Filme de groaza 2021: Cele mai bune filme de groaza / Horror 2021

Cele mai bune filme de groaza 2021, filme de groaza / horror: Filmele horror 2021 ar putea fi mai înfricoșătoare, pentru că în cele din urmă ne putem întoarce la cinematograf. De fapt, este o frumoasă coincidență faptul că, odată cu redeschiderea cinema-urilor, au înflorit noi titluri palpitante, pentru a răci temperaturile de vară și a ne însoți în a doua jumătate a anului.

Sezonul cu filme de groaza 2021 a început de fapt în luna mai, dar tocmai odată cu vara înfloresc titlurile puternice, de la al nouălea film din Saw la Old de M. Night Shyalaman, de la ultimul capitol al povestii The Purge până la mult așteptatul Fără zgomot 2.

Toamna este deja plină de filme de groază, inclusiv noua versiune a lui Candyman, al doilea Halloween al trilogiei semnat de Green și mulți alții.

Altarul

Produs de Sam Raimi, Rob Tapert și Evan Spiliotopoulos (de asemenea regizor și scenarist al filmului) și bazat pe bestsellerul Shrine, filmul îl are în rol principal pe Jeffrey Dean Morgan în calitate de jurnalist care „investighează” povestea lui Alice, o fată surdă care, după o presupusă apariție a Fecioarei Maria, recâștigă abilitatea de a auzi și de a vorbi, dar mai presus de toate pare să poată vindeca bolnavii. Acesta a fost unul dintre cele mai asteptate filme de groaza 2021.

Descriere: Alice este o fată tânără cu probleme de auz. Aceasta, după o presupusă vizită a Fecioarei Maria, este inexplicabil capabilă să auda, să vorbească și să vindece bolnavii. Pe măsură ce vestea se răspândește și oamenii din apropiere și de departe se adună pentru a-i asista la minunile sale, un jurnalist rușinat care speră să-și reînvie cariera vizitează micul oraș din New England pentru a investiga. Când încep să se întâmple evenimente terifiante în jurul tinerei femei miraculoase, reporterul începe să se întrebe dacă aceste fenomene sunt opera Fecioarei Maria sau ceva mult mai sinistru.

Lansare: 31 martie 2021

The Conjuring 3

Caz nou, stabilit în anii optzeci, pentru cuplul Warren: cuplul demonologilor protagonisti al (aproape) tuturor filmelor universului Conjuring creat de James Wan. Cand vine vorba de cele mai bune filme de groaza 2021, cu siguranta universul The Conjuring isi spune cuvantul.

Descriere: În 1981, în Brookfield, Connecticut, soții demonologi și cercetătorii paranormali Ed și Lorraine Warren execută un exorcism pe un băiat de opt ani. În timpul procedurii, Arne Johnson, în vârstă de douăzeci de ani, iubitul surorii baiatului, dorind să-l protejeze, îi cere demonului să intre în posesia sufletului său. Ceva mai târziu, condus de forța incontrolabilă a demonului, Arne ucide un bărbat și este arestat și judecat pentru asta. Convinși de inocența băiatului, Ed și Lorraine investighează originea exorcismului și descoperă blestemul unui satanist misterios.

Lansare: 26 mai 2021

Spiral

Cel de-al nouălea film din povestea Saw – de fapt, un spin-off – îi are în rolurile principale pe Chris Rock și Samuel L. Jackson, respectiv în detectivul Ezekiel Banks și un polițist pensionar, flancat de Max Minghella, care joacă armele unui polițist timpuriu. Cei trei agenți trebuie să se ocupe de o anchetă care se dovedește a fi din ce în ce mai macabră și absurdă. Saw are un istoric in filme de groaza, in 2021, vedem un nou film din acest univers.

Descriere: În timpul paradei din 4 iulie, un polițist este răpit și se trezește ca prizonier al unui mecanism care îi oferă două posibilități: să moară lovit de un tren sau să se salveze dar ramane fara limba. Aceasta va fi prima crima dintr-o serie de crime comise de un criminal în serie care se inspiră din Saw și intenționează să curețe departamentul de poliție prin eliminarea celor mai corupte elemente. În fruntea anchetei se află Zeke Banks, un detectiv de omucidere ireproșabil, dar cu metode neortodoxe și, prin urmare, urât de toată lumea: unul după altul își va vedea colegii murind torturați atroce, până când cercul se restrânge asupra tatălui său, Marcus, fost șef al departamentul s-a retras și a fost responsabil pentru degradarea morală a orașului.

Lansare: mai 2021

Fără zgomot 2

Mult așteptată, foarte așteptata continuare a filmului de și cu John Krasinski, care a proiectat o lume în care tăcerea este singura posibilitate de supraviețuire pentru oameni (supraviețuitorii creaturilor extraterestre). Probabil unul dintre cele mai bune filme de groaza din 2021, Fara zgomot, isi aduce continuarea in topul de filme de groaza 2021.

Descriere: Ceea ce rămâne din familia Abbott, după nenorocirile primului film care a dus la moartea tatălui, își propune să caute un nou refugiu precar în lumea populata de creaturi monstruoase care atacă atunci când aud un zgomot. Mama Evelyn, fiica Regan, fiul Marcus, pe lângă nou-născutul al cărui strigăt inocent și incontrolabil este întotdeauna o potențială amenințare la adresa lor, umblă în cea mai mare liniște și ajung la un sit industrial care pare abandonat. Marcus ajunge cu un picior într-o capcană și nu poate opri țipetele. Evelyn află că Emmett, un prieten de-al lor din vremuri normale care și-a pierdut copiii și soția în dezastru, vrea doar să plece cât mai curând posibil din acel sit. Regan, crede că muzica pe care au auzit-o la radio este un semnal: el a stabilit că vine de pe o insulă din apropiere și ar dori să ajungă la ea.

Lansare: 11.06.2021

The Forever Purge

Ultimul capitol cinematografic din povestea The Purge, o serie de groază din ce în ce mai politică, film după film.

Lansare: 30 iunie 2021

Escape Room: Tournament of Champions

Continuarea thrillerului psihologic care în 2019 a îngrozit publicul din întreaga lume, în special fanii Escape Room. In 2019 Escape Room a fost unul dintre cele mai bune filme de groaza, anul acesta in lista cu cele mai bune filme de groaza 2021, nu aveam cum sa nu introducem un nou film din acest univers.

Descriere: Un grup de copii trebuie să își unească forțele pentru a supraviețui unui joc periculos.

Continuarea thrillerului psihologic care a îngrozit publicul din întreaga lume în 2019. În acest al doilea capitol, șase persoane se găsesc blocate neintenționat într-o altă serie de camere de evacuare, pentru a supraviețui vor trebui să dezvăluie încet ceea ce au în comun … și vor descoperi că în trecut toți au luat deja parte la joc.

Lansare: 16.07.2021

Old

La doi ani după Glass, ultimul capitol al trilogiei după Unbreakable si Split, M. Night Shyamalan revine cu un nou titlu (ca întotdeauna scris și regizat de el) în care timpul devine un blestem teribil pentru familiile aflate în vacanță pe o plajă paradisiacă. Cu siguranta Old va fi unul dintre cele mai bune filme de groaza 2021.

Lansare: 21 iulie 2021

Demonic

Neill Blomkamp spune povestea unei tinere a cărei viață este răsturnată atunci când ea dezlănțuie furia demonilor înfricoșători.

Lansare: 29 iulie 2021

Candyman

Nia Costa regizează repornirea lui Candyman, care este de fapt un fel de continuare spirituală, semnată de Jordan Peele

Descriere: Remake-ul filmului omonim regizat de Bernard Rose în 1992. Bazat pe nuvela „The Forbidden” de Clive Barker.

Doi prieteni au ideea proastă de a investiga o serie de crime, opera unui Candyman evaziv. Reîncarnarea unui sclav negru, devorat de un imens roi de albine, este suficient să-i menționăm numele de trei ori pentru a face un sfârșit rău.

Lansare: 27 august 2021

Malignant

Apropo de Universul Conjuring, Malignant este noul film de groază în regia lui James Wan, care îl numește „o idee originală de groază old school, creată cu efecte practice și fără ecrane albastre gigantice”.

Lansare: 2 septembrie 2021

Halloween Kills

Regizorul David Gordon Green revine pentru a spune povestea lui Michael Myers în acest al doilea capitol al noii trilogii Haloween, care va încheia apoi epilogul Halloween Ends, al treilea film deja programat. Un film de neratat, de aceea il prezint in lista cu filme de groaza 2021.

Descriere: La câteva minute după ce Laurie Strode (Curtis), fiica ei Karen (Judy Greer) și bunica Allyson (Andi Matichak) îl lasă pe criminalul mascat Michael Myers încarcerat și ars în subsolul casei, Laurie este dusă de urgență la spital, cu răni care ii pun viața în pericol, crezând în sfârșit ca își omorâse coșmarul de-a lungul vieții. Dar când Michael reușește să se elibereze din capcana lui Laurie, își reia baia de sânge ritualică. În timp ce Laurie luptă împotriva durerii sale, ea se pregătește să se apere împotriva lui și pregătește tot orasul Haddonfield să se răzvrătească împotriva monstrului de neoprit.

Lansare: 14 octombrie 2021

Last Night in Soho

Edgar Wright își încearcă mâna la un thriller psihologic care evocă atmosfera de groază din anii șaptezeci. Nu avem foarte multe informatii despre acest film de groaza 2021, vor fi multe filme de groaza 2021 ce vor mai fi lansate despre care nu stim mare lucru, dar cu siguranta din trailer putem spune ca va fi foarte bun.

Lansare: 23 aprilie 2021

Acesta a fost topul nostru cu filme de groaza 2021, cele mai bune filme de groaza 2021 care au aparut sau vor aparea anul acesta, nu uita ca poti contribui si tu la aceasta lista, mai jos in rubrica de comentarii.

