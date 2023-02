Noul Google Maps este mai prietenos cu mașinile și mai imersiv prin noile funcții de realitate augmentată

Google dorește să treacă la un nou capitol, iar pentru a face acest lucru, tocmai ce a anunțat câteva dintre noutățile pe care Maps le va implementa în curând. Aceste caracteristici sunt remarcabile prin utilizarea tehnologiei AI, dar există și câteva adăugiri interesante pentru șoferii de mașini electrice. Cel mai mare lucru nou este Modul Imersiv, o modalitate mai profundă de a vizita un loc. Acest mod „îmbină” o mulțime de imagini colectate din Street View pentru a crea un model 3D explorabil liber. Cu ajutorul acestui mod, vei putea explora în detaliu o zonă și, de asemenea, să experimentezi o experiență apropiată de realitatea virtuală. Această tehnologie oferă oportunitatea de a vedea și de a explora un loc înainte de a merge acolo și, astfel, să te bucuri de călătorii în siguranță.

Utilizarea realitatii augmentate si informatii suplimentare in timp real

Acest lucru poate fi făcut cu o precizie incredibilă, astfel încât să putem observa un zid al unei clădiri, de exemplu, și toate ușile și ferestrele lui. Mai mult decât atât, ne putem uita în timp real chiar și la vremea din locație. De asemenea, putem roti imaginea și să aruncăm o privire chiar și în interiorul unui restaurant. Trebuie să ținem cont de faptul că pentru a crea aceste scene realiste, Google a folosit o tehnică legată de Inteligența Artificială, mai exact Neural Radiance Field (NeRF). Așa cum Nvidia a arătat încă de acum un an, NeRF reușește să creeze o scenă 3D din câteva fotografii simple, totul în câteva milisecunde.

Sursa: Google

Modul Immersive este deja disponibil în câteva orașe – Londra, Los Angeles, New York, San Francisco și Tokyo. Dar curând va ajunge și în Italia, când următoarea actualizare va aduce acest mod în Florența și Veneția. În plus, va ajunge și în Amsterdam și Dublin. Dar Modul Immersive nu este singura nouă caracteristică propusă de Google: aceasta îmbunătățește, de exemplu, utilizarea realității augmentate atunci când căutăm cu Live View. Cu simpla ridicare a telefonului, putem obține o cantitate mare de informații în plus direct în modul cameră. Acest lucru va avea un impact semnificativ asupra modului în care utilizatorii vor interacționa cu mediul înconjurător, oferindu-le posibilitatea de a vedea informații adiționale despre clădirile din jurul lor și nu numai.

Functii speciale pentru soferii de masini electrice

Cu toate acestea, cei care dețin o mașină electrică vor fi cu siguranță încântați să afle că și ei vor beneficia de câteva avantaje în plus. Astfel, Maps va avea trei noi funcții special create pentru această categorie de utilizatori, precum și posibilitatea de a calcula rute care includ opriri pentru a încărca mașina. Pe lângă acestea, se mai adaugă și faptul că se va putea crea o rută prin alegerea unei stații de încărcare anume. Astfel, în curând, Live View va include în „catalogul” său peste o mie de aeroporturi, mall-uri și stații de metrou din Barcelona, Berlin, Frankfurt, Londra, Madrid, Melbourne, Paris, Praga, Sao Paulo, Singapore, Sydney și Taipei. Acest lucru va face mai ușor ca utilizatorii să localizeze și să obțină informații despre ATM-uri, restaurante, parcuri, stații de autobuz și multe altele, în timp real și pe ecran.

Sursa: Google

Pe lângă această nouă funcționalitate, cei de la Google Maps au introdus și un filtru menit să afișeze doar stațiile de încărcare cu o capacitate de 150 kW sau mai mare. Odată ce această opțiune este activată, aplicația arată doar stațiile de încărcare cu puterea cea mai mare. În plus, Google Maps va ști dacă există sau nu puncte de încărcare pentru vehicule electrice oriunde am căuta. Dacă dorim informații despre un mall, de exemplu, aplicația va ști dacă există stații de încărcare și, eventual, ce tip sunt acestea. Pe lângă faptul că vei găsi informații exacte despre toate stațiile de încărcare, Google Maps îți va oferi și informații despre prețurile practicate la fiecare punct de încărcare. Acest lucru va face ca programarea unei șederi de încărcare să fie mai ușoară, fără a-ți face griji că vei alege un loc prea scump.