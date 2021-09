iPhone 13 la eMAG, doresti sa cumperi iPhone 13 de la eMAG? Ei bine ai sosit pe pagina potrivita, precomenzile au inceput chiar acum la eMAG si poti precomanda iPhone 13 in siguranta.

eMAg este cel mai mare magazin din Romania, asa ca ne-am gandit sa iti oferim un ghid complet cu iPhone 13 la eMAG, mai jos veti vedea butoane cu diferite preturi pentru diferitele modele de iPhone 13, tin sa va spun ca preturile sunt cele mai mici pentru modelele lansate, deci am ales cea mai mica stocare, in cazul in care doriti sa vedeti un pret pentru o stocare mai mare, este de ajuns sa intrati pe magazin magazinul in cauza si sa selectati ce memorie de stocare sa aiba iPhone-ul dumneavoastra.

Cel mai bun iPhone 13s 1 iPhone 13 Pro Max la Precomanda Puteti precomanda in momentul de fata iPhone 13 Pro Max de la eMAG, preturile sunt afisate pe site, specificatiile, cu ce vine nou iPhone 13 Pro Max, puteti citi in acest articol. 6.749 Vezi detalii iPhone 13 Pro Max: 128 GB – X, 256 GB – 6.749 lei, 512 GB – 7.899 lei, 1 TB – Pret 8.999 lei 2 iPhone 13 Pro la Precomanda Puteti achizitiona iPhone 13 la Precomanda in momentul de fata prin eMAG, startul precomenzilor a fost dat pe data de 1 octombrie. 5.699 LEI Vezi detalii iPhone 13 Pro: 128 GB – 5.699 lei, 256 GB – 6.299 lei, 512 GB – 7.399 lei, 1 TB – Pret 8.549 lei. 3 iPhone 13 la Precomanda Cel mai bun pret pentru iPhone 13 la precomanda, in acest moment este la eMAG. Startul precomenzilor a fost dat pe 1 octombrie. 4.449 LEI Vezi detalii iPhone 13: 128 GB – 4.449 lei, 256 GB – 5.049 lei, 512 GB – 6.199 lei 4 iPhone 13 Mini la Precomanda Chiar daca este mezinul familiei, iPhone 13 Max vine cu avantajul de a avea cel mai bun cip din lume pe un telefon si are cel mai mic pret pentru un iPhone. Precomenzile sunt activate pe eMAG. 3.949 LEI Vezi detalii iPhone 13 Mini: 128 GB – 3.949 lei, 256 GB – 4.549 lei, 512 GB – 5.699 lei

iPhone 13 la eMAG

In cele din urma este oficial, eMAG a adaugat in magazinul lui online preturile si posibilitatea de a precomanda iPhone 13, din cate stim eMAG nu este primul magazin care vinde iPhone 13, asa ca pentru voi mai avem doua ghiduri separate, este vorba despre ghidul de cumparare iPhone 13 de la evoMag si ghidul de cumparare iPhone 13 de la QuickMobile.

Eu am cumparat frecvent de la eMAg si cu siguranta si tu vei fi multumit de serviciile pe care le ofera in materie de preturi, QuickMobile de asemenea ofera preturi foarte bune, la eMAg daca aveti Genius veti obtine urmatoarele facilitati.

Beneficii Genius pentru acest produsPe lângă beneficiile standard, membrii Genius beneficiază și de:

Transport gratuit la easybox

Livrare rapidă

Retur extins în 60 de zile

La retur, banii înapoi instant

Te asteptam la rubrica de comentarii cu o parere cu privire la oferta eMAG in legatura cu seria de iPhone 13, noi vom actualiza acest articol in mod constant in functie de interesul utilizatorului, vom adauga pe aceasta pagina promotii si multe altele.