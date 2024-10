Tencent ar putea prelua Ubisoft și privatiza compania

Tencent, alături de familia Guillemot, fondatorii Ubisoft, iau în considerare achiziționarea companiei franceze și transformarea acesteia într-o companie privată. Informația a fost raportată de Bloomberg.

Familia Guillemot și Tencent dețin deja acțiuni semnificative în Ubisoft. Conform ultimului raport anual, fondatorii companiei dețin 20,5% din acțiuni cu drept de vot, în timp ce Tencent deține 9,2%. Cele două părți discută posibile soluții pentru a rezolva dificultățile interne ale companiei, iar achiziția totală este una dintre opțiunile avute în vedere.

Surse apropiate discuțiilor afirmă că negocierile se află în faza incipientă, iar decizii finale nu au fost luate. În plus, familia Guillemot și Tencent explorează alte metode de a stabiliza compania.

Tencent nu doar că deține o parte din Ubisoft, ci are și 49,9% din compania Guillemot Brothers Ltd., care aparține familiei Guillemot. În 2022, această tranzacție a ajutat compania franceză să evite o preluare ostilă din partea Blackstone Inc. și KKR & Co. În prezent, lucrurile s-ar putea schimba, având în vedere că Tencent este cunoscut pentru extinderea agresivă pe piața occidentală de jocuri video, care a inclus achiziția totală a unor studiouri.

Discuțiile despre achiziționarea acțiunilor publice ale Ubisoft au început în contextul unor eșecuri recente ale companiei. În 2024, Ubisoft a pierdut 40% din valoarea acțiunilor sale, iar lansarea jocului „Star Wars Outlaws” a avut rezultate slabe. În plus, consiliul director a demarat o investigație privind problemele interne ale companiei. Anterior, unii investitori au sugerat chiar înlăturarea lui Yves Guillemot din funcția de CEO.

Ca urmare a zvonurilor despre achiziție, acțiunile Ubisoft au crescut cu 33,5% în doar câteva ore.