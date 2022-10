De ce sa-ti incepi fiecare dimineata cu un „refill” de la bidonul cu apa de 19litri?

Imagineaza-ti urmatorul scenariu: este luni dimineata, alarma a sunat mult mai devreme decat ti-ai fi dorit, masina nu a pornit si a trebuit sa iei autobuzul spre serviciu, care a fost mult mai aglomerat decat te asteptai. Odata ajuns la birou, te asteapta zeci de task-uri, unele complicate, altele pur si simplu consumatoare de timp, iar „luminita de la capatul tunelului”, mai precis ora 5 sau 6, cand vei pleca inapoi spre casa, nu se intrevede prea curand. In tot acest cadru, exista ceva care sa te faca sa privesti viata cu alti ochi si sa scoti maximum din fiecare moment, chiar daca ai vrea mai degraba sa fii pe o plaja pustie, cu ochii inchisi si cu sunetul valurilor in minte?

Raspunsul la intrebarea de mai sus este DA, iar ceea ce te poate ajuta nu este deloc „supranatural” sau dificil de obtinut, ba chiar neasteptat de banal, la prima vedere. Vorbim despre un pahar de la bidonul cu apa 19 litri, bineinteles rece, eventual si cu gheata. Efectele benefice ale apei sunt arhicunoscute deja, de la faptul ca te hidrateaza, fiind singurul lichid 100% prielnic organismului, la faptul ca sustine desfasurarea tuturor proceselor din corp, la parametrii optimi. Insa, mai mult decat toate acestea, sa-ti incepi ziua de la birou intr-un asemenea mod reprezinta si o oportunitate de a te tonifia la nivel mental, imbunatatindu-ti starea de spirit si facandu-te sa ai un alt avant, inclusiv din punct de vedere profesional.

Bineinteles, pe masura ce orele trec si sarcinile de la munca par mai degraba sa se adune decat sa scada, poti „revizita” dozatorul cu apa la 19litri ori de cate ori doresti, atat pentru a face un „refill”, cat mai ales pentru a socializa cu colegii pe care ii intalnesti la bucatarie sau pe holul in care este amplasat echipamentul. De fapt, acesta este inca un motiv pentru care bidonul cu apa de 19litri este atat de eficient: pe langa continutul sau, unul despre care am stabilit ca este absolut avantajos pentru oricine, el are si o valoare simbolica, intrucat creeaza un loc informal in care partenerii de lucru pot deveni prieteni, diferentele dintre functiile de pe scara ierarhica se estompeaza, iar discutiile vor avea un cu totul alt ton decat in biroul sefului sau in sala de sedinte, spre exemplu.

Am lasat pentru final detaliile „tehnice”: din punctul nostru de vedere, cea mai buna apa la 19litri este cea de la H2On, companie romaneasca premiata inclusiv la nivel international (Superior Taste Award, acordat de catre International Taste Institute din Bruxelles, in 2019, 2020, 2021 si 2022 – ultima oara, cu mentiunea trei stele/punctaj maxim). Ei comercializeaza o apa la 19litri 100% microbiologic pura, netratata prin clorinare, intrucat legea interzice o asemenea procedura pentru apa de izvor. De asemenea, in oferta lor se regasesc bidoane de AQUAVIA, celebra apa alcalina cu un pH de 9.4. Pe langa calitatea propriu-zisa a produsului, brand-ul mentionat anterior ofera si transport gratuit, livrare rapida si „acopera” toata tara, adresandu-se atat clientilor persoane juridice, cat si fizice! Hidratare placuta si… o zi buna!