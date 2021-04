YouTube Premium la 8 lei pe luna? Da, poti avea, si datorita informatiei care circula foarte repede in mediul online, ne-a facut sa scriem si noi un tutorial explicativ, pe langa cateva precizari cu privire la aceasta practica, deci chiar daca folosesti aceasta practica, astazi am sa va explic de ce functioneaza si cat va mai functiona, totul pe scurt pentru a nu te plictisi.

YouTube mai are si un abonament familial, nu ne vom axa pe acela, dar daca ai multe persoane in locuinta, sau intr-un grup de prieteni cu care vrei sa iti imparti serviciile, in unele cazuri poti scapa mai ieftin cu abonamentul familial, dar ar trebuii sa fiti de la 5 persoane pe abonament, astazi am sa iti explic cum poti avea YouTube premium la 8 lei pe luna ca fiind o singura persoana.

YouTube Premium la 8 lei pe luna

YouTube isi face preturile in functie de regiunea in care serviciul opereaza, in functie de venitul mediu pe cap de locuitor si tot asa, noi vom folosi astazi un VPN pentru a arata ca suntem in India, acolo unde serviciul acesta costa undeva in jurul a 7-8 lei pe luna, totul este simplu, practica o poti folosi pana cand Google va lua masuri in acest sens si de asemenea putem spune ca deocamdata este o practica pe care o poti folosi pana la nesfarsit, singurul dezavantaj este ca trebuie sa faci lunar platile exact cum iti voi explica mai jos, sa incepem.

1. Descarca un VPN pe care il poti folosi ca fiind in India, daca nu ai un VPN platit, am vazut ca cel mai recomandat este “Urban Free VPN“.

2. Dupa instalare, intrati in aplicatie si selectati ca VPN-ul sa va arata ca fiind din India.

3. Intrati in Google Maps si trebuie sa cautati o adresa random din India, nu conteaza acest pas foarte mult, il puteti face in cateva secunde.

4. Intram in YouTube, si apasam pe YouTube Premium, activam abonamentul cu datale de pe cardul personal, vom fii instintati ca abonamentul costa 129, la cursul valutar volatil acesta ar costa in jurul a 8 lei.

Daca ai nevoie de alte informatii, sau ajutor, te asteptam pe grupul nostru de Facebook.