Cum putem reduce riscurile unui accident casnic?

Abia ai așteptat să te muți la casa ta și să faci exact ce-ți place. Ți-ai pus gresie colorată în baie, i-ai amenajat special camera celui mic și ți-ai mutat în garaj uneltele care stăteau pe balcon. Iar după ce ai meșterit atât la montat mobilă și ai terminat de decorat, totul arată în sfârșit perfect. Când se strică ceva prin casă, e și normal să vrei să repari imediat. Ce faci totuși dacă îți dai seama că nu ești as chiar la toate? Să pui cap la cap piesele unui scaun de birou nu-i tot una cu a repara prize, fiindcă știi ce se spune: cu focul nu-i de joacă. Dacă ți-a mai rămas un șurub după ce ai montat scaunul pe care stă cel mic când își face temele, parcă îți vine s-o iei de la capăt, căci n-ai vrea să se întâmple ceva rău. La fel e și-n cazul instalațiilor din casă. Oricât de bine te-ai pricepe tu la toate, când e vorba de siguranța celor dragi, e cel mai bine să chemi pe cineva cu experiență. Spunem asta fiindcă accidentele casnice sunt cele care pot să-ți afecteze locuința cel mai ușor, indiferent dacă stai la casă sau la bloc. Iar când vrei să stai fără grijă, primul pas e să faci totul ca la carte. Cu gândul la toate acestea am creat Locul tău. Casa ta. de la Eurolife FFH, o poliță de asigurare care-ți protejează atât locuința, cât și bunurile, pentru ca tu să poți sta liniștit în cazul în care se ivește o situație neașteptată.

Ce acoperă asigurarea Locul tău. Casa ta.?

Asigurarea despre care vorbim e una flexibilă. Adică are un pachet de bază și extraopțiuni pe care poți să le adaugi ca să acopere nevoile tale. Pachetul de bază al asigurării Locul tău. Casa ta de la Eurolife FFH include si serviciul de asistență tehnică de urgență, care te protejează dacă apare o problemă la instalațiile din casă. În caz că se întâmplă așa ceva, după ce ne spui despre ce este vorba, noi o să trimitem o echipă specializată care să te ajute să rezolvi situația.

În funcție de ce alegi, ești protejat dacă, de exemplu, ți se strică centrala sau ai o problemă la instalația electrică. Iar dacă stai și te gândești, ultima situație nu-i chiar cea mai fericită. O pătură în plus mai găsești, dar dacă izbucnește un incendiu, viața ta și a celor dragi se află în real pericol.

Vrem să fii protejat în caz de orice, așa că am inclus în asigurare protecție pentru casa ta, dar și pentru anexe sau dependințe (garaj, curte, etc.). În plus, în caz că se întâmplă un incident, mobilierul tău, aparatele electronice și electrocasnice sau alte bunuri pe care le ai acasă sunt acoperite.

Poți să citești mai multe despre asigurare pe site, unde o poți și încheia simplu, online. Cu doar câteva click-uri, fiindcă știm că ești mereu pe fugă și ai o grămadă de treabă.

Cum te protejează o asigurare de locuință?

Să ne imaginăm că într-o zi primești un telefon de la vecinul de de la etajul inferior și afli că acasă la tine s-a întâmplat ceva. O inundație, de exemplu, sau o intrare prin efracție. Cazul cel mai fericit e cel în care nimeni din familia ta nu a fost rănit. Ce faci în continuare, după ce ajungi acasă? Cum repari tot ce s-a stricat?

Știm că nu-i plăcut să ne gândim la scenarii cum sunt cele de mai sus, dar când ajungi să deții o locuință și să ai o familie, e natural să-ți și asumi o serie de responsabilități.

Asigurarea de locuință intervine exact în situații de genul, când, după ce ți-ai luat toate măsurile de protecție pentru ai tăi, ai și tu nevoie de protecție la rândul tău. Dacă se întâmplă ceva, vă afectează pe toți, dar important e ca totul să revină cât mai repede la normal.

O asigurare de locuință cum e Locul tău. Casa ta. de la Eurolife FFH te ajută când ai de-a face cu situații neprevăzute în care casa ta e afectată. În funcție de fiecare asigurator, lista evenimentelor care sunt acoperite e specificată în contract. Le vei regăsi în special sub denumirea de „daune”. Dacă vrei să știi mai multe despre daunele pe care le acoperă polița noastră, poți să citești pe larg în ghidul pe care l-am pregătit.

Vei regăsi acolo situați frecvente, cum ar fi accidentele casnice – incendiile sau inundațiile despre care povesteam – dar și unele care pot să pară mai puțin probabile. Noi am vrut să fim siguri că ești protejat 100% și le-am luat în calcul pe toate.

Unele incidente, cum sunt dezastrele naturale, nu pot fi prevăzute. Există totuși și situații pe care poți să le eviți dacă te asiguri din timp. iar aici ne referim la accidentele casnice.

Cum poți avea grijă de instalația electrică?

Începem în ordinea priorităților, fiindcă așa cum spuneam mai sus, incendiile sunt cele mai nocive și periculoase. Statisticile spun că peste 25% din ele apar din cauza scurtcircuitelor.

Concluzia? Dacă vezi că s-a stricat o priză, un cablu sau chiar un aparat electrocasnic, cel mai bine e să chemi un electrician autorizat. E adevărat că prețurile s-ar putea să fie mai mari, dar mai știm și că ai face orice pentru siguranța familiei tale.

Și dacă tot vorbim de siguranță, când chemi în ajutor un electrician profesionist, știi sigur că ce face el e corect și că n-o să te confrunți cu aceleași probleme mai târziu.

Dacă vrei să fii extra precaut, tot el te poate sfătui cu privire la starea întregii instalații și-ți poate spune dacă e ceva de schimbat sau de modificat.

Uneori, să te muți la casa ta nu înseamnă doar să-ți iei un apartament nou. Poți la fel de bine să te muți cu familia ta într-o zonă centrală sau într-o clădire mai veche. Dacă faci asta, te sfătuim să schimbi instalația electrică înainte să te apuci de renovat.

N-ai de unde ști ce s-a întâmplat cu ea înainte, iar dacă tot stai la casa ta, nu vrei să fii sigur și că totul e ca la carte?

Instalația electrică cuprinde și ce se vede: cabluri, electronice, electrocasnice și așa mai departe. Cam toate lucrurile de care ne bucurăm zilnic și care ne fac viața mai ușoară sunt conectate la sistemul electric.

Dacă ai prin casă cabluri, poți să faci și canale de protecție, ca să fii sigur că nu vă împiedicați de ele. Ideal e să nu le lași să stea în dreptul căilor de acces sau în locurile pe unde treceți cel mai des.

Cât despre aparatele din casă – și aici ne referim în special la cele care consumă mult, cum e frigiderul sau mașina de spălat – nu uita să le conectezi mereu la prize care au împământare. Un electrician autorizat poate să te ajute să faci acest lucru.

Cum poți să ai grijă de instalația sanitară?

La fel ca în cazul instalației electrice, și cea sanitară are nevoie de îngrijire ca să reziste bine peste ani și să nu se defecteze.

Întâi de toate, ea e compusă din țevile prin care circulă apa și din obiectele sanitare, la care se adaugă caloriferele.

Dacă te muți într-o casă veche, indiferent de clădire, te sfătuim să schimbi instalația sanitară cu totul. Și în cazul acesta e cel mai bine să apelezi la un instalator autorizat, fiindcă el se pricepe cel mai bine să-ți spună ce ai nevoie. Țevile și componentele tehnice trebuie alese în funcție de presiunea apei, de exemplu.

Ca să nu ai parte de surprize și să te bucuri de ele și peste ani, alege obiecte sanitare de bună calitate. Genul acesta de cheltuieli sunt investiții pe termen lung pe care până la urmă ai să vrei să le lași copiilor tăi în stare cât mai bună. În plus, așa faci primii pași dacă vrei să eviți riscul unei inundații.

Caloriferele fac și ele parte din instalația sanitară, iar tot ce ai de făcut pentru ele e să le cureți o dată pe an. Pe exterior e simplu, fiindcă trebuie doar să le speli și să le usuci. Pentru interior, recomandarea noastră e să chemi un profesionist în ajutor. El poate să te ajute să le aerisești cu sau fără substanțe chimice, în funcție de caloriferele pe care le ai.

Înainte să trecem la instalația de gaze, punctăm ce e mai important: nu uita să oprești mereu apa curentă atunci când pleci în concediu. Chiar dacă polița noastră pentru locuință acoperă și situațiile când sunt afectați vecinii, n-ai vrea să primești un astfel de telefon când ești pe plajă în vacanță.

Cum poți să ai grijă de instalația de gaze?

Poate te întrebi de ce instalația de gaze e la fel de importantă precum cea electrică sau cea sanitară. Cel mai simplu răspuns e „fiindcă dacă ai grijă de ea poți să eviți un incendiu”. Iată cum poți să faci asta:

Senzorii de gaze sunt obligatorii, însă îi trecem în revistă fiindcă ei îți dau imediat de știre dacă s-a produs o scurgere. Atunci tu vei ști că trebuie să oprești robinetul care alimentează locuința, să aerisești și să suni furnizorul care îți va trimite o echipă.

Unul dintre clienții noștri a fost într-o situație asemănătoare când apartamentul lui de la etajul 5 a luat foc din cauza incendiului pornit de la vecinul de deasupra. Daunele totale, adică prețul tuturor daunelor a ajuns la 36.000 de euro, dar clientului nostru a fost precaut și avea asigurare de locuință și astfel a primit despăgubiri.

Ultimul lucru pe care să-l verifici la instalația de gaze e că faci la timp revizia periodică. Potrivit ANRE (Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei), ea trebuie efectuată o dată la doi ani.

Nu uita și să oprești gazele când pleci de acasă mai mult timp, ca să fii sigur că ai lăsat totul în regulă.

Se spune că cel mai bun tratament este prevenția, iar asta se aplică și când vrem să evităm accidentele casnice. Atunci când ai grijă de instalațiile din casa ta stai mai liniștit și te bucuri mai mult de momentele petrecute acasă.

Pentru extra protecție, poți alege și asigurarea Locul tău. Casa ta, împreună cu extraopțiunile care acoperă toate situațiile despre care am vorbit mai sus, de la incendii la inundații și daune produse vecinilor, până la avarii ale instalațiilor de apă, gaze și încălzire. O poți accesa online, simplu, de aici: https://www.eurolife-asigurari.ro/asigurare-locultau

Fie vorba între noi, chiar și atunci când spargi din greșeală o farfurie e un pic de bătaie de cap. Aspiri, speli pe jos, ai grijă să purtați cu toții papuci când treceți prin bucătărie și apoi aspiri iar, ca să fii și mai sigur.

Vrem să privim cu aceeași precauție și accidentele casnice, așa că ți-am pregătit mai jos niște tips&tricks care să te ajute să le eviți.