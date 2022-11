4 lucruri pe care nu ar trebui sa le adaugi in cosuri de Craciun!

Peste tot online gasesti idei si inspiratie privind lucrurile, obiectele si, in general, cadourile pe care ar trebui sa le adaugi in cosuri de Craciun – fie acestea pentru prieteni sau pentru cei dragi. Totusi, rareori gasesti informatii despre ce nu ar trebui adaugat in asemenea cosuri.

Dupa cum bine stii, este foarte usor sa faci o alegere neinspirata sau grabita – sau pur si simplu sa alegi ceva ce iti place tie si nu persoanei care va primi cadoul. Din fericire pentru tine, tocmai ai gasit acest articol!

Iata asadar care sunt patru dintre lucrurile pe care nu ar trebui sa le daruiesti de Craciun!

Articole vestimentare – imbracaminte

Este simplu sa oferi acest tip de produse pentru cei dragi, din moment ce le cunosti gusturile si chiar si marimea pe care o poarta. Evident, pentru prieteni sau colegi, sarcina devine mai grea. Totusi, inainte de a analiza dificultatea sarcinii, intreaba-te daca respectivii chiar vor sa primeasca articole vestimentare.

Adaugarea unui tricou cu un mesaj glumet este permisa, dar este indicat sa stai departe de achizitiile care implica camasi, pantaloni si altele similare atunci cand pui la punct cosuri de Craciun!

Abonamente la sala – sau oriunde altundeva!

Abonamentele la sala fac parte din categoria cadourilor de tip bani cash si vouchere de cumparaturi. Pe scurt, intentiile tale pot fi bune, dar cadoul in sine marcheaza lipsa de interes in alegerea sa, printre altele. Apoi, nici nu trebuie mentionat de ce un abonament la sala in timpul sarbatorilor de iarna nu este o idee prea buna.

Atunci cand pregatesti cosuri de Craciun, singurele hartii care ar trebui sa apara sunt felicitarile cu urari de bine!

Suveniruri din calatorii – ale tale!

Ti-ar placea sa primesti un magnet de frigider din Tokyo, un loc pe care nu l-ai vizitat niciodata? Multi nu ar prefera sa li se aminteasca faptul ca nu au fost intr-o anumita tara sau ca nu calatoresc des. De asemenea, nici tu nu ar trebui sa oferi un obiect care comemoreaza experientele tale unei alte persoane.

Desigur, lucrurile se schimba atunci cand gasesti cadouri potrivite peste hotare si crezi ca s-ar potrivi de minune in cosuri de Craciun pentru cei dragi.

Produse de baza din gospodarie

Simplu spus – nu! Oricat de mult ti-ar spune mama sau prietena ta ca doreste un nou dezinfectant pentru baie, care sa aiba un alt miros, mai placut, nu ar trebui sa introduci un asemenea produs intr-un cos de cadou. Mai trebuie explicat motivul din spatele acestui argument?

Nu – pur si simplu stai departe de bureti de vase, de sapunuri si altele similare. Acestea nu au ce cauta in cosuri de Craciun!

Daca te-a prins frigul citind aceste idei neinspirate de cadouri si te temi ca vei ajunge sa daruiesti un cos de Craciun nepotrivit, sa stii ca solutia este la doar un click distanta!

In loc sa te stresezi incercand sa pui la punct un cos de cadou special, lasa acest lucru pe mana profesionistilor de la CadoulSpecial.ro. Fii fara grija, printre produsele premium, de calitate superioara utilizate de acestia nu se numara sosete, abonamente la sala sau magneti de frigider!