Cercetatorii de la Stanford au facut progrese in lupta impotriva cancerului de piele la animalele de laborator

Cercetatorii de la Stanford Medicine sunt din ce in ce mai aproape de descoperirea unei noi modalitati de a trata cancerul de piele. In urma unui experiment in care au folosit o bacterie modificata genetic, cercetatorii au reusit sa determine o reactie imuna care a dus la eliminarea tumorilor. In cadrul experimentelor, bateria a fost aplicata pe pielea animalelor de laborator si a stimulat sistemul imunitar sa lupte impotriva celulelor canceroase.

Studiul, publicat recent in jurnalul „Science Advances”, a aratat ca modificarea genetică a bacteriei Staphylococcus epidermidis a dus la producerea unei proteine care a stimulat sistemul imunitar sa se lupte impotriva cancerului de piele metastatic agresiv. Cercetatorii de la Stanford Medicine au descoperit ca aceasta proteina a determinat producerea de celule T CD8, care au reusit sa distruga celulele canceroase si sa reduca dimensiunea tumorilor.

Desi cercetatorii sunt optimisti cu privire la aceasta descoperire, ei recunosc ca mai sunt necesare cercetari suplimentare pentru a vedea daca aceasta tehnologie poate fi aplicata si la oameni. In plus, tratamentul este proiectat pentru a trata tumori de cancer de piele si este aplicat topic. Este inca neclar daca beneficiile se vor extinde si la alte forme de cancer.

Cu toate acestea, aceasta descoperire poate fi un pas important in lupta impotriva cancerului si poate duce la dezvoltarea de noi tratamente pentru pacientii cu cancer. Cercetatorii de la Stanford Medicine sunt optimisti ca acest studiu va avea un impact semnificativ in domeniul cercetarii cancerului si ca va aduce speranta pacientilor cu aceasta boala devastatoare.

Cercetatorii de la Stanford Medicine au facut progrese semnificative in lupta impotriva cancerului de piele la animalele de laborator. Descoperirea lor ar putea duce la dezvoltarea de noi tratamente pentru pacientii cu cancer si la imbunatatirea sperantei de viata pentru acestia. Cu toate acestea, sunt necesare cercetari suplimentare pentru a determina daca aceasta tehnologie poate fi aplicata si la oameni si daca beneficiile se vor extinde si la alte forme de cancer.