifrele lasă timpul pe care îl găsesc și vor fi necesare teste pe teren.

Printre alte posibile specificații tehnice se spune că RTX 4090 va fi echipat cu un GPU Cuda Core AD102 de 16.128 și 24GB GDDR6X probabil la 21Gbps, în timp ce BUS-ul va fi pe 384 de biți cu un TBP de 450 de wați. Foarte curand am putea pune capat presupunerilor si sa avem date definitive in mana, asadar numirea este pe 20 septembrie, ziua in care noile placi grafice Lovelace vor fi dezvaluite lumii intregi.