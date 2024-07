Filme bune Netflix 2024: La ce filme ne uităm în această vară?

Astăzi îţi vom prezenta o listă de filme bune Netflix, oferită de redacţia noastra, speram să îndeplinim toate gusturile şi să aveţi ce alege din topul nostru.

Selectarea de filme bune netflix 2024 nu a fost o sarcină ușoară, având în vedere diversitatea și calitatea opțiunilor disponibile. Pentru a crea acest top, am luat în considerare o serie de criterii esențiale pentru a asigura o listă echilibrată și reprezentativă:

Recenzii critice: Am analizat scorurile și comentariile critice ale filmelor de pe platforme de recenzii de film recunoscute. Filmele cu recenzii pozitive ample au primit prioritate în selecția noastră. Premii și nominalizări: Am luat în considerare filmele care au fost recunoscute în cadrul premiilor de film importante sau care au primit nominalizări la diverse festivaluri și evenimente de profil, evidențiind astfel calitatea și aprecierea din partea industriei. Popularitate și impact cultural: Am inclus în listă filmele care au avut un impact semnificativ asupra publicului, generând discuții ample și având un număr mare de vizualizări pe platformă. Originalitate: Am dat o importanță deosebită filmelor care aduc elemente noi și inovatoare, fie că este vorba de poveste, abordare regizorală sau tehnici de filmare, oferind o experiență unică spectatorilor. Diversitatea genului: Pentru a asigura o listă variată, am inclus filme din diferite genuri, de la dramă la comedie, de la acțiune la science fiction, astfel încât fiecare spectator să găsească ceva pe gustul său.

Prin aplicarea acestor criterii, ne-am propus să creăm un top care să reflecte adevărata excelență cinematografică disponibilă pe Netflix în 2024, oferind recomandări de filme care să satisfacă o gamă largă de preferințe și interese.

City Hunter (2024)

Nota IMDb: 6.4 | Gen: Acțiune, Comedie

În filmul „City Hunter”, Ryo Saeba, un detectiv privat și un playboy incurabil, formează o alianță neașteptată cu sora partenerului său decedat pentru a investiga moartea acestuia. Cu o viziune asupra vieții plină de umor și o măiestrie deosebită în manuirea armelor, Ryo se confruntă cu o intrigă generată de un complot sci-fi implicând droguri pentru super-soldați și o organizație secretă misterioasă. Filmul combină elemente de acțiune și umor într-un mod care îl face să iasă în evidență, prezentând o aventură plină de peripeții și personaje carismatice.

Lover, Stalker, Killer (2024)

Nota IMDb: 7.1 | Gen: Documentar, Crimă

În documentarul „Lover, Stalker, Killer”, un mecanic încearcă întâlnirile online pentru prima dată și întâlnește o femeie care duce obsesia romantică la extrem. Povestea se desfășoară în jurul unui caz incredibil de urmărire care ia o întorsătură mortală, explorând limitele obsesiei și impactul tehnologiei asupra relațiilor interpersonale. Acest documentar îmbină elemente de suspans și investigație, oferind o privire detaliată asupra unei povești reale care depășește orice ficțiune.

Orion and the Dark (2024)

Nota IMDb: 6.4 | Gen: Animație, Aventură, Comedie

„Orion and the Dark” este o poveste emoționantă și plină de imaginație despre un băiat care înfruntă temerile sale într-o călătorie de neuitat prin noapte alături de noul său prieten, Dark, o creatură uriașă și zâmbitoare. Filmul, destinat publicului tânăr și celor tineri la inimă, abordează teme universale precum înfruntarea fricilor și puterea prieteniei, toate într-un cadru vizual animat vibrant și plin de aventură.

Scoop (2024)

„Scoop” este un film regizat de Philip Martin, care își concentrează povestea în jurul modului în care BBC a obținut un interviu bombă. Dramei i se adaugă tensiunea și dinamica echipei din spatele scenei, care include producătorul Sam McAlister (interpretat convingător de Billie…), jurnalistul și intervievatorul Emily Maitlis (Gillian Anderson), editorul Esme Wren (Romola Garai), producătorul Stewart Maclean (Richard Goulding) și verificatorul de fapte Freddy (Jordan Kouamé), precum și fotograful Jae Donnolly (Connor Swindells). Deși este o dramatizare, „Scoop” urmează îndeaproape evenimentele reale care au condus la interviul controversat și se bazează pe memoriile lui McAlister ca sursă primară.

The Greatest Night in Pop (2024)

„The Greatest Night in Pop”, regizat de Bao Nguyen, este un documentar care imortalizează o seară istorică din muzica pop. Pe data de 25 ianuarie 1985, zeci de legende ale scenei muzicale, printre care Lionel Richie, Harry Belafonte, Cyndi Lauper și Madonna, s-au unit pentru un moment care a rămas în inimile fanilor și în analele muzicii. Documentarul oferă perspective de la fața locului și detalii despre absența lui Prince de la eveniment. Este o celebrare a talentului, a pasiunii și a unui eveniment care a definit o eră în muzica pop.

Filme bune Netflix din alţi ani

Society of the Snow (2023)

Nota IMDb: 7.9 | Gen: Aventură, Biografie, Dramă

„Society of the Snow” (titlul original: „La sociedad de la nieve”), unul dintre cele mai bune sugestii de filme bune netflix din anul 2023, este o dramă biografică intensă și emoționantă regizată de J.A. Bayona, care povestește despre supraviețuirea extraordinară a unei echipe de rugby și a altor pasageri după ce avionul lor se prăbușește pe un ghețar din Anzi. Filmul explorează lupta lor pentru supraviețuire în una dintre cele mai dure medii de pe planetă, confruntându-se cu decizii morale dificile și cu limitele rezistenței umane. Bazat pe evenimente reale, „Society of the Snow” oferă o perspectivă profundă asupra spiritului uman și a puterii de a depăși adversitățile împreună. Cu o notă de 7.9 pe IMDb și nominalizat la 2 premii Oscar, filmul este o mărturie a curajului, prieteniei și sacrificiului, prezentând o poveste de supraviețuire care rămâne cu spectatorii mult timp după ce se termină filmul.

Top Gun: Maverick (2022)

Nota IMDb: 8.3 | Gen: Acțiune, Dramă

„Top Gun: Maverick”, cu Tom Cruise revenind în rolul iconicului pilot Pete „Maverick” Mitchell, unul dintre productiile de filme bune netflix adaugate recent pe platforma, este o continuare impresionantă a clasicului din 1986. La treizeci de ani după evenimentele originale, Maverick se confruntă cu fantomele trecutului său în timp ce conduce absolvenții de elită ai TOP GUN într-o misiune care cere sacrificii supreme. Filmul combină acțiunea palpitantă cu emoția și dezvoltarea personajelor, oferind o experiență cinematografică memorabilă care depășește așteptările și stabilește noi standarde pentru filmele de acțiune.

Maestro (2023)

Nota IMDb: 6.6 | Gen: Biografie, Dramă, Istorie

„Maestro” este o poveste de dragoste care croniclează relația de o viață dintre dirijorul-compozitor Leonard Bernstein și actrița Felicia Montealegre Cohn Bernstein. Regizat și interpretat de Bradley Cooper, filmul explorează complexitățile vieții lor împreună, îmbinând muzica, dragostea și provocările cu care se confruntă într-o lume în schimbare. Cu o notă de 6.6 pe IMDb și nominalizat la 7 premii Oscar, „Maestro” oferă o privire intimă asupra vieții unuia dintre cei mai influenți muzicieni ai secolului XX.

Don’t Look Up (2021)

Nota IMDb: 7.2 | Gen: Comedie, Dramă, Sci-Fi

„Don’t Look Up” este o satiră ascuțită care urmărește doi astronomi de nivel inferior în încercarea lor disperată de a avertiza umanitatea despre un cometă care se apropie și care va distruge planeta Pământ. Cu un cast stelar, inclusiv Leonardo DiCaprio și Jennifer Lawrence, filmul abordează negarea schimbărilor climatice și ineficiența mediatică și politică în fața unei crize iminente. Regizat de Adam McKay, „Don’t Look Up” combină umorul negru cu o critică socială pătrunzătoare, având o notă de 7.2 pe IMDb.

The Killer (2023)

Nota IMDb: 6.7 | Gen: Acțiune, Aventură, Crimă

„The Killer”, regizat de David Fincher și avându-l în rol principal pe Michael Fassbender, este un thriller de acțiune care urmărește un asasin într-o vânătoare internațională după ce o întâlnire aproape fatală îl pune în conflict cu angajatorii săi și cu sine însuși. Filmul explorează teme de identitate, moralitate și singurătate în contextul vieții pline de pericole a unui asasin profesionist. Cu o notă de 6.7 pe IMDb, „The Killer” combină stilul vizual distinctiv al lui Fincher cu o poveste captivantă și plină de suspans.

The Mother (2023)

Nota IMDb: 5.6 | Gen: Acțiune, Thriller

„The Mother” urmărește povestea unei asasine care iese din ascunzătoare pentru a-și proteja fiica pe care a abandonat-o mai demult, în timp ce fuge de asasini periculoși. Cu Jennifer Lopez în rolul principal, filmul combină acțiunea intensă cu o poveste emoționantă despre legăturile de familie și sacrificiile unei mame pentru a-și proteja copilul. Regizat de Niki Caro, „The Mother” oferă o perspectivă unică asupra temei clasice a protectorului, îmbogățită de o interpretare puternică și scene de acțiune captivante.

Django Unchained (2012)

Nota IMDb: 8.5 | Gen: Dramă, Western

„Django Unchained”, regizat de Quentin Tarantino, este o poveste epică de răzbunare și justiție. În anii premergători Războiului Civil American, un sclav eliberat, Django (Jamie Foxx), se aliază cu un vânător de recompense german, Dr. King Schultz (Christoph Waltz), pentru a-și salva soția din mâinile unui proprietar de plantație brutal din Mississippi, Calvin Candie (Leonardo DiCaprio). Filmul este o explorare stilizată și explozivă a violenței și rasismului din sudul Statelor Unite, îmbinând umorul negru cu momente de tensiune intensă și acțiune sângeroasă, caracteristice stilului lui Tarantino.

Joker (2019)

Nota IMDb: 8.4 | Gen: Crimă, Dramă, Thriller

„Joker”, regizat de Todd Phillips și interpretat magistral de Joaquin Phoenix, explorează originea iconicului antagonist al lui Batman într-un mod profund și tulburător. Situat în Gotham City în anii ’80, filmul urmărește transformarea lui Arthur Fleck, un comediant eșuat, în infamul Joker. Prin prisma luptei sale cu boala mintală și a respingerii societale, „Joker” este o critică aspră a indiferenței și cruzimii societății, oferind o perspectivă întunecată și realistă asupra unui personaj complex și tragic. Performanța lui Phoenix adaugă profunzime și umanitate acestui personaj, transformând filmul într-o experiență cinematografică memorabilă și provocatoare.

Inception (2010)

Nota IMDb: 8.8 | Gen: Acțiune, Aventură, Sci-Fi

„Inception”, regizat de Christopher Nolan, este o capodoperă cinematografică care explorează adâncimile subconștientului uman prin tehnologia partajării viselor. Dom Cobb (Leonardo DiCaprio) este un hoț specializat în extragerea secretelor corporative din mintea țintelor sale în timpul viselor. Însărcinat cu sarcina aparent imposibilă de a implanta o idee în mintea unui CEO, Cobb se confruntă cu propriul său trecut tragic, care ar putea să-i saboteze misiunea. „Inception” este o călătorie plină de suspans și răsturnări de situație, care îmbină acțiunea palpitantă cu explorări profunde ale iubirii, pierderii și posibilității de redempțiune. Cu efecte vizuale revoluționare și o poveste care îți stimulează gândirea, filmul a devenit rapid un clasic modern, lăudat pentru originalitatea și complexitatea sa. Acesta reprezinta unul dintre cele mai apreciate filme bune netflix.

The Wolf of Wall Street (2013)

Nota IMDb: 8.2 | Gen: Biografie, Comedie, Crimă

„The Wolf of Wall Street”, regizat de Martin Scorsese și bazat pe povestea adevărată a lui Jordan Belfort, urmărește ascensiunea și căderea unui broker de succes care trăiește viața de lux până când se confruntă cu crimă, corupție și guvernul federal. Leonardo DiCaprio îl interpretează pe Belfort, oferind o performanță memorabilă, susținut de un cast impresionant, inclusiv Jonah Hill și Margot Robbie. Filmul explorează excesele, lăcomia și decadenta Wall Street-ului anilor ’90, cu un umor negru și o energie debordantă. Scorsese creează o satiră mordantă despre visul american, corupție și moralitate, într-un film care este atât de amuzant, cât și de provocator.

1917 (2019)

1917 (2019)

1917 este un film de război dramatic, regizat de Sam Mendes, cu o durată de 1 oră și 59 de minute și clasificat ca R. Acțiunea filmului se desfășoară pe 6 aprilie 1917 și urmărește povestea a doi soldați britanici, Lance Corporal Blake și Lance Corporal Schofield, care primesc o misiune aparent imposibilă. Într-o cursă contra cronometru, ei trebuie să traverseze teritoriul inamic pentru a livra un mesaj care ar putea salva 1.600 de soldați de la a cădea într-o capcană mortală. Filmul este notabil pentru modul său de filmare, care creează iluzia unei singure luări continue, și explorează teme de curaj, prietenie și costurile războiului.

Note: IMDB: 8.2/10 – bazat pe voturile a 644K de utilizatori.

Baby Driver (2017)

Baby Driver (2017)

„Baby Driver” este un film de acțiune, crimă și dramă cu o durată de 1 oră și 53 de minute, clasificat ca R. Filmul ne prezintă povestea lui Baby, un tânăr șofer de evadare talentat, care este forțat să lucreze pentru un șef de crimă și se găsește implicat într-un jaf sortit eșecului. Baby (Ansel Elgort) se bazează pe propria sa coloană sonoră personală pentru a fi cel mai bun în meserie. Când întâlnește fata visurilor sale (Lily James), Baby vede o șansă de a renunța la viața sa criminală și de a face o ieșire curată. Dar după ce este forțat să lucreze pentru un șef de crimă (Kevin Spacey), trebuie să facă față muzicii atunci când un jaf eșuează și amenință viața, dragostea și libertatea sa.

Note: IMDB: 7.6/10 – bazat pe voturile a 583K de utilizatori.

The Revenant (2015)

The Revenant (2015)

„The Revenant” este un film de acțiune, aventură și dramă cu o durată de 2 ore și 36 de minute, clasificat ca R. Filmul ne poartă într-o expediție de vânătoare de blănuri în anii 1820 și urmărește povestea lui Hugh Glass, un pionier care luptă pentru supraviețuire după ce este atacat de un urs și lăsat să moară de propriul său grup de vânătoare. Glass (interpretat de Leonardo DiCaprio) trebuie să navigheze printr-un teritoriu sălbatic și ostil, urmărindu-l în același timp pe John Fitzgerald (Tom Hardy), omul care l-a trădat și l-a lăsat să moară în condiții brutale. Filmul explorează teme de supraviețuire, trădare și răzbunare, într-un peisaj natural nemilos și impresionant.

Note: IMDB: 8.0/10 – bazat pe voturile a 846K de utilizatori.

The Pianist (2002)

The Pianist (2002)

„The Pianist” este un film biografic, de dramă și muzical cu o durată de 2 ore și 30 de minute, clasificat ca R. Filmul urmărește povestea lui Wladyslaw Szpilman, un muzician evreu polonez care luptă să supraviețuiască distrugerii ghetoului din Varșovia în timpul celui de-al Doilea Război Mondial. Szpilman, interpretat de Adrien Brody, este un pianist talentat care vede lumea sa prăbușindu-se în jurul său pe măsură ce naziștii invadează Polonia. În ciuda pierderii familiei sale și a ororilor pe care le vede în jurul său, Szpilman nu renunță niciodată la muzică și continuă să cânte, chiar și în cele mai disperate momente. Filmul, regizat de Roman Polanski, explorează rezistența umană, arta ca formă de evadare și ororile războiului cu o autenticitate și o putere emoțională profundă.

Note: IMDB: 8.5/10 – bazat pe voturile a 880K de utilizatori.

Cast Away (2000)

Cast Away (2000)

„Cast Away” este un film de aventură, dramă și romantism cu o durată de 2 ore și 23 de minute, clasificat ca PG-13. Filmul urmărește povestea lui Chuck Noland (interpretat de Tom Hanks), un executiv FedEx, care suferă o transformare fizică și emoțională după ce avionul său se prăbușește pe o insulă pustie. În timp ce luptă pentru supraviețuire și încearcă să găsească o cale de a se întoarce acasă, Chuck se confruntă cu provocări și descoperiri personale care îl schimbă pentru totdeauna. Filmul explorează teme precum supraviețuirea, speranța, pierderea și puterea spiritului uman în fața adversității. Unul dintre cele mai bune filme netflix de supravietuire.

Note: IMDB: 7.8/10 – bazat pe voturile a 621K de utilizatori.

Gladiator (2000)

Gladiator (2000)

„Gladiator” este un film epic de acțiune, aventură și dramă cu o durată de 2 ore și 35 de minute, clasificat ca R. Povestea se învârte în jurul lui Maximus Decimus Meridius, un general roman care este trădat și familia sa ucisă de fiul corupt al unui împărat, Commodus. Maximus reușește să supraviețuiască și ajunge să fie un gladiator în arenele Romei, unde își caută răzbunarea. Filmul explorează teme de onoare, răzbunare și redempțiune într-un imperiu roman plin de intrigi și lupte sângeroase. Cu o distribuție stelară, inclusiv Russell Crowe, Joaquin Phoenix și Connie Nielsen, filmul a fost un succes masiv și a câștigat numeroase premii, inclusiv Oscarul pentru cel mai bun film.

Note: IMDB: 8.5/10 – bazat pe voturile a 1.6M de utilizatori.

Forrest Gump (1994)

Forrest Gump (1994)

„Forrest Gump” este un film de dramă și romantism cu o durată de 2 ore și 22 de minute, clasificat ca PG-13. Filmul explorează istoria Statelor Unite din anii ’50 până în anii ’70 prin perspectiva lui Forrest Gump, un bărbat din Alabama cu un IQ de 75, care dorește să se reunească cu iubirea sa din copilărie, Jenny. Forrest, interpretat de Tom Hanks, trăiește o viață extraordinară, devenind un martor și un participant neașteptat la evenimente istorice, deși intențiile și dorințele sale sunt simple și pure. Filmul explorează teme precum destinul, inocența, și dragostea necondiționată, în timp ce Forrest navighează prin decenii de schimbări culturale și istorice.

Note: IMDB: 8.8/10 – bazat pe voturile a 2.2M de utilizatori.

Inglourious Basterds (2009)

Inglourious Basterds (2009)

Descriere: „Inglourious Basterds” este un film de aventură, dramă și război cu o durată de 2 ore și 33 de minute, clasificat ca R. Filmul, regizat de Quentin Tarantino, se desfășoară în Franța ocupată de naziști în timpul celui de-al Doilea Război Mondial și urmărește două planuri de asasinare a liderilor na***ti. Unul este conceput de un grup de soldați evrei americani, iar celălalt de o proprietară de teatru care caută răzbunare. Filmul este cunoscut pentru abordarea sa neconvențională și stilizată a istoriei, oferind o privire alternativă și fictivă asupra evenimentelor istorice. Cu un scenariu inteligent și o distribuție stelară, inclusiv Brad Pitt, Christoph Waltz și Mélanie Laurent, filmul a fost un succes de casă și de critică.

Note: IMDB: 8.3/10 – bazat pe voturile a 1.5M de utilizatori.

Klaus (2019)

Klaus (2019)

Descriere: „Klaus” este un film de animație, aventură și comedie cu o durată de 1 oră și 36 de minute, clasificat ca PG. Povestea se învârte în jurul lui Jesper, un poștaș nou în micul oraș izolat Smeerensburg, unde încearcă să aducă bucurie și să schimbe viețile locuitorilor prin acte de bunătate și generozitate. Jesper se împrietenește cu Klaus, un jucător de jucării, și împreună, darurile lor topesc un vechi conflict și aduc spiritul Crăciunului în oraș. Filmul explorează teme precum bunătatea, prietenia și puterea de a aduce schimbări pozitive în comunitate. Cu un stil de animație manuală impresionant și o poveste inimă, „Klaus” a fost apreciat atât de critici, cât și de public, devenind un film de sărbători modern clasic.

Note: IMDB: 8.2/10 – bazat pe voturile a 172K de utilizatori.

În concluzie acesta este topul nostru cu filme bune netflix ce va fi actualizat frecvent cu producţii ce vor apărea pe Netflix originale cât şi de producţie externă. Filmele alese de noi sunt pe criteriile pe care le-am enumerat la începutul articolului. Dacă aveţi şi alte recomandări, vă aşteptam la rubrica de comentarii!