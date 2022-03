După cum știți, PlayStation are un eveniment numit State of Play. La acest eveniment, PlayStation afișează uneori videoclipuri noi din jocuri proprii și uneori de la terți. În ultimele zile, au venit noi informații referitoare la State of Play, despre care se spune că va avea loc în martie 2022 .

Potrivit informațiilor, în martie va fi un nou State of Play și va fi unul dintre marile evenimente. Când ne uităm la anunțurile despre care se spune că vor fi afișate la eveniment, vedem Hogwarts Legacy, Resident Evil 4 Remake, sistemul de stil Game Pass al PlayStation, The Last of Us 1 Remake, FINAL FANTASY XVI și God of War 2 .

Desigur, merită menționat din nou că acestea sunt zvonuri. Putem spune că jocul Spider-Man 2 și Wolverine nu va fi afișat la acest eveniment. O declarație oficială va urma în viitor.