Tocatoarele de crengi, definitia eficientei in orice gospodarie sau firma de profil!

Progresul fara precedent al economiei din ultimele secole se datoreaza faptului ca diferite utilaje, masini si echipamente au luat locul oamenilor si al animalelor, indeplinind sarcinile mult mai rapid si mai eficient. Este suficient sa compari un autoturism modern cu o veche trasura cu cai sau performanta de care e capabila o motocositoare, in comparatie cu un om dotat cu o coasa traditionala.

Diferenta este la fel de mare si atunci cand vine vorba despre folosirea unor tocatoare crengi, comparativ cu situatia in care ramurile taiate ale copacilor ar fi despicate si maruntite manual. In conditiile unui efort fizic mult inferior, munca este efectuata mai rapid si mai eficient.

Avantajele oferite de folosirea unor tocatoare de crengi

Un astfel de echipament se dovedeste util pentru toate persoanele care au un teren, o gradina sau o livada cu pomi fructiferi. De performanta sa poate profita, cu atat mai mult, o firma specializata in ingrijirea curtilor si a gradinilor sau in curatarea terenurilor.

Dintre modelele de tocatoare de crengi disponibile acum pe piata, se remarca tocatorul de crengi si tulpini Micul Fermier, de 6,5 cai putere. Echipamentul functioneaza pe baza de benzina, fara a fi deci necesara alimentarea cu curent electric.

Ofera o putere suficienta pentru o taiere lina si precisa a frunzisului si a crengilor cu o grosime de pana la 76 de milimetri. Aparatul este robust si rezistent la socuri, avand totusi o greutate redusa, care permite o manevrare usoara. Deplasarea se realizeaza cu usurinta datorita rotilor de transport.

Utilizatorii apreciaza acest model in special datorita urmatoarelor caracteristici:

• confortul sporit la pornire, care se datoreaza unui motor termic, rezistent la socuri;

• posibilitatea unei utilizari indelungate, datorata modului inovator de concepere a motorului si a alimentarii acestuia;

• capacitatea de transport usor, datorata rotilor si unui sistem de rulare lat, menit sa asigure stabilitate suplimentara;

• rezistenta la socuri datorata carcasei protectoare pentru toate componentele metalice.

Produsul are o lungime de 94 de centimetri, latimea de 40 de centimetri si inaltimea de 79 de centimetri, iar greutatea totala este de 90 de kilograme.

Pentru ce este util un tocator de lucerna si coceni?

Pe langa tocatoare de crengi, in domeniu agricol se dovedeste util si un tocator de lucerna, fan si coceni. Modelul F600, produs de Micul Fermier, se utilizeaza in principal pentru macinarea culturilor mici sau a altor produse, precum paie de grau si de orez, porumb, fasole, arahide, trestie de zahar, manioc, rosii, cartofi, usturoi sau ovaz. Faina obtinuta in acest fel este apoi folosita pentru hrana animalelor.

Tocatorul este usor de manevrat, datorita modului inovator de concepere, avand o structura compacta si remarcandu-se printr-o intretinere usoara. Are instalat un sistem de ventilatie care accelereaza debitul, crescand cu 30% puterea la iesire, fata de alte echipamente asemanatoare.

Excelent pentru macinarea tuturor produselor amintite, produsul nu trebuie utilizat pentru sfaramarea obiectelor de gradina precum carbune, lemn sau blocuri de piatra, deoarece acestea pot sa genereze gaz sau alte substante periculoase.

Utilizand in mod corespunzator noile modele de tocatoare crengi, de lucerna si coceni, vei realiza o munca rapida si, in acelasi timp, eficienta!