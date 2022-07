Va inchide Google Stadia?

Google a anuntat Stadia in 2019, si inca de pe atunci o buna parte din utilizatori erau deja ingrijorati ca serviciul de game streaming ar putea fi oprit de catre companie la un moment dat; iar daca nu oprit, macar ca Google sa isi piarda interesul in acest produs. Asta pentru ca Google si-a construit o reputatie proasta in ceea ce priveste longevitatea produselor sale, iar Stadia ar putea sa nu fie o exceptie.

Un tweet apartinand unui developer binecunoscut, care tine evidenta serviciilor pe care Google le-a “ingropat”, citeaza surse care afirma ca Google va inchide Stadia la sfarsitul acestei veri. Conform acestora, utilizatorii ar urma sa primeasca o notificare cu 30-60 de zile inainte ca acest lucru sa se intample, iar ultima luna de abonament va fi gratuita. Chiar daca fan base-ul Stadia nu este unul urias, fara indoiala o schimbare atat de brusca ar supara comunitatea de jucatori.

Google a reactionat la aceste zvonuri, tot prin intermediul Twitter, afirmand cat se poate de clar ca Stadia nu se va inchide. Totusi, modul in care compania a ales sa trateze platforma de gaming ridica suspiciuni cum ca aceasta nu ar mai reprezenta un interes major. Anul trecut, Google a decis sa desfiinteze propriul studio de jocuri pentru Stadia, la doar cateva zile dupa ce a celebrat progresul facut prin acesta.