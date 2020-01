Abonament Netflix in 2020 Romania: Tot ce trebuie sa stii, preturi si alte oferte

Abonament Netflix in 2020, tot trebuie sa stiti, veti gasi in acest articol, pe cea mai mare retea de streaming video pe baza de filme, seriale si multe altele aveti de asemenea informatii cu privire la abonamentele si informatiile necesare, insa am decis ca si acest articol va fi de folos mai ales ca vine cu o parere subiectiva din partea echipei noastre.

In primul rand trebuie sa stim despre Netflix ca este foarte popular in Romania, mai popular decat HBO GO datorita faptului ca reuseste sa ofere o gama foarte larga de productii, vom vorbi si despre HBO GO intr-un alt articol, insa cu siguranta nu este la fel de popular chiar daca atunci cand scoate o mini serie precum Cernobal, sau GOT, toata lumea isi face un abonament si acolo, este mai ieftin, adevarat, dar ofera mai putine productii.

Pe Netflix nu avem decat filme si seriale, avem si documentare, dese animate pentru copii, unele filme interactive, filme si seriale subtitrate in Romana, si productii ce sunt foarte cautate.

Abonament Netflix in 2020 Romania

Preturile pentru un abonament Netflix sunt urmatoarele.

Abonamentul Minim îți permite să vizionezi online seriale și filme de pe Netflix pe un singur dispozitiv, la rezoluție standard (SD). De asemenea, acest abonament îți permite să descarci titluri pe un singur telefon sau o tabletă. – Preţ *: 7,99 euro/lună

Abonamentul Standard îți permite să vizionezi online seriale și filme de pe Netflix pe două dispozitive simultan, la rezoluție HD, atunci când este disponibilă. De asemenea, acest abonament îți permite să descarci titluri pe două telefoane sau tablete. – Preţ *: 11,99 euro/lună

Abonamentul Premium îți permite să vizionezi online seriale și filme de pe Netflix pe patru dispozitive simultan, la rezoluții HD și ultra HD, atunci când sunt disponibile. De asemenea, acest abonament îți permite să descarci titluri pe patru telefoane sau tablete. – Preţ*: 15,99 euro/lună

Mai aveti si 30 de zile gratuit, daca doriti sa incercati serviciul, sa vedeti daca va place, in caz contrar nu veti plati nimic. Aflati mai multe aici.

Poti opta pentru o perioada lunara sau anuala de plata, deci practic poti renunta oricand la abonamentul tau Netflix, preturile afisate sunt valabile de la inceputul anului 2020, orice modificare va aparea, aceasta pagina va fi actualizata. Pentru intrebari, alte informatii cu privire la acest serviciu nu ezitati sa ne contactati.