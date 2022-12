Chiar daca incheierea anului se apropie cu pasi repezi, inca mai ai suficient timp pentru indeplinirea acelor sarcini pe care le-ai lasat pe ultimul moment. Astfel, te poti asigura ca intri in noul an cu forte proaspete si fara „restante”.

De exemplu, daca ai tot amanat obtinerea certificatului medical aferent carnetului de conducere, inca ai timp berechet pentru a parcurge pasii necesari eliberarii acestuia. In acest mod, vei reusi sa intri in 2023 cu o grija in minus!

Fisa medicala permis auto este necesara celor care planuiesc sa urmeze cursurile unei scoli de soferi, celor care au permisul suspendat ori anulat din diverse motive, dar si celor al caror carnet a expirat. Insa, daca faci parte din ultima categorie, nu vei mai avea nevoie de avizul psihologic.

Cei care doresc sa obtina fisa medicala pentru permis pot apela cu incredere la Standard Med, o clinica din Bucuresti cu experienta in domeniu, cu site-ul fisamedicala.info, recunoscuta pentru calitatea, profesionalismul si promptitudinea serviciilor oferite.

Desi fisa auto poate parea unul dintre documentele pe care le obtii in mai multe zile lucratoare, acest lucru nu trebuie sa fie neaparat adevarat. In cadrul clinicii amintite anterior, poti obtine fisa medicala pentru permis auto intr-o singura zi si, mai precis, in cel mult 60 de minute!

Acest lucru este posibil datorita organizarii care permite vizitarea tuturor specializarilor necesare pentru fisa, realizarea controalelor si, ulterior, eliberarea unui certificat oficial, care beneficiaza de stampila unui medic acreditat.

De exemplu, medicii necesari pentru completarea celor sase rubrici din fisa medicala pentru permis auto (Medicina interna, ORL, Oftalmologie, Ortopedie/Chirurgie, Neurologie, Psihiatrie) sunt prezenti in acelasi timp, iar pacientii trec, prin rotatie, pe la fiecare cabinet.

Mai mult, clinica medicala promite ca, in cazul in care ajungi aici si astepti mai mult de o ora pentru a obtine fisa, vei primi jumatate din pretul platit inapoi (pretul fisei este de 140 de lei). In plus, daca alegi sa efectuezi analizele pentru permis aici, vei avea parte de o reducere de 20 de lei la orice alta consultatie medicala pusa la dispozitie de clinica.

Pentru a primi fisa medicala pentru permis auto, trebuie doar sa faci o programare si sa vii la clinica, asigurandu-te ca ai adus toate actele necesare. Acestea sunt: buletin/carte de identitate, fisa de scolarizare, adeverinta de la medicul de familie (in care este mentionat daca suferi sau nu de boli cronice), scrisoare medicala de la medicul diabetolog (pentru persoanele cu diabet de tip I) si, daca este cazul, ochelarii de vedere. In rest, vei gasi la receptie toate documentele tip prevazute de lege.

Odata ce ai ajuns la clinica, vei efectua toate consultatiile medicale necesare urmand ca, in cel mult 60 de minute, sa primesti fisa medicala permis auto. Asadar, certificatul este incheiat in aceeasi zi in care se fac analizele, fiind eliberat de catre medicul coordonator al clinicii. Fisa beneficiaza de stampila institutiei, autorizata de catre Directia de Sanatate Publica si Politia Rutiera.

Astfel, inainte de incheierea anului, vei putea indeplini si aceasta datorie, care te va aduce cu un pas mai aproape de obtinerea unui carnet de sofer valabil, care iti va permite sa calatoresti oricand doresti!