Actualizare Windows 10 octombrie 2020: tot ce trebuie sa stim

Acum disponibil: Cu actualizarea Windows 10 „octombrie 2020” (20H2), Microsoft distribuie o altă actualizare care conține numeroase inovații interesante. Prezentarea noastră generală dezvăluie cele mai importante funcții noi pe care utilizatorii de Windows le pot aștepta cu nerăbdare.

Actualizarea din octombrie 2020 este considerată a doua actualizare majoră pe care Microsoft a oferit-o sistemului său de operare Windows 10 în acest an. În ceea ce privește noile funcții, există doar un fel de caracter service pack, dar compania din Redmond a învârtit în mod clar niște șuruburi. Printre altele, veți găsi un meniu de pornire ușor renovat, opțiuni suplimentare de multitasking pentru browserul Edge bazat pe Chromium și setări suplimentare preluate din controlul clasic al sistemului.

În timp ce avem de-a face cu caracteristicile mai mult sau mai puțin noi din acest articol, vă vom explica si cum puteți descărca și instala actualizarea Windows 10 20H2, chiar dacă Microsoft nu oferă (încă) descărcarea în secțiunea sa. Oricine a instalat deja versiunea 2004 (20H1) va putea efectua actualizarea în câteva minute. Pentru instalările mai vechi este necesară o actualizare mai lungă a sistemului de operare.

Noul meniu de pornire cu ușoare modificări vizuale

Actualizarea din octombrie 2020 poate fi văzută cel mai clar în meniul de pornire Windows 10 . În timp ce plăcile familiare erau afișate în culoarea de accent prestabilită, Microsoft a optat acum pentru un aspect uniform. În funcție de modul luminos sau întunecat, compania din Redmond folosește acum un gri semi-transparent, care este utilizat în plus față de plăcile aplicației interne (Office, Store & Co.). Cu toate acestea, în general, aceasta este doar o reglare fină minoră.

Browserul Microsoft Edge devine multitasking

Odată cu actualizarea din octombrie 2020, browserul Edge , care a fost dezvoltat în continuare pe baza Chromium , capătă un statut mai înalt în Windows 10. Filele deschise pot fi acum afișate direct în vizualizarea multitasking a sistemului de operare. Aceasta înseamnă că utilizatorii au nu doar o imagine de ansamblu asupra tuturor programelor active, ci și a site-urilor web pe care le-au accesat. Cu multe file deschise, totuși, această vizualizare se poate umple rapid și poate apărea supraîncărcată, motiv pentru care opțiunea poate fi opțional dezactivată ( Setări – Sistem – Multitasking – Alt + Tab ).

Videoclipul prezintă o scurtă prezentare generală a tuturor noilor funcții din Windows 10 20H2

Setări suplimentare din vechiul panou de control

Multe opțiuni pentru Windows 10 au fost mutate de la panoul de control clasic în noua aplicație Setări cu ani în urmă. Actualizarea 20H2 aduce, de asemenea, câteva elemente utile din meniu. De exemplu, utilizatorii pot decide acum direct rata de reîmprospătare a monitoarelor conectate fără a utiliza programele producătorilor de plăci grafice respective (de exemplu, Nvidia și AMD) sau proprietățile adaptorului Windows acum vechi.

Specificațiile dispozitivului și Windows pot fi, de asemenea, copiate prin simpla apăsare a unui buton, iar mecanismele de economisire a energiei pot fi activate pentru mai multe GPU-uri. Această din urmă opțiune este interesantă, de exemplu, pentru notebook-uri cu două unități grafice care pot fi alocate anumitor aplicații. Cu toate acestea, această separare a fost posibilă și în diferite drivere de plăci grafice de ani de zile.

Alte modificări minore în Windows 10 20H2

Actualizarea din octombrie 2020 continuă să introducă caracteristici mai puțin proeminente, dar utile. De exemplu, cu dispozitivele 2-în-1, modul tabletei Windows 10 este activat automat de îndată ce tastatura este scoasă din ele. Notificările arată acum și logo-urile aplicațiilor corespunzătoare și bara de activități Windows poate fi echipată dinamic cu anumite programe în funcție de tipul de utilizare.

Dacă utilizatorul cuplează un smartphone Android , aplicația dvs. pentru smartphone va apărea automat aici, de exemplu, dacă vă conectați un cont Xbox Live, veți întâlni aplicația Xbox etc. Microsoft introduce modificări suplimentare pentru administratorii IT pentru care sunteți oferă un jurnal de schimbări special în Blogul Windows IT Pro .

