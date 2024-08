Care este procesul de instalare a unor sisteme de securitate?

In ziua de astazi, nu prea poti evita sa instalezi sisteme de securitate – fie ca este vorba despre sediul unei afaceri sau despre propria locuinta. Acest lucru se datoreaza, in principal, faptului ca poti plati mai putin la asigurarea de afacere sau de locuinta daca acestea sunt protejate corespunzator. Daca scade riscul si posibilitatea ca locuinta ta sa fie vizata si/sau jefuita, scade si pretul/tariful asigurarii – poti avea totodata si alte beneficii.

Totusi, ce anume implica procesul de instalare sisteme de securitate? Este acesta unul simplu, care implica doar instalarea unor camere si a unor alarme? Nu chiar – procesul implica mai multi pasi, dintre care doar unul implica efectiv instalarea sistemelor de securitate.

Evaluarea proprietatii de protejat

Pentru inceput, un expert va analiza imobilul care trebuie protejat, identificant punctele slabe sau sensibile si care necesita protectie. In baza acestei evaluari, se va alege si sistemul potrivit pentru instalare – unul simplu sau unul mai complex, dupa caz.

Tot in timpul evaluarii se decide daca va fi nevoie de senzori de miscare, surse de iluminat suplimentare si asa mai departe.

Alegerea sistemelor de securitatea

Dupa evaluare, se alege sistemul de securitate care va fi instalat. Se au in vedere mai mult factori, precum expunerea la conditiile de mediu si conditiile meteo generale in zona respectiva – sistemul de securitate trebuie sa reziste in fata acestora pentru a garanta protectia imobilului.

In timpul acestui pas din procesul de instalare sisteme securitate, se are in vedere si integrarea cu sisteme de tip Smart Home, daca proprietarul doreste acest lucru.

Servicii de monitorizare profesionala

Ulterior, se discuta si in privina monitorizarii. In cazul afacerilor, acest lucru poate fi mai delicat, din moment ce unele entitati au nevoie atat de monitorizare constanta a sistemelor de securitate, cat si de patrule frecvente in perimetrul sediului.

Astfel, procesul de instalare sisteme de securitate poate deveni un proces destul de complex daca se ajunge la concluzia ca este nevoie si de monitorizare profesionala, agenti de paza si patrulare frecventa.

Instalarea sistemului de securitate

Dupa ce se definesc toti parametrii sistemului si ai serviciilor de care va beneficia clientul, se demareaza procesul de instalare sisteme de securitate. Instalarea este realizata de personal certificat – la final, fiecare element al sistemului este verificat, rulandu-se chiar si o serie de teste pentru a confirma viteza de raspuns si integritatea sistemului.

In cazul cladirilor de dimensiuni mari, cu multe puncte de acces si elemente numeroase ale sistemului de alarma, se pot pune in scena si interventii test, care solicita la maximum echipele de interventie responsabile de entitatea respectiva.

Educarea clientului

Nu in ultimul rand, fiecare client trebuie sa stie cum sa utilizeze sistemul pe cont propriu – interactiunea cu panoul de control, utilizarea aplicatiilor mobile, daca exista, precum si identificarea corespunzatoare a alertelor si alarmelor care pot aparea la nivelul panoului de control.

Clientul trebuie sa stie cum poate opri sistemul sau notifica echipa de monitorizare in cazul unei alarme false sau unei defectiuni.

Daca ai nevoie de mai multe informatii sau chiar de servicii de instalare sisteme de securitate, apeleaza chiar acum la MAO Protect – o echipa de specialisti este pregatita sa-ti ofere toate detaliile de care ai nevoie!