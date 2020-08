ZTE va lansa un smartphone cu senzor selfie sub ecran

ZTE ar trebui sa prezinte in curand primul smartphone comercial cu un senzor selfie ascuns sub ecran. Informatia a fost confirmata de catre presedintele diviziei smartphone a marcii. Telefonul va fi botezat Axon 20 5G. Daca aceste informatii se confirma, ZTE va depasi Oppo, Xiaomi si Vivo care lucreaza in egala masura la aceasta tehnologie.

Pe langa gama Nubia, ZTE nu mai este compania pe care am cunoscut-o in urma cu 10 ani. Mai putine smartphone-uri disponibile. O amenda uriasa din partea Statelor Unite ale Americii din cauza ca a incalcat un embargo. Acuzat de Casa Alba de aceleasi activitati ca Huawei in ceea ce priveste securitatea nationala. Insa, ZTE continua sa dezvolte smartphone-uri noi in ciuda tururor acestor probleme.

Ni Fei, presedintele marcii Nubia si noul presedinte, din iunie 2020, a intregii divizii smartphone ZTE, a publicat un mesaj pe contul sau Weibo. In acest mesaj explica ca va prezenta in curand primul smartphone comercial dotat cu un senzor selfie ascuns sub ecran, cu siguranta datorita solutiei oferite de Visionox. Nu precizeaza cand va fi dezvaluit in mod oficial acest telefon insa luna august sau septembrie par o ipoteza potrivita. Pana atunci, asteptam informatii noi cu privire la fisa tehnica a telefonului.