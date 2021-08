Astazi vorbim despre cele mai bune desene animate ale anilor 2000, desene animate vechi, pe care cu siguranta, dara sunteti un pic mai mari vi le veti aminti iar vizinoarea acestora va produce o nostalgie de neegalat. Practic aceste desene ne-au format, cu acestea am crescut multi dintre noi, cei de peste 20 de ani, dar cu siguranta sunt altii mai tineri decat noi care stiu si ei aceste desene, fiind legendare.

Aceasta lista este una subiectiva, nu am m-am bazat pe un anumit top, ce-i drept nu toate desenele animate din acestea lista sunt foarte vechi, mai avem si serii ca si Gumball care a debutat in 2011 pe Cartoon Network, dar cu care totusi putem spune ca am crescut.

Avand in vedere aceasta introducere destul de lunga si subiectiva, vom incepe topul, cu siguranta am ratat si alte desene animate vechi, asteptam parerile cititorilor la rubrica de comentarii.

Cele mai bune desene animate vechi

Codename: Kids Next Door

Este un serial de desene animat vechi american. În serie vedem lupta a 5 copii care trăiesc într-o casă în copac dotată cu caracteristici înalte împotriva adulților și adolescenților, acesta fiind si subiectul principal al desenului. Acești 5 copii fac sarcini noi în fiecare zi în sectorul V al afacanilor, o organizație globală.

Samurai Jack

Seria de animație americană Samurai Jack a câștigat patru premii Emmy. A fost difuzat pe canalul Cartoon Network între 2001-2004. În serie, Samurai Jack are o sabie magică ce și își poate distruge cel mai mare dușman, Aku, folosind doar această sabie.

Bakugan

Este un desene animat vechi, Anime cu acțiune japoneză si cu conținut de aventură. Într-o zi, cărțile încep să cadă din cer și toți copiii găsesc la început acest lucru foarte distractiv. Cu toate acestea, după un timp, își dau seama că Bakuganul poate vorbi cu oamenii, iar apoi aventura lor începe când isi dau seama de unde provin aceste cărți.

Mega XLR

Acesta este un desene animat vechi de televiziune american care era difuzat pe Cartoon Network. În serie, un robot din 3037 cade în New Jersey în 1930, iar aventura începe când Coop cumpără acest robot pentru 2 dolari.

Fetitele Powerpuff

În serie, este vorba despre lupta a 3 fete surori super-talentate împotriva răului, aceste fete se formează ca urmare a turnării accidentale a unei substanțe diferite într-un amestec pregătit de profesor.

Ed, Edd și Eddy

Seria de televiziune animată americană a fost difuzată pe canalul Cartoon Network. În serie, sunt povestite aventurile a 3 copii, Aceasta serie este una dintre cele mai vechi si cele mai bune, dupa parerea mea, ce a fost difuzata in perioada 2000-2010.

Scooby Doo

Seria de desene animate Scooby Doo, care a fost difuzată pentru prima dată pe televiziunea ABC între 1969-1986, a început să fie difuzată din nou în 2002 pe canalul numit Cartoon Network. Seria este despre un câine și evenimentele prietenilor săi.

Johnny Bravo

Johnny Bravo, un serial de animație american, ce a fost difuzat pentru prima dată pe Cartoon Network pe 7 iulie 1997 și a durat 4 sezoane și 67 de episoade. Johnny Bravo este un tânăr blond și musculos, cu ochelari de soare negri, tricou negru, blugi albaștri, coafură pompadour și un ton asemănător lui Elvis Presley. Încearcă să facă femeile să se îndrăgostească de el, mai in toate episoadele. Joohny Bravo poate apela la orice femeie cu un farmec narcisist și prostesc.

Regular Show

Seria americană de desene animate Regular Show de JG Quintel a fost difuzată pentru prima dată pe 14 august 2009. Viața zilnică a doi prieteni în vârstă de 23 de ani, Mordecai și Rigby, sunt prezentate în serie. Cei doi prieteni încearcă să evite tot timpul munca și își găsesc o distracție pentru ei înșiși.

Marsupilami

Marsupilami sau coada lungă, un personaj de benzi desenate fictive, a fost publicat pentru prima dată în revista de benzi desenate Spirou la 31 ianuarie 1952. În martie 2000, a început să fie difuzat ca o nouă serie de desene animate și a durat 52 de episoade.

Ben 10

Ben 10 este un desene animat american care a fost difuzat pe Cartoon Network. Primul episod a fost difuzat la 27 decembrie 2005. În serie, Benjamin Tennyson iese la plimbare prin pădure și observă un obiect ciudat pe pământ, care îi înconjoară brusc încheietura mâinii și povestea începe aici.

Tabăra lui Lazlo

Este un serial de animație premiat din SUA. Lazlo este o maimuță păianjen braziliană și are întotdeauna un caracter optimist. Lui Lazlo îi place cel mai mult să stea cu Raj și Clam. Este foarte îndrăgostit de Patsy la Squirrel Camp. Lazlo este foarte inventiv, dar de multe ori nu realizează frumusețea pe care a făcut-o.

Să-nceapă Aventura

Adventure Time este un serial american de desene animate care este difuzat pe Cartoon Network. În serie, au fost discutate aventurile omului Finn, care este o persoană aventuroasă, și a celui mai bun prieten al său, câinele Jake, care are capacitatea de a-si schimba forma după bunul plac.

Gumball

Gumball, un serial animat de Ben Bocquelet, difuzat pentru prima dată pe 8 mai 2008. În Romania, a fost difuzat pentru prima dată pe canalul Cartoon Network pe 1 noiembrie 2011.

Arthur

Arthur este un serial animat canadian scris de Marc Brown. Serialul animat Arthurian a fost creat între 1996 și 2008 și are în total 150 de episoade. Subiectul seriei de desene animate este de a arăta ce trebuie să faca copiii în fața problemelor.

Puteți împărtăși părerile dvs. despre această listă în secțiunea de comentarii de mai jos.