Cum să folosiți ChatGPT 4o gratuit?

OpenAI a lansat recent GPT-4o, noul său model emblematic de Inteligență Artificială, care marchează o etapă importantă în evoluția asistenților vocali. Această nouă versiune a celebrului ChatGPT poate procesa și înțelege în timp real nu doar text, ci și imagini și chiar audio. Deci, cum puteți folosi ChatGPT 4o și ce funcții noi vă oferă? Iată un ghid complet pentru utilizatori!

Cum să folosiți ChatGPT 4o pas cu pas

Utilizarea ChatGPT 4o este la fel de simplă ca a versiunilor anterioare. Iată pașii de urmat:

Deschideți aplicația mobilă ChatGPT sau accesați https://chat.openai.com/ de pe computer sau telefon. Dacă aveți un abonament OpenAI, conectați-vă, iar dacă nu, începeți un nou abonament gratuit pe acest ecran. După autentificare, puteți începe să utilizați gratuit GPT-4o. După atingerea limitei de utilizare, veți fi direcționat automat către GPT-3.5. Dacă sunteți abonat ChatGPT Plus, puteți selecta GPT-4o din meniul derulant din partea de sus a paginii.

ChatGPT 4o

ChatGPT 4o este gratuit?

Da, ChatGPT 4o poate fi folosit complet gratuit. OpenAI a anunțat că utilizatorii din nivelul gratuit vor fi direcționați implicit către GPT-4o. Cu toate acestea, numărul de mesaje care pot fi trimise folosind GPT-4o va fi limitat în funcție de utilizarea curentă și cerere. Când atingeți aceste limite, ChatGPT gratuit va reveni automat la GPT-3.5.Utilizatorii gratuit vor avea acces la funcții precum:

Analiză de date

Încărcare fișiere

Căutare pe web sau în cadrul modelului

Descoperirea și utilizarea altor GPT

Identificarea imaginilor

GPT-4o vine și cu funcții de viziune avansate care îmbunătățesc acuratețea înțelegerii imaginilor partajate.

ChatGPT 4o

Abonamentele ChatGPT Plus și Enterprise

Utilizatorii de nivel gratuit pot face upgrade la versiunea Plus pentru 649,99 lei pe lună. Abonații ChatGPT Plus și Team vor putea accesa GPT-4 și GPT-4o cu o limită de utilizare mai mare pe chatgpt.com. Utilizatorii ChatGPT Plus și Team vor putea selecta GPT-4o din meniul derulant din partea de sus a paginii.Începând de astăzi, utilizatorii Plus vor putea solicita până la 80 de mesaje la fiecare 3 ore pe GPT-4o și până la 40 de mesaje la fiecare 3 ore pe GPT-4. OpenAI mai precizează că această limită poate fi redusă în timpul orelor foarte aglomerate.Clienții ChatGPT Enterprise vor putea accesa GPT-4o în viitor. Compania nu a anunțat deocamdată o dată clară, dar a folosit expresia „în curând”. Utilizatorii cu planul ChatGPT Enterprise vor primi acces nelimitat, de mare viteză la GPT-4o și GPT-4. GPT-4o va fi activ în mod implicit pentru utilizatorii ChatGPT Enterprise. Cu toate acestea, pot fi selectate și alte modele în partea de sus a paginii, cum ar fi utilizatorii Plus și Team.