ZTE Axon 20 5G: este oficial, primul smartphone cu camera sub display soseste pe data de 1 septembrie

ZTE va fi primul constructor care isi echipeaza smartphone-ul cu o camera sub ecran. Produsul nu a fost inca dezvaluit in mod oficial insa constructorul a anuntat deja lansarea terminalului pentru data de 1 septembrie.

Constructorul chinez a facut acest anunt cu mandrie prin intermediul unui teaser. Drept urmare, Axon 20 5G urmeaza sa fie primul smartphone de pe piata care propune aceasta tehnologie marelui public.

Nu stim nimic concret despre telefon, doar zvonuri. ZTE a declarat doar ca telefonul va fi disponibil incepand cu 1 septembrie in cadrul unui eveniment de lansare. Dupa cum se poate obseerva in imagini, telefonul nu are nici margini, nici breton, nici macar o perforatie.

Interesul de a integra aparatul sub ecran este acela de a elibera spatiu pentru un afisaj total. Constructorii incearca de ceva vreme sa faca sa dispara APN-ul frontal. Asus si Oppo, spre exemplu au ales un modul foto retractabil in timp ce Xiaomi inca cauta solutii, depunand brevete peste brevete. In cele din urma, ZTE a fost cel care a reusit acest lucru primul.

Conform scurgerilor de informatii, ZTE Axon 20 5G va avea un ecran OLED de 6,92 inchi, un APN sub ecran de 32 mpx, un modul foto de 64mpx in spate si un procesor necunoscut penru moment, 12 GB RAM si o baterie de 4120 mAh. Dupa cum indica si numele, telefonul va fi compatibil 5G. Trebuie sa asteptam data de 1 sepembrie pentru a-l descoperi integral.