De ce jocurile single-player rămân mai populare decât cele online

Chiar dacă în ultimii ani au apărut o mulțime de jocuri online care te fac să joci împreună cu prietenii ore întregi, jocurile single-player continuă să fie în topul preferințelor multor gameri. Un studiu recent făcut de MIDiA arată că, în 2023, 53% dintre jucători preferă să joace singuri, în loc să intre în lumea agitată a jocurilor online.

Cine preferă ce? Depinde de vârstă

Preferințele pentru jocurile single-player sau online sunt influențate în mare măsură de vârstă. Gamerii mai tineri, cei sub 25 de ani, sunt mai atrași de jocurile online precum Fortnite sau GTA Online, unde pot concura și socializa cu prietenii. Însă, după ce treci de 25 de ani, începi să te îndrepți mai mult spre jocuri single-player, unde te poți bucura de o poveste bine conturată și o experiență mai liniștită, fără presiunea constantă a competițiilor online.

Provocările dezvoltatorilor de jocuri online

Multe studiouri mari, care au devenit celebre pentru jocurile single-player, au încercat să intre în lumea jocurilor online, dar fără prea mare succes. Spre exemplu, proiecte precum The Last of Us Online de la Naughty Dog sau Hyenas de la Creative Assembly au fost anulate, deoarece nu au reușit să atragă suficienți jucători. Piața jocurilor online este deja suprasaturată, iar pentru un joc nou este extrem de greu să își facă loc printre titlurile deja consacrate.

Siguranța și succesul jocurilor single-player

Pentru multe studiouri, să rămână la dezvoltarea jocurilor single-player este o alegere mai sigură. Chiar dacă producerea acestor jocuri devine tot mai scumpă, ele nu necesită aceleași resurse continue de întreținere ca jocurile online, care trebuie constant actualizate cu noi conținuturi pentru a menține jucătorii interesați. În plus, gamerii continuă să fie atrași de experiențele captivante și imersive pe care le oferă jocurile single-player.

Așadar, chiar dacă jocurile online sunt foarte populare, jocurile single-player rămân o alegere preferată pentru mulți jucători, oferind o experiență de joc mai intimă și mai concentrată pe poveste.

Sursa: midiaresearch.com