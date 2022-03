HBO Max în România – HBO Max este oficial în Romania și are de început o ofertă foarte interesantă. Din 8 martie 2022, HBO Go aparține trecutului și face loc unui serviciu care aduce o calitate nouă, mai înaltă – din toate punctele de vedere. Iată tot ce trebuie să știi.

Ce este HBO Max? Oferta in Romania

HBO Max este un serviciu de streaming VOD. Acesta înlocuiește serviciul HBO GO în Romania și, ca acesta (sau Netflix competitiv), oferă acces la un catalog extins de filme și seriale în schimbul unei taxe de abonament. Vă permite să vizionați atât filme si seriale clasice, cât și produse noi marca HBO, dar și din afara acestei marci. Site-ul ofera cataloagele:

HBO

Max Originals

Warner Bros.

DC

Cartoon Network

si altele

Merită subliniat aici că filmele Warner Bros. va fi disponibil pe HBO Max la 45 de zile de la premiera cinematografică locală. Desigur, fără taxe suplimentare.

Beneficii HBO Max – partajarea contului, vizionare offline, 4K și HDR

HBO Max este un serviciu modern și din punct de vedere al funcționalității. Este pur și simplu adaptat utilizatorului modern. Aceasta înseamnă că beneficiile includ:

posibilitate de vizionare video simultană pe 3 dispozitive,

posibilitatea de a crea maximum 5 profiluri (inclusiv cele pentru copii),

posibilitatea de a descărca și viziona conținut offline (fără acces la internet).

HBO Max în România

Beneficiile de mai sus sunt cunoscute utilizatorilor HBO GO, dar este timpul să menționăm un alt avantaj care nu exista înainte. Calitatea imaginii în HBO Max va fi mult mai mare. Deși acest lucru nu se aplică întregii oferte, titlurile selectate vor fi disponibile la rezoluție 4K, cu HDR (Dolby Vision) și sunet surround (Doby Atmos).

Cât costă HBO Max? Preț în Romania (2022)

O calitate superioară și o ofertă mai largă sunt asociate – de înțeles – cu un preț mai mare. Mai exact, abonamentul lunar HBO Max este de 4,99 de euro pe luna, adică cu un euro mai mult decât era în cazul HBO GO.

Promoția de inceput: prețul HBO Max mai mic pentru totdeauna

Cu toate acestea, dacă în prezent aveți un abonament HBO GO, primiți un cadou frumos. Pentru tine, HBO Max va costa doar 3,30 de euro pe lună. Prețul promoțional va fi valabil atâta timp cât plătiți pentru abonament (cu alte cuvinte: dacă anulați și apoi reînnoiți abonamentul, veți plăti prețul obișnuit).

Veți profita și de promoția de -33% dacă decideți să cumpărați HBO Max cel târziu până pe 31 martie anul acesta. Regulile sunt aceleași ca mai sus.

Dispozitive HBO Max? De pe ce gadget-uri te poti uita la HBO Max

Serviciul HBO Max este compatibil cu toate dispozitivele cheie de pe piață. Lista constă din:

Calculatoare Windows, Linux, macOS și Chrome OS

Telefoane inteligente cu Android și iPhone

Tablete Android și iPad

webOS (LG), Tizen (Samsung) și Android TV (Sony, Philips, TCL, Xiaomi … )

Set-top box-uri Android TV, Chromecast și Apple TV

Xbox Series X | Console S, Xbox One, PlayStation 5 și PlayStation 4

De pe ce gadget-uri te poti uita la HBO Max

Pe computerul tău, poți folosi HBO Max direct din browser. A fost lansată o aplicație pentru alte dispozitive, pe care o puteți descărca din magazinele oficiale de software.

Ce merită vizionat pe HBO Max?

HBO Max deține întregul catalog cunoscut de la HBO GO. Înseamnă doar că, dacă a existat ceva care te-a interesat, îl poți incepe sau termina cu ușurință. În plus, vor exista actualizări regulate ale ofertei – așa cum a fost cazul HBO GO, dar ar trebui să fie mult mai multe acum, iar premierele în sine ar trebui să fie cu siguranță mai fierbinți.

Pentru un început bun, HBO Max a debutat mai multe productii populare din ultimele luni. Acest:

Dune (regia Denis Villeneuve)

(regia Denis Villeneuve) Matrix of Resurrection (regia Lana Wachowski)

(regia Lana Wachowski) Paw Patrol: The Movie (regia Cal Bunker)

(regia Cal Bunker) Space Match: A New Era (regia Malcolm D. Lee)

(regia Malcolm D. Lee) Wet Dog (regia Damir Lukacevic)

Dintre filmele care au intrat anterior în catalogul HBO GO și sunt acum disponibile pe HBO Max, merită menționate și titluri precum Cry Macho, Godzilla vs Kong, Mortal Kombat, Scooby-Doo !, Wonder Woman 1984 sau Zack Snyder’s Justice League. Colecția Harry Potter, Lord of the Rings și DC Comics completează întregul.

HBO Max în România

Printre seriale veți găsi producții precum Euphoria, Raised by Wolves, Obsession Eve, The Walking Dead, Superman and Lois, Vampires: Legacy, Brilliant Friend, Gomorrah, Young Sheldon, Billions, Rick and Morty, Succession, Batwoman, Snowfall, The Handmaid’s Tale, Westworld, Fargo sau Dark Materials.

Și dacă am HBO GO, ce urmează?

HBO GO va fi închis începând cu 8 martie. Dacă aveți un pachet activ, nu trebuie să vă faceți griji și nu trebuie să vă înregistrați din nou – veți fi transferat automat la HBO Max.

Pentru a utiliza HBO Max in Romania, trebuie doar să descărcați o nouă aplicație sau să vă conectați la site-ul web al serviciului. Istoricul și conturile dvs. vor fi sincronizate. În același timp, așa cum am menționat deja, valoarea taxei dvs. lunare va fi redusă la nivelul de 3.30 euro.