Descoperă Jocurile Gratuite de pe Epic Games Săptămâna Aceasta – Începe Aventura cu Castlevania și Snakebird!

n această săptămână, Epic Games Store vine cu noi jocuri gratuite care vor încânta fanii! Începând cu 14 noiembrie și până pe 21 noiembrie, utilizatorii pot descărca și păstra gratuit două titluri deosebite: Castlevania Anniversary Collection și Snakebird Complete.

Ce conține „Castlevania Anniversary Collection”?

Acest pachet include opt titluri iconice din celebra serie Castlevania, transportându-ne prin diferite etape din evoluția jocului. Printre titluri regăsim:

Castlevania

Castlevania II: Simon’s Quest

Castlevania III: Dracula’s Curse

Super Castlevania IV

Castlevania: The Adventure

Castlevania II: Belmont’s Revenge

Castlevania Bloodlines

Kid Dracula

Acest pachet unic oferă o perspectivă asupra istoriei seriei, incluzând comentarii din partea dezvoltatorilor și un volum dedicat, History of Castlevania – Book of the Crescent Moon, care celebrează întreaga moștenire a seriei.

„Snakebird Complete” – O Provocare pentru Minte

Snakebird Complete este un joc captivant, plin de puzzle-uri care provoacă ingeniozitatea și aduc o atmosferă colorată, oferind o experiență perfectă pentru cei care caută un mix de relaxare și provocare intelectuală.

Cum Poți Descărca Jocurile?

Pentru a beneficia de aceste jocuri, este necesar să accesezi site-ul Epic Games, să te conectezi la contul tău și să adaugi jocurile dorite în bibliotecă apăsând pe butonul „Instalare”. Odată adăugate în contul tău în perioada promoției, acestea vor rămâne disponibile pentru totdeauna.

Atenție: Aceste jocuri vor fi disponibile gratuit doar până pe 21 noiembrie, așa că nu rata ocazia de a le adăuga în colecția ta!