Cele mai bune aplicații pentru notițe în 2023

Notarea este unul dintre acele lucruri simple, dar extrem de personale. Unele notițe sunt mai importante decât altele, dar le păstrăm pe toate împreună pentru a ne asigura că sunt organizate într-un singur loc. Indiferent dacă faci o listă simplă de cumpărături sau un gând aleator pe care vrei să-l salvezi pentru mai târziu, a avea o aplicație de notițe dedicată și de încredere pe telefonul tău este extrem de important pentru a te asigura că le poți accesa rapid oriunde și oricând dorești.

Găsirea aplicației potrivite de notițe, totuși, poate fi puțin copleșitoare din cauza numărului mare de opțiuni disponibile. Nu există o lipsă de aplicații de notițe pe piață în 2023, așa că am decis să evidențiez câteva dintre cele mai bune și preferatele mele aplicații de notițe. Nu numai că acoperă toate elementele de bază, dar multe dintre ele oferă caracteristici avansate, cum ar fi înregistrarea vocală, suportul multiplatformă și altele. Le-am evidențiat în nicio ordine anume, așa că simte-te liber să parcurgi fiecare opțiune și să afli care este cea potrivită pentru tine.

OneNote

OneNote

OneNote de la Microsoft este o aplicație de notițe bogată în funcții și multiplatformă, disponibilă gratuit pe diferite platforme. Este integrată în OneDrive de la Microsoft și oferă o listă lungă de funcții, inclusiv posibilitatea de a-ți proteja notițele cu o parolă, colaborarea în timp real cu alții și opțiuni ușoare de export, printre altele. Faptul că este integrată cu produse Microsoft, cum ar fi Word, Excel etc., o face specială, dar nu este neapărat necesar să faci parte din ecosistemul Microsoft pentru a te bucura de tot ceea ce oferă.

OneNote oferă, de asemenea, o mulțime de funcții bogate pentru a îmbunătăți experiența ta de notare. Pe lângă funcțiile de bază care îți permit să editezi textul și să adaugi media, beneficiezi și de un editor de text solid, cu diferite opțiuni de formatare și funcții, cum ar fi înregistrarea vocală. OneNote folosește stocarea în cloud Microsoft OneDrive pentru a salva și sincroniza datele tale, și are, de asemenea, suport pentru Android Wear.

Evernote

Evernote

Evernote este una dintre opțiunile mai populare, care există de ceva timp în scena notării. A evoluat mult de-a lungul anilor și oferă o listă mare de funcții utilizate de milioane de utilizatori din întreaga lume, pe mai multe platforme. De la un editor de text bogat la funcții avansate, cum ar fi un sistem de etichetare pentru organizarea tuturor notițelor, Evernote vine cu multe funcții utile pentru a te ajuta să-ți salvezi toate notițele importante. Va trebui să plătești o taxă lunară sau anuală pentru a debloca toate funcțiile Evernote, dar versiunea gratuită este suficientă pentru a începe.

Alte puncte forte ale Evernote includ o funcție robustă de căutare care îți permite chiar să cauți un anumit text în fișiere PDF, o extensie de browser, un tablou de bord complet personalizabil și altele. Versiunea gratuită a Evernote îți va limita încărcările lunare și dimensiunea notițelor la 60MB și, respectiv, 25MB. Un plan personal va crește aceste numere la 10GB și 200MB, adăugând, de asemenea, suport pentru personalizarea tabloului de bord, integrarea cu Google Calendar și altele. Evernote are, de asemenea, un plan profesional pentru a crește aceste limite și pentru a oferi acces la mai multe conturi de calendar și altele.

Standard Notes

Standard Notes

Standard Notes este o alegere solidă pentru cei care acordă o prioritate mai mare siguranței. Este o aplicație de notițe open-source care îți securizează toate notițele cu criptare de nivel industrial. Versiunea gratuită a aplicației oferă o cantitate bună de funcții de securitate, cum ar fi criptarea de la un capăt la altul, autentificarea în doi pași (2FA) și chiar protecția cu parolă pentru notițe. Vei avea, de asemenea, acces la sincronizarea multiplatformă cu Standard Notes, dar va trebui să obții abonamentele Productivity sau Professional pentru a debloca alte funcții premium, cum ar fi un editor de text și lucruri precum liste de verificare, istoric și altele.

Abonamentul Productivity pentru Standard Notes te va costa 63 de dolari pe an, în timp ce nivelul Professional te va costa 84 de dolari anual. Este disponibil pe Android, iOS, Linux, Mac, Windows și web, iar toate notițele tale sunt sincronizate automat în cloud pentru un acces ușor pe toate platformele compatibile.

Google Keep

Google Keep

Google Keep este una dintre cele mai populare aplicații Google care abia are nevoie de o introducere. Este printre aplicațiile simple de notițe care îți permit să-ți salvezi toate notițele cu ușurință și să le accesezi pe o mulțime de platforme, inclusiv pe web. Beneficiezi de diferite teme, culori de fundal și alte opțiuni de personalizare pentru notițele tale, iar acestea apar sub formă de carduri aranjate ordonat, pe care le poți parcurge. Poți obține o opțiune de căutare, dar ține cont de faptul că nu poți căuta un anumit text în fiecare notiță.

Google Keep oferă un set decent de funcții, inclusiv înregistrare vocală și posibilitatea de a colabora cu alte persoane, dar nu include lucruri precum protecția cu parolă și opțiuni bune de căutare. Este o opțiune bună de luat în considerare pentru cei care doresc o aplicație de notițe de bază pentru utilizarea de zi cu zi și fac, de asemenea, parte din ecosistemul bogat al Google, dar nu ar fi prima mea alegere pentru utilizatorii avansați care caută o aplicație de notițe mai fiabilă și bogată în funcții pentru a ține pasul cu viețile lor digitale.

Notion

Notion

Notion este, de asemenea, o aplicație excelentă de notițe care oferă, de asemenea, o listă sănătoasă de instrumente de productivitate pentru a te ajuta să îți faci treburile. Pe lângă notițele standard, Notion oferă suport pentru mai multe tipuri de conținut și posibilitatea de a salva și sincroniza acestea pe dispozitive. Unul dintre punctele forte ale Notion este că funcționează foarte bine și cu alte servicii terțe, cum ar fi OneDrive, GitHub, Slack și altele. Suportul pentru integrări bogate este ceea ce îl face popular printre diverse afaceri.

O altă caracteristică interesantă a Notion este că vine cu o bibliotecă de șabloane încărcată, permițându-ți să alegi și să alegi între o varietate de șabloane pentru notițele și alte conținuturi textuale. Poți explora chiar și șabloanele trimise de comunitatea Notion și poți invita alte persoane să colaboreze la notițele tale. Alte puncte forte ale Notion includ protecția cu parolă, exporturile masive de PDF și altele. Nu toate funcțiile sunt disponibile imediat pentru utilizare, totuși, și va trebui să plătești o taxă lunară pentru a utiliza cele care sunt blocate în spatele unui zid de plată.

Apple Notes

Apple Notes

Apple Notes, după cum probabil știi, nu este pentru toată lumea. Dar nu poți da greș cu această aplicație anume dacă folosești doar dispozitive Apple. Este inclusă în toate dispozitivele Apple din cutie, ceea ce înseamnă că nu va trebui să petreci timp descărcând o aplicație suplimentară pe dispozitivul tău. Poți accesa pe web dacă dorești să îți accesezi notițele pe alte platforme, din orice motiv. Procesul nu este la fel de simplu pe cât ai dori, dar poți accesa notițele pe care le-ai salvat în Apple Notes pe Android și Windows, dacă dorești cu adevărat.

Apple Notes nu este cea mai puternică sau bogată în funcții aplicație de notițe de pe această listă, dar vine cu toate elementele esențiale, inclusiv posibilitatea de a organiza și căuta notițe, de a colabora la dosare partajate întregi sau la notițe partajate specifice și altele. Vine, de asemenea, cu un scanner de documente încorporat care funcționează foarte bine pentru a converti documentele fizice în fișiere PDF digitale. Recomand cu tărie să iei în considerare această opțiune dacă ești în căutarea unei aplicații simple de notițe și folosești în principal dispozitive Apple.

Gânduri finale

Aplicațiile enumerate mai sus, după cum am menționat mai devreme, nu sunt într-o ordine anume și toate sunt la fel de capabile să înlocuiască notițele tale fizice. S-ar putea să trebuiască să plătești o mică taxă pentru a debloca unele funcții premium pe unele dintre aplicațiile menționate mai sus, dar toate oferă un nivel gratuit pentru a începe. Recomand cu tărie să iei în considerare OneDrive și Google Keep dacă nu vrei să cheltui bani pentru a-ți menține notițele. Apple Notes este, de asemenea, o alegere solidă pentru utilizatorii de Apple și este una dintre aplicațiile încorporate care sunt gata de utilizare imediat ce îți configurezi dispozitivul Apple.

Sursa: XDA Developers