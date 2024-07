The First Descendant a ajuns la 10 milioane de utilizatori

Jocul de tip shooter gratuit, The First Descendant, dezvoltat de compania sud-coreeană Nexon, a stabilit un nou record, atingând 10 milioane de jucători în doar prima săptămână de la lansare pe platforma Steam. În ciuda succesului său rapid, jocul nu a fost lipsit de controverse, fiind acuzat de copierea unor iconițe din popularul joc Destiny 2.

Într-o postare pe Twitter, Nexon a anunțat cu entuziasm atingerea acestui prag important și a mulțumit jucătorilor pentru „sprijinul imens” acordat. Cu toate acestea, compania a trebuit să răspundă acuzațiilor de plagiat, promițând să înlocuiască iconițele controversate. Nexon a recunoscut că Destiny 2 a fost o sursă de inspirație în procesul de dezvoltare a jocului, dar a subliniat că vor face ajustările necesare pentru a reflecta identitatea unică a jocului lor.

După lansarea jocului, fanii au observat asemănări între iconițele din The First Descendant și cele din Destiny 2. Investigațiile ulterioare au relevat că multe dintre iconițele utilizate în The First Descendant erau de fapt disponibile sub licența Creative Commons Zero v1.0 Universal, ceea ce înseamnă că acestea puteau fi utilizate liber. Designerul setului de iconițe a confirmat că unele dintre acestea au fost într-adevăr create folosind fonturi realizate de Bungie, compania din spatele Destiny 2.

Într-un interviu acordat IGN, Nexon nu a clarificat cum au ajuns aceste iconițe în jocul lor, dar au recunoscut că Destiny 2 a avut o influență semnificativă asupra echipei de dezvoltare. „The First Descendant a fost dezvoltat cu multă dragoste și respect pentru alte jocuri de tip looter shooter”, a declarat un reprezentant al companiei. „Destiny 2 este un joc recunoscut la nivel mondial și este personal apreciat de echipa noastră, influențând astfel procesul nostru de dezvoltare.”

Nexon a subliniat că îngrijorările jucătorilor sunt luate foarte în serios și că vor face modificările necesare pentru a se asigura că elementele vizuale ale jocului lor reflectă o identitate unică și distinctă. Compania a promis să continue dezvoltarea jocului pentru a satisface așteptările fanilor genului looter shooter.

Succesul rapid al The First Descendant și răspunsul prompt al Nexon la controversele apărute reflectă angajamentul companiei de a livra un produs de calitate și de a menține o relație de încredere cu comunitatea de jucători. Cu ajustările planificate, Nexon speră să consolideze și mai mult succesul jocului și să ofere o experiență de joc unică și captivantă pentru toți utilizatorii săi.

