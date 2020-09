ZTE prezinta in mod oficial Axon 20 5G, primul sau smartphone compatibil 5G si dotat cu un senzor selfie integrat in ecran. Aceasta inovatie reprezinta o premiera mondiala. Constructorul nu a oferit inca o data oficiala de lansare, nici un pret pentru noul sau aparat.

La inceput de august, ZTE a creat un eveniment in care a anuntat ca urmeaza sa lanseze un smartphone inedit echipat cu un senzor selfie sub ecran, o premiera mondiala. In iulie 2020, constructorul a reusit sa oficializeze ZTE Axon 20 5G si le-a dat intalnire doritorilor ieri, 1 septembrie pentru o prezentare oficiala. Telefonul nu are breton, camera pop-up sau picatura de apa, aici senzorul este invizibil, instalat in mod confortabil in spatele ecranului OLED FHD+ de 6,92 inchi.

O combinatie de cinci tehnologii. Pentru a reusi aceste performante, ZTE a combinat numai putin de cinci tehnologii. In primul si in primul rand, a folosit un material special, organic si anorganic, pentru ca un maxim de lumina sa ajunga la lentila. A doia si a treia tehnologie formeaza o dubla comanda si « un circuit de comanda unic » care functioneaza impreuna pentru a « sincroniza afisajul » si pentru a se evita interferentele. Smartphone-ul foloseste un sistem denumit « matrice speciala » pentru a mentine pixelii si, drept urmare, pentru a asigura un afisaj coerent. ZTE a dezvoltat cu aceasta ocazie un algoritm unic pentru a imbunatati calitatea pozelor efectuate.