3 lucruri pe care doar o agentie SEO le poate face pentru afacerea ta

Cand se pune problema promovarii in mediul digital, orice afacere are nevoie de o agentie de marketing. Totusi, atunci cand se are in vedere mai mult promovarea organica, precum si imbunatatirea website-ului afacerii, se apeleaza mai degraba la o agentie SEO.

O asemenea agentie – sau un departament dedicat – poate face foarte multe pentru website-ul unei afaceri. In primul rand, este vorba despre optimizare pentru motoarele de cautare – dar inainte de acest lucru, se rezolva toate probleme tehnice ale website-ului si se pune la punct o arhitectura prietenoasa pentru Google.

Iata alte trei lucruri pe care doar o agentie SEO le poate face pentru afacerea ta!

Imbunatatirea imaginii si recunoasterii brandului tau in mediul online

Nu ai nevoie (doar) de strategii de promovare social media agresive pentru a-ti face cunoscut brandul. SEO, desi afecteaza in principal canalul organic, este o unealta foarte buna pentru a imbunatati imaginea si recunoasterea de care are parte un brand.

Anumite strategii implica mentionarea brandului tau in contexte pozitive pe anumite platforme – contribuind la un viitor in care clientii vor introduce si numele brandului tau dupa o cautare, printre altele.

In general, o agentie SEO poate pune la punct o strategie de mentinere sau imbunatatire a reputatiei unei afaceri in mediul online – prin continut optimizat si care puncteaza avantajele afacerii respective in fata clientilor sau altor colaboratori.

agentie SEO

Audituri tehnice complexe si complete

Un specialist in web design poate face auditul unui website, dar aproape mereu acesta va fi ghidat de un specialist SEO. Google are foarte multe indicatii si reguli care trebuie respectate pentru a garanta performanta unei platforme in rezultatele cautarii. In unele cazuri, web designerii nu stiu toate lucrurile respective – acestia se ocupa mai mult de design si mai putin de urmarirea actualizarilor algoritmului Google, de exemplu.

Prin urmare, cand vine vorba de optimizare exceptionala din punct de vedere tehnic, un audit realizat de o agentie SEO este de nepretuit. Acesta analizeaza fiecare parte a unui website, gaseste problemele care pot afecta experienta utilizatorului si pozitia in rezultatele cautarii si le rezolva in cel mai bun mod cu putinta!

Auditul tehnic SEO este (sau cel putin ar trebui sa fie) primul pas pe care o agentie SEO il face intr-o noua colaborare!

Iti poate oferii serviciile de care ai nevoie

Precum orice alt canal de promovare, SEO are foarte multe aspecte – de la optimizare la strategii complexe de link building. Partea cea mai buna este ca o agentie SEO se poate adapta cu usurinta cerintelor si marimii unei afaceri.

Cu alte cuvinte, poti apela la cea mai buna agentie SEO pe care o gasesti – specialistii acesteia iti vor putea recomanda un plan de actiune potrivit pentru tine si pentru asteptarile tale! Suna interesant, nu?

Specialistii The Markers pot transforma in realitate toate cele mentionate – trebuie doar sa-i contactezi! Agentia are un departament SEO dedicat care poate pune la punct o strategie complet personalizata pentru tine si pentru afacerea ta. Totodata, expertii iti vor explica pe indelete de ce anume are nevoie afacerea ta pentru a se dezvolta cat mai eficient in mediul digital!