Cupa Mondială de eSports din 2024 propune un spectacol total de gaming

Cupa Mondială de ESports 2024, care a început oficial la Riad, în Arabia Saudită, marchează un punct de referință în istoria eSports. Desfășurat între 3 iulie și 25 august, acest eveniment inaugural este setat să fie cel mai mare turneu de eSports din istorie, incluzând 22 de competiții, organizate pentru 21 jocuri de top și având un fond de premiere impresionant, care se ridică la 60 de milioane de dolari.

O lansare istorică

Organizată în Boulevard Riyadh City, Cupa Mondială de eSports își propune să poziționeze Arabia Saudită ca un centru principal pe harta sporturilor electronice.

Prințul Faisal bin Bandar bin Sultan, președintele Federației Saudite de eSports, a subliniat importanța acestui eveniment pentru Strategia Națională de Gaming și ESports a Regatului, care vizează să adauge 13 miliarde de dolari la PIB-ul național și să creeze numeroase oportunități de muncă: „Ca gamer de mic copil, mă simt mândru că oamenii vin în țara noastră și realizează cât de pasionată de gaming este națiunea noastră”​.

Competiții și titluri cheie

Turneul acoperă o gamă largă de jocuri populare, inclusiv League of Legends, Dota 2, Counter-Strike 2 și Call of Duty: Warzone. În plus, evenimentul include atât competiții masculine, cât și feminine, în cadrul jocului Mobile Legends: Bang Bang, marcând o altă premieră în domeniu​​. În orice caz, întrucât turneul aliniază la start peste 1.500 de participanți din întreaga lume, spectacolul pentru gamerii care vor viziona competiția prin streaming este garantat.

Așa cum era de așteptat, de la acest turneu nu lipsesc cele mai titrate cluburi din lume. Ralf Reichert, CEO al Fundației Cupei Mondiale de eSports, a declarat: „Sunt extrem de mândru că am creat noi posibilități pentru sportul nostru și sunt foarte încântat să urmăresc cluburile și jucătorii de elită concurând pentru premii care le vor schimba viața și pentru a fi încoronați primii campioni ai Cupei Mondiale de ESports”​​.

Creșterea pieței pariurilor pe eSports

Popularitatea eSports-ului a dus la o creștere explozivă a industriei de pariuri. Fanii plasează din ce în ce mai multe pariuri pe echipele și jucătorii lor favoriți, iar specialiștii se așteaptă ca această nișă să depășească în viitorul apropiat numărul consumatorilor de pariuri sportive tradiționale. Potrivit portalului Cote-Pariuri.ro, se așteaptă ca piața globală de pariuri pe eSports să depășească 23 de miliarde de dolari până în 2025, fiind impulsionată de creșterea audienței și angajamentului fanilor.

Impact economic și cultural

Dincolo de competiții, Cupa Mondială de eSports își propune să încurajeze un „exchange cultural”. Evenimentul include concerte ale unor artiști renumiți precum Majid Almohandis și Nancy Ajram, care vor avea parte de un public cât se poate de divers​​. Aceste activități culturale sunt menite să le îmbunătățească experiențele fanilor, dar și să atragă un public mai larg către cultura arabă.

Participare globală și parteneriate

Turneul beneficiază de parteneriate de profil înalt cu branduri precum Unilever și HONOR, demonstrând viabilitatea comercială și atractivitatea largă a eSports-ului​​. „Evenimentul reprezintă o culminare istorică a două limbi universale, gaming și sport, pentru a uni comunitatea globală prin jocuri, pentru a propulsa industria eSports și pentru a stimula creșterea în întregul ecosistem”, a adăugat Ralf Reichert.