V-ati putea gandi la un loc mai bun pentru a va bucura si aprecia natura, in orice anotimp, decat o binemeritata evadare in frumusetea incontestabila a padurilor?

Daca sunteti pasionati de necunoscutul magic al padurii si reconectarea cu ritmul naturii, puteti alege cu incredere o inedita opera de arta din colectia speciala de tablouri cu licheni de la AdryiArt.

Tabloul Rainforest 3D decorat cu muschi si plante stabilizate este rezultatul muncii unei echipe talentate, o combinatie de lucrare manuala precisa si materiale premium, de cea mai buna calitate, in care au fost folosite cu succes experienta si pasiunea pentru a adauga maiestrie intr-o lucrare adaptata standardelor design-ului contemporan.

Optand pentru integrarea unei decoratiuni cu licheni, va puteti reimprospata interiorul casei, companiei sau biroului. Efectul tridimensional 3D, cu plante evidentiate, al tabloului decorativ, il recomanda in cadrul oricarei amenajari interioare, in scopul realizarii unor spatii cu impact vizual puternic.

Tabloul Rainforest 3D decorat cu muschi si plante stabilizate este inclus in colectia de tablouri cu licheni ce aduc interiorului o vibratie unica si creeaza o atmosfera primitoare prin:

Design-ul modern , care aduce incaperii in care este expus o senzatie revigoranta a plimbarii prin padure, creand, in mod magic, senzatia de a fi, subit, in inima naturii. Cati dintre noi nu visam la momente de relaxare, macar o data pe zi sau intr-o saptamana? Putem concretiza aceasta dorinta prin intermediul unei opere de arta din pasiune pentru natura.

, care aduce incaperii in care este expus o senzatie revigoranta a plimbarii prin padure, creand, in mod magic, senzatia de a fi, subit, in inima naturii. Cati dintre noi nu visam la momente de relaxare, macar o data pe zi sau intr-o saptamana? Putem concretiza aceasta dorinta prin intermediul unei opere de arta din pasiune pentru natura. Materialele naturale din compozitia tabloului, caracterizate printr-un mix cu totul special de muschi plati, muschi bombati, licheni verde neon, plante stabilizate – ferigi diverse modele si culori, eucalipt diverse modele si culori, feriga aer, feriga tiki, feriga agyrea, feriga ming – menit sa armonizeze cu amenajarea existenta, in detalii perfect reproduse intr-o magnifica opera de arta, atat de unica si detaliata.

din compozitia tabloului, caracterizate printr-un mix cu totul special de muschi plati, muschi bombati, licheni verde neon, plante stabilizate – ferigi diverse modele si culori, eucalipt diverse modele si culori, feriga aer, feriga tiki, feriga agyrea, feriga ming – menit sa armonizeze cu amenajarea existenta, in detalii perfect reproduse intr-o magnifica opera de arta, atat de unica si detaliata. Rama de lemn natur, usor de asortat cu decoratiuni deja prezente in interioarele moderne sau rustice, deopotriva. Ramele din lemn pot fi alese pe dimensiuni si culori diferite, iar tabloul este prevazut cu sistem de prindere pe perete.

Rainforest 3D decorat cu muschi si plante stabilizate poate fi o decoratiune de perete sau un cadou original pentru cei dragi si, indiferent de scopul destinat utilizarii sale, tabloul va armoniza perfect cu design-ul interior deja existent.

Incaperile in care locuim sau lucram ne reflecta propriul stil si caracter. Iar, uneori, avem nevoie de acel lucru special care „tradeaza” cine locuieste acolo. Pentru unii, ar putea reprezenta o alta amprenta personala sau o piesa speciala de decor. Pentru altii, ar putea fi o opera de arta magnifica, unica, care ii descrie in detaliu, inclusiv perspectiva lor asupra vietii. Daca va incadrati in a doua categorie, felicitari! Va numarati printre milioanele de iubitori ai artei, care isi doresc ceva diferit de piesele de decor clasice.

Integrarea unei decoratiuni cu licheni in orice tip de interior aduce o stralucire inovatoare pentru decorul incaperii. Totul spune cate ceva, se creeaza o magie aparte, iar secretele misterioase pe care le detine padurea se dezvaluie, treptat, sub ochii privitorului.

Sortimentele de licheni si plante sunt conservate confom principiilor durabile, fiind stabilizate prin metode naturale. Tabloul Rainforest 3D decorat cu muschi si plante stabilizate ramane verde si proaspat ani intregi, nu necesita mentenanta, apa sau lumina.