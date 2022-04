Poco M4 Pro Recenzie și păreri – Merită acest telefon?

Poco M4 Pro Recenzie in romană. O cameră foto bună sau o autonomie uriașă a bateriei? Un design plăcut sau un procesor puternic? Oricine caută să cumpere un smartphone entry-level, adică sub 200 de euro, se va afla la un moment dat în această situație confuză.

Până la urmă, în această gamă de preț, trebuie să faci niște compromisuri pentru a găsi telefonul perfect. Lansat la sfârșitul anului trecut, Poco M4 Pro va necesita, în mod nesurprinzător, aceeași analiză ostenitoare pentru a vedea dacă este dispozitivul perfect pentru prețul său, mai ales când se confruntă cu o concurență acerbă (Redmi Note 10 5G, Realme 8 Pro, Oppo A54 5G și, fără îndoială, alte telefoane).

Poco M4 Pro Recenzie

La prima vedere, Poco de la Xiaomi oferă o opțiune entry-level decentă cu Poco M4 Pro 4G. La prețul de 200 euro, este un smartphone cu un raport calitate-preț bun, chiar dacă nu este lipsit de defecte. Dar hai să vedem mai multe despre acesta în recenzia de mai jos.

POCO M4 Pro

Specificații

Ecran LCD IPS de 6,6″ Full HD+ (2400 x 1080 pixeli) 20:9 cu densitate de 398 PPI, rată de reîmprospătare AdaptiveSync de 90 Hz

Dimensiune: 163,56 x 75,78 x 8,75 mm și 195 g

Senzor ID lateral și recunoaștere facială 2D

SoC MediaTek Dimensity 810 pe 6nm

CPU octa-core (2 x 2,4 GHz Cortex-A76 + 6 x 2,0 GHz Cortex-A55)

ARM Mali-G57 MC2 GPU

4/6 GB LPDDR4X RAM

64/128 GB de stocare UFS 2.2, extensibil prin microSD până la 1 TB

Baterie de 5.000 mAh cu încărcare rapidă de 33W

5G dual SIM, Wi-Fi ac Dual Band, Bluetooth 5.1, GPS cu frecvență dublă, intrare mini-jack, USB Type-C, senzor IR, NFC

Cameră duală pe spate de 50+8 MP f/1.8 cu senzor ultra wide de 119°.

Cameră selfie de 16 MP f/2.45

Sistem de operare Android 11 cu MIUI 12.5

Design și ecran

Majoritatea smartphone-urilor au încetat să inoveze la capitolul design, mai ales în această gamă de preț. Însă, Poco M4 Pro este cu un pas în fața celor mai multe telefoane și încearcă să se distingă de acestea printr-un look puțin mai diferit.

La acest preț este logic să nu avem pretenții la materiale excepționale, dar asta nu înseamnă că nu putem vedea nici măcar un minim de îndrăzneală din partea producătorilor. Ca dovadă, Poco M4 Pro are grijă să arate frumos. Are margini rotunjite, finisaje decente și un spate din plastic texturat care îi conferă o atingere fină.

Însă cel mai mare efort a fost concentrat, după cum ne dăm cu toții seama, în frame-ul camerei, care iese în evidență aproape instant. Acesta ocupă o treime din partea din spate a dispozitivului sub forma unui pătrat de culoare închisă cu colțuri rotunjite, unde se află maiestuos logo-ul „Poco” și o așezare a camerelor puțin mai neobișnuită.

POCO M4 Pro Recenzie

Deși această alegere îi conferă lui POCO M4 Pro o personalitate, vom vedea că această caracteristică nu este singura care conferă un avantaj acestui telefon de buget. Dacă aruncăm o privire în jurul dispozitivului, vom găsi butonul de oprire în partea dreaptă, care funcționează și ca cititor de amprente. Chiar deasupra acestuia, avem și butonul pentru gestionarea volumului.

La fel ca în cazul tuturor smartphone-urilor Xiaomi, marginea superioară găzduiește un emițător de infraroșu pentru a-l transforma într-o telecomandă universală cu aplicația preinstalată corespunzătoare.

În partea stângă se află sertărașul pentru cartela SIM. POCO M4 Pro poate suporta două cartele SIM simultan sau o cartelă SIM și un card de memorie pentru a extinde capacitatea de stocare internă.

În cele din urmă, în marginea de jos, identificăm un port audio pentru conectarea căștilor, conectorul USB-C și un al doilea difuzor. Vestea bună despre această configurație este că telefonul oferă sunet stereo, ceea ce este foarte rar în această gamă de preț. Cu toate acestea, din păcate, sunetul este mai puternic pe partea dreaptă decât pe partea stângă, probabil din cauza utilizării a două transductoare diferite.

La capitolul ecran, Poco M4 Pro are un LCD de 6,6 inch. Rezoluția sa este destul de standard, 1.080 x 2.400 pixeli, iar raportul de aspect este de 20:9. Avantajul este rata de reîmprospătare de 90 Hz. În această gamă de preț, însă, putem găsi și modele cu ecrane de 120 Hz, deci nu este atât de grozav, dar totuși mai bun decât un model obișnuit de 60 Hz. De altfel, e bine realizat, luminozitatea maximă nu deranjează și este suficientă în bătaia directă a soarelui, iar raportul de contrast este bine gestionat. Cu toate acestea, calibrarea culorilor din fabrică nu este cu adevărat optimă.

Autonomie

POCO M4 Pro Recenzie

Pentru această categorie de preț, a devenit o normalitate să găsim o capacitate mare a bateriei și o încărcare rapidă (nu ne plângem de asta 😂). Capacitatea bateriei este de 5.000 mAh, o valoare confortabilă care permite celor economi să se descurce cu o singură încărcare timp de două sau trei zile.

În cea mai bună zi de utilizare, în care am folosit telefonul preponderent trimițând mesaje, navigând pe internet și vizionând videoclipuri, am reușit să scot de la telefon în total șapte ore de SOT (screen on time). Desigur, vor exista variații în aceste rezultate de la persoană la persoană, dar, în general, Poco M4 Pro are o durată de viață excelentă a bateriei. Cu o utilizare ușoară spre moderată, va mulțumi orice persoană.

În ceea ce privește încărcarea, avem parte de o putere de 33 W. Pentru a încărca la capacitate maximă, va trebui să lăsați telefonul puțin peste o oră (eu am măsurat aproximativ 65 de minute). Desigur, în cutie găsim inclus încărcătorul de 33 W.

Software și performanță

Sistemul de operare este MIUI 12.5, care se regăsește pe toate smartphone-urile Xiaomi. Am fost surprins să văd că există o mulțime de aplicații care nu sunt ale sistemului, cu o serie de jocuri și aplicații cu diverse funcții. Dacă, la fel ca noi, vă doriți un smartphone cât mai puțin aglomerat, veți petrece câteva minute pentru a le șterge. Aplicațiile de sistem, pe de altă parte, le-am găsit ușor de utilizat și fără prea multe bătăi de cap, spre exemplu, avem aplicația Cleaner (care eliberează spațiul și memoria RAM atunci când este necesar) și alte aplicații de gestionare care sunt ușor de utilizat, deși nu sunt atât de necesare.

POCO M4 Pro este propulsat de procesorul MediaTek Dimensity 810, cu 4 sau 6 GB de memorie RAM și 64 sau 128 GB de spațiu de stocare internă, care poate fi extinsă cu un card de memorie. Procesorul oferă performanțe rezonabile pentru categoria sa de preț. În plus, acesta este fabricat în 6 nanometri, ceea ce îl face mai economic. Memoria RAM LPDDR4X atinge rapid 29 GB/s, iar memoria internă UFS 2.2 oferă o rată de citire/scriere de 978/482 MB/s. În modul 90Hz, sistemul MIUI 12.5 al lui Poco M4 Pro este întotdeauna fluid.

Aceste impresii pozitive au, desigur, o limită, fiindcă procesorul dă semne de slăbiciune când încerci să joci ceva foarte solicitant. Dacă punem la socoteală și rata de reîmprospătare ridicată și ecranul cu o densitatea a pixelilor ridicată face ca telefonul să se încingă super rapid. Am testat PUBG Mobile și pentru a obține o performanță echilibrată cu consumul de baterie și păstrarea unei temperaturi decente, a fost necesar să limităm grafica jocului la mediu. În schimb, telefonul nu a avut probleme cu jocurile de tip casual.

Camere

Din start vă atenționez să nu vă lăsați păcăliți. De la distanță, zici că M4 Pro are cinci camere pe spate, dar într-un final îți dai seama dezamăgit că sunt doar două camere. Cea principală este situată în afara chenarului (care evident se află pe o treime din spatele telefonului) iar cea secundară e mai jos în acesta: alături de o lanternă și niște chestii de design.

Camera principala & Selfie pe timp de zi

Camera principală este de 50 MP iar cea secundară de 8 MP. Nu este surprinzător faptul că această configurație nu face minuni. În condiții bune de lumină, fotografiile sunt acceptabile, iar nivelul de detalii nu este mirobolant.

Interfața aplicație foto este clasică. Principalele opțiuni se află în partea de sus, inclusiv modurile de fotografiere, ceea ce nu prea îmi place (dar poate e o chestie ce ține de gusturi). De la stânga la dreapta, există modurile Pro, Video, Foto, Portret și Plus. Acest meniu permite accesul la celelalte moduri: Noapte, 50M, Filmare scurtă, Panorama, Documente, Încetinire, Accelerat. Mai multe niveluri de zoom sunt disponibile (digital): 0,6x, 1x, 2x, 4x, 6x, 8x și 10x.

Poco M4 Pro ZOOM

Prin urmare, nu există nimic special în ceea ce privește performanța camerei foto care să încânte sau să dezamăgească în mod deosebit (conștientizând, desigur, gama de preț în care se află dispozitivul). Nu este nici cel mai bun dar nici cel mai rău la prețul pentru care se vinde. În schimb, oferă o performanță suficientă pentru a poza sau filma lucruri esențiale și de moment. Totuși, dacă calitatea camerei este primordială pentru tine, cel mai bine ar fi să cauți alt model de telefon.

Camera principala Poco M4 Pro Noaptea

Concluzii

Poco M4 Pro este un smartphone care, fără îndoială, se află cu un pas în fața celor mai multe telefoane low end. Datorită procesorului și a memoriei, dispozitivul se simte întotdeauna fluid și receptiv, chiar și atunci când ai mai multe aplicații deschise simultan. La jocuri casual se descurcă grozav, iar cei 90Hz oferă un avantaj considerabil în gama de preț în care se află telefonul.

Câteva alegeri făcute de producător, pentru care nu am putea da o explicație, este chenarul de pe spate. E arătos dar inutil. Poco M4 Pro face chiar un pas înapoi din acest punct de vedere, plătind inevitabil la capitolul calitate: fotografiile sunt mai puțin plăcute mai ales seara, oferind rezultate acceptabile doar pentru rețelele de socializare. În schimb, suntem mulțumiți de durata de viață a bateriei și încărcarea rapidă sunt bune, permițându-vă să folosiți la maximum resursele telefonului fără să vă faceți griji că rămâneți fără energie.

Merită Poco M4 Pro?

Merită acest telefon? Ei bine, Poco M4 Pro este un telefon puternic, cu o mulțime de funcții, dar nu este perfect, așa cum am văzut în recenzia noastră. Dimensiunea ecranului, performanța și camera sunt toate pe măsură să ne acopere necesitățile, dar există probleme subiective care pot fi criticate în funcție de necesitățile fiecăruia pentru un telefon din gama aceasta de buget, cum ar fi durata de viață a bateriei, calitatea construcției și actualizările software. Desigur, Poco M4 Pro este un telefon care oferă performanțe bune și îți poate oferi o experiență grozavă în timp ce nu trebuie să dai bani mulți pentru un dispozitiv bun. Însă, ține de tine să decizi dacă merită sau nu banii.

Poco M4 Pro este disponibil la momentul redactarii acestui articol „Poco M4 Pro Recenzie” la pretul de 1.250 de lei pe eMAG.