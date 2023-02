De ce ar trebui sa alegi un curs de limba spaniola?

Ei bine, exista destul de multe motive pentru a invata spaniola. In primul rand, este limba oficiala a 21 de natiuni si are un numar considerabil de vorbitori nativi, fiind una din cele mai vorbite si predate limbi. Ca rezultat, vei avea acces la suficiente resurse pentru a-ti insusi abilitatile de comunicare in limba spaniola in cel mai scurt timp.

De asemenea, exista o gama larga de oportunitati de angajare disponibile pentru candidatii care cunosc limba spaniola sau care aspira sa isi stapaneasca aceasta limba.

Traducator

O cariera ca traducator este perfecta pentru persoanele aflate la inceput de drum profesional. Participand la cursuri de spaniola poti capata cunostintele necesare pentru a lua una dintre certificarile de limba, cum este cea obtinuta la examenul DELE.

Jobul de traducator este o profesie remunerata bine, care, daca lucrezi independent, iti permite sa ai un program flexibil.

Daca ai experienta in domenii specializate, precum afaceri, stiinta, medicina, drept, educatie sau literatura, poti viza o anumita nisa, ceea ce iti poate obtine oferte mai profitabile decat daca ai lucra pe traduceri generice.

Ambasade si consulate

In ceea ce priveste perspectivele de angajare pentru absolventii unui curs de spaniola, locurile de munca in cadrul ambasadelor sunt mereu la mare cautare. Ambasadele straine si consulatele, cum ar fi cele ale Spaniei, Mexicului sau Argentinei, dar si ale altor natiuni vorbitoare de limba spaniola, au oferit mereu oportunitati si salarii foarte bune pentru vorbitorii de spaniola.

Ambasadele ofera o varietate de locuri de munca, precum: cercetatori de piata, PR, traducatori, interpreti, manageri de retele sociale, analisti, bibliotecari, asistenti si multe altele.

Insotitori de bord

Daca visul tau este sa calatoresti, atunci un loc de munca in sectorul aviatiei, precum insotitor de bord, te va ajuta sa iti indeplinesti dorinta.

La nivel global, vorbitorii de spaniola reprezinta un procent substantial din populatie. Deci, in timp ce calatoresti cu un zbor intern sau international, nu ar fi surprinzator sa intalnesti pe cineva care vorbeste spaniola.

Un curs de limba spaniola isi ofera un avantaj important de a obtine un loc de munca in sectorul aviatiei, deoarece angajatorii prefera candidatii cat mai bine pregatiti.

In domeniul medical

Exista nenumarate locuri de munca in sectorul sanatatii in care cunoasterea spaniolei este o abilitate necesara. Exista doua variante. Poti lucra ca si traducator in cadrul unui spital sau poti opta pentru a lucra intr-o tara vorbitoare de spaniola, ca si cadru medical.

Turism

In orice tara, turismul este o ramura importanta a bugetului. Astfel, in tarile cu multi turisti din tarile vorbitoare de spaniola, este mereu nevoie de personal care sa poata comunica cu acestia.

Cunostintele acumulate la un curs de spaniola sunt benefice pentru cei care isi doresc un loc de munca in turism, deoarece optiunile sunt multe si cu siguranta poti gasi ceva potrivit pentru tine. Cunoscand spaniola, poti lucra ca si receptioer, ospatar, bucatar, ghid turistic, fotograf si exemplele pot continua.

Avantajele si perspectivele pe care le ai la dispozitie atunci cand participi la un curs de spaniola nu sunt de ignorat.

Daca vrei sa inveti sau sa iti imbunatatesti aptitudinile lingvistice, luna iubirii vine cu o oferta speciala! De Valentine`s Day, tu si jumatatea ta va puteti inscrie la oricare dintre cursurile din portofoliul centrului de limbi straine Bsmart si platiti pentru o singura persoana. Nu pierde timpul, caci oferta este limitata!