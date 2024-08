House of the Dragon Sezonul 4 va fi sfârșitul serialului HBO Max

Sezonul 2 al serialului „House of the Dragon” s-a încheiat, iar finalul acestuia este deja disponibil online. Din păcate, acesta se situează printre cele mai slab cotate episoade din universul „Game of Thrones”. Întrebarea care se ridică acum este: ce urmează pentru acest serial HBO? Ei bine, există un plan.

Săptămâna aceasta a fost confirmat oficial că filmările pentru Sezonul 3 vor începe la începutul anului 2025, deși nu există încă o dată exactă sau un interval de lansare stabilit. Este de așteptat ca penultimul sezon să fie lansat în 2026. Penultimul sezon? Da, pentru că a fost confirmat oficial că „House of the Dragon” se va încheia cu Sezonul 4. Acest lucru nu este o surpriză, deoarece George R.R. Martin, autorul „Game of Thrones”, a sugerat deja această posibilitate acum câțiva ani. Dar autorul a mai dezvăluit și alte lucruri.

Proiecte multiple în dezvoltare pentru universul „Game of Thrones”

Pe lângă „House of the Dragon” și „A Knight of the Seven Kingdoms” (pentru care a fost lansat recent primul teaser), sunt planificate încă trei seriale live-action legate de „Game of Thrones”. În plus, patru seriale animate sunt în prezent în dezvoltare.

Aceasta este situația actuală a universului „Game of Thrones”. Cu multiple proiecte în dezvoltare și o dată de încheiere clară pentru „House of the Dragon”, fanii au la ce să se aștepte în anii ce vor urma.