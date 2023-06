Redmi 12, noul smartphone entry-level de la Xiaomi, disponibil în România la prețul de 849 lei. Xiaomi a anunțat astăzi disponibilitatea în România a celui mai nou smartphone entry-level, Redmi 12. Disponibil în două variante de culoare și la un preț accesibil, telefonul aduce specificații de top și experiențe de divertisment excelente.

Design elegant și rezistent

Xiaomi a lansat pe piața românească noul său model de smartphone entry-level, Redmi 12, care se remarcă prin designul său elegant și rezistent. Telefonul are un spate de sticlă premium, un modul de camere nou și o grosime de doar 8.17 mm, oferind un aspect atrăgător și un confort sporit la utilizare. De asemenea, Redmi 12 are certificare IP53, ceea ce îl face rezistent la praf și stropire. Telefonul este disponibil în două variante de culoare: Midnight Black și Sky Blue.

Ecran imersiv și fluid

Redmi 12 oferă o experiență de vizualizare excelentă, datorită ecranului său FHD+ DotDisplay de 6.79”, cu o rată de refresh Adaptive Sync la 90 Hz. Acesta este cel mai mare ecran din seriile Redmi, având o rezoluție de 2460×1080. Pentru a proteja ochii utilizatorilor, telefonul are certificare SGS Low Blue Light și funcție Reading mode 3.0, care reduc emisia de lumină albastră și ajustează contrastul și luminozitatea.

Camere performante și creative

Redmi 12 dispune de un sistem triplu de camere, care permite capturarea de imagini clare și detaliate. Camera principală are o rezoluție de 50 MP, camera ultra-wide are un unghi de 120° și o rezoluție de 8 MP, iar camera macro permite fotografierea obiectelor la o distanță minimă de 4 cm. Telefonul are integrate și filtrele speciale filmCamera, care oferă efecte cinematice fotografiilor și posibilitatea de previzualizare în timp real.

Procesor puternic și baterie durabilă

Redmi 12 este alimentat de un procesor MediaTek Helio G88, care asigură o performanță ridicată și o fluiditate a sistemului de operare. Procesorul are o viteză maximă de 2.0 GHz și permite extinderea memoriei până la 1 TB. Bateria telefonului are o capacitate de 5.000 mAh și suportă încărcarea rapidă de 18W prin portul Type-C. Bateria poate rezista până la 23 de zile în standby, 133 de ore pentru ascultarea muzicii, 26 de ore pentru citire online și 16 ore pentru vizionarea conținutului video.

Funcții suplimentare

Redmi 12 are senzor de amprentă pe lateral, care asigură o deblocare rapidă și sigură a telefonului. De asemenea, telefonul poate fi folosit ca telecomandă IR pentru a controla alte dispozitive din locuință, cum ar fi televizorul sau aerul condiționat. Redmi 12 este echipat cu un difuzor puternic, care oferă o calitate bună a sunetului.

Preț și disponibilitate Redmi 12

Redmi 12 este disponibil în România în varianta de stocare de 4GB+128GB având prețul de vânzare de 849 lei. Cei care vor comanda telefonul în perioada 27 iunie – 9 iulie vor beneficia și de un voucher cadou, în valoare de 50 de lei, în limita stocului disponibil. Telefonul poate fi achiziționat de la partenerii oficiali Xiaomi România: Mi-Home.ro, eMAG și Flanco.