GeForce Now Vine cu 18 Jocuri Noi: Iată Lista Completă

GeForce Now, una dintre cele mai populare platforme de jocuri în cloud, continuă să își extindă biblioteca de jocuri. Săptămâna aceasta, Nvidia a anunțat adăugarea a 18 noi jocuri în GeForce Now, inclusiv titluri așteptate precum „Star Wars Outlaws” și „Avatar: Frontiers of Pandora”. Aceasta este o veste excelentă pentru utilizatorii platformei, care vor avea acces la noi experiențe de joc direct din cloud.

Noutăți în GeForce Now

Printre noile jocuri care vor fi adăugate se numără și titluri populare de pe Xbox Game Pass și Epic Games Store. Acestea vor fi disponibile pentru utilizatori începând cu 30 iulie. Iată lista completă a noilor jocuri care vor fi disponibile:

Stormgate Early Access (Steam, 30 iulie) Space for Sale (Nou lansat pe Steam, 30 iulie) Cyber Knights: Flashpoint (Steam) Dark and Darker (Steam) Kunitsu-Gami: Path of the Goddess (Xbox, PC Game Pass) Kunitsu-Gami: Path of the Goddess Demo (Steam și Xbox) Warhammer 40,000: Speed Freeks (Steam, 6 august) Ratten Reich (Steam, 9 august) Level Zero Extraction (Steam, 13 august) shapez 2 (Steam, 15 august) Akimbot (Steam, 29 august) Gori: Cuddly Carnage (Steam, 29 august) MEMORIAPOLIS (Steam, 29 august) Visions of Mana (Steam, 29 august) Breachway (Steam, 30 august) Star Wars Outlaws (Ubisoft, 30 august) Avatar: Frontiers of Pandora (Steam) Heading Out (Steam)

GeForce Now oferă suport pentru peste 1800 de jocuri, dintre care mai mult de 100 sunt gratuite.

GeForce Now continuă să fie o opțiune atractivă pentru jucătorii care doresc acces la o gamă variată de jocuri fără a fi nevoie de hardware de ultimă generație. Adăugarea acestor noi jocuri demonstrează angajamentul Nvidia de a îmbunătăți și extinde constant biblioteca GeForce Now, oferind utilizatorilor mai multe opțiuni și o experiență de joc îmbunătățită.