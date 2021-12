Deși păreau ceva de domeniul science fiction, dispozitivele portabile de traducere vocală au ajuns să fie o realitate. Din ce în ce mai populare în rândul călătorilor și a participanților la conferințe, acestea au ajuns să elimine într-un mod foarte simplu barierele lingvistice.

Imaginează-ți cum ar fi să înțelegi limba italiană, franceză, sau tailandeză… fără a cunoaște o boabă. Sună nebunesc, nu? Ei bine, am trei cuvinte pentru tine: Vasco Translator M3. De ce? Fiindcă în ultimele zile am avut ocazia să-l bijuteresc.

Pe scurt, acesta este un dispozitiv portabil care utilizează 6 surse pentru a traduce cu precizie până la 96% limbi străine. Însă, ceea ce m-a impresionat a fost eficiența și portabilitatea. Pur și simplu îl poți lua cu tine în buzunar și duce oriunde în lume. Este un instrument la îndemână care îți permite să comunici cu oricine chiar dacă nu cunoști limba prin internet nelimitat, gratuit, pe viață – cu o cartelă SIM care funcționează în 200 de țări.

Bine, bine, dar cât de bun este acest dispozitiv față de altele care există la ora actuală și cum poți afla dacă e potrivit pentru tine? Până la urmă, Google Translate și alte aplicații nu sunt deja suficiente? Ei bine, nu. De ce? Hai să vedem!

Vasco Translator M3 – Ce este?

Vasco Translator M3 este la prima vedere un dispozitiv foarte simplu. Vine echipat cu un ecran mic, tactil, diagonală de 2 inch, două microfoane direcționale, două butoane pe panoul frontal al carcasei și multe altele pe margini. Traducătorul este realizat din plastic de calitate deosebită, plăcut la atingere (setul include și carcasă din cauciuc), este ușor și practic.

Ce-l face special e software-ul. M3 poate traduce o conversație între două persoane în timp real, să recunoască textul din fotografii și să-l traducă într-o limbă selectată sau să permită persoanelor să comunice în vocal în același timp. Foarte important, indiferent de locația și limba aleasă.

Dorind să aflu mai multe informații pentru a valida că dispozitivul este ceea ce pare a fi, am aruncat o privire asupra companiei care produce acest gadget (că cine nu are face asta?) și am aflat că în străinătate firma este cunoscută ca producător al unora dintre cei mai buni traducători electronici din lume.

Practic, Vasco Electronics a fost creată de un paramedic polonez în urmă cu câțiva ani care a observat că există dificultăți în comunicarea cu unii dintre pacienții săi ce nu știau limba poloneză. În meseria sa, este primordial să fie înțeles și să înțeleagă bine și rapid, fiindcă este o chestiune de viață și de moarte.

Acesta s-a documentat și interesat să vadă ce poate găsi pe piața traducătorilor vocali. Dezamăgit de ceea ce exista atunci, a decis să-și facă propriul dispozitiv. Astfel, Vasco a ajuns să se adreseze atât persoanelor fizice, cât și profesioniștilor, inclusiv profesioniștilor din domeniul sănătății, serviciilor de poliție, vameșilor, armatei, șoferilor de tir, ghizilor turistici etc.

​​Produsul testat de mine, Vasco Translator M3, este chiar cel mai apreciat produs Vasco lansat până acum și a fost premiat și la nivel mondial: a câștigat în 2021 premiul Red Dot Design Award pentru modul în care este proiectat și funcționalitatea lui.

Cu ce se diferențiază?

De la prima impresie și înainte de a-l întoarce pe toate părțile, m-a tot frământat un gând. Sigur nu e o vreo șmecherie? Poate dispozitivul din fața mea să fie mai diferit față de capacitățile pe care le oferă o aplicație care poate fi instalată pe orice smartphone, cum ar fi Google Translate?

M-am uitat pe documentație… și ca orice altă hârțogăraie nu m-am ostenit să o citesc cu atenție, ci am trecut cu vederea printre rânduri pentru că sunt de părere că un produs bun se cunoaște de la prima vedere. Iar ceea ce mi-a sărit în ochi a fost că Vasco M3 funcționează aproape în întreaga lume (mai exact 200 tări), are internet gratuit nelimitat, fără nevoia de a reîncărca SIM-ul, respectiv fără costuri ascunse cum sunt cele de roaming și că face față vorbirii în condiții reale. Atât mi-a fost și m-a convins să-l testez 😁.

Dar pentru că împărtășesc cu voi o părere, nu înseamnă că trebuie să trec cu vederea toate detaliile. Moralitatea nu m-a lăsat și întrucât doresc să vă aduc la cunoștință tot ce se poate, am transcris caracteristicile, în mare, pe care Vasco Translator M3 le mai oferă (că doar știu, mai este și un nerd care citește articolul acesta – da, tu… recunoaște):

Peste 70 de limbi – ca să poți comunica cu ușurință cu până la 90% din populația Pământului;

Acuratețe de 96% a traducerilor și pronunție naturală – folosind Vasco Translator M3 zici că ai un translator nativ lângă tine. De asemenea, poți chiar învăța limbi străine în timp ce îți exersezi accentul.

Design modern și o gamă largă de culori;

Traducerea convorbirilor telefonice (TranslaCall) – singurul și primul traducător de conversații telefonice din lume;

Traducător foto – îți permite să înțelegi orice text tipărit, suprapunând traducerea pe imaginea scanată;

MultiTalk – permite traduceri multilingve pentru grupuri de până la 100 de persoane;

Funcția de salvare și partajare – oferă acces la arhiva de traducere oricând și oriunde, cu opțiunea de a le trimite prin e-mail.

Specificații tehnice:

RAM: 1 GB

Network: 4G

Baterie: 1700 mha

Greutate 88g

Dimensiune: 49 x 125 x 13mm

Intrare căști: Mini-jack

Intrare USB: USB Tip C

Design

Considerând că un dispozitiv de buzunar care traduce limbi străine ar trebui să fie cât mai mic și mai plăcut posibil (ca să-l poți avea oriunde cu tine, fără a crea vreun disconfort), Vasco Translator M3, pare că respectă aceste criterii. Cu dimensiuni de 12,5 x 4,9 x 1,3 cm și o greutate de 88 g, traducătorul vocal este mult mai mic decât un smartphone obișnuit.

Practic, traducătorul are o structură similară cu un smartphone. Pe partea frontală există un ecran color IPS de 2 inch tactil. Mai jos sunt două butoane care sunt utilizate pentru a activa intrarea vocală în limba dorită.

În partea stângă avem un slot SIM, iar sub el tasta Volum, în dreapta există un buton de Power și un altul de navigare pentru meniu.

În partea de jos avem o intrare USB-C pentru încărcarea dispozitivului. Vasco a plasat lângă acesta o mufă de tip jack de 3,5 mm pentru a putea utiliza la nevoie traducătorul cu căști. Cele două microfoane de anulare a zgomotului sunt poziționate astfel încât să identifice orizontal sunetele exterioare din ambele direcții ale difuzoarelor. Camera cu bliț LED și difuzor este situată pe spate.

Ca și culori, avem la dispoziție 6 nuanțe:

Hardware

Să aruncăm o privire puțin tehnică, deoarece în ceea ce privește hardware-ul și software-ul, Vasco Translator M3 este foarte similar cu un smartphone.

Este instalat sistemul MediaTek MT6737V, care este proiectat pentru smartphone-uri. Acesta combină un procesor quad-core (4x Cortex-A53), un GPU Mali-720 MP2 și un modem Cat 4 LTE.

Pe partea de software, traducătorul se bazează pe Android. În cazul unei actualizări, aceasta poate fi descărcată convenabil prin WLAN.

Configurare și cartelă SIM

Chiar eram curios din acest punct de vedere. Imediat după unboxing, dispozitivul s-a configurat rapid. L-am pornit, am selectat limba preferată, am bifat că sunt de acord cu termenii și condițiile iar apoi am putut să traduc.

Spre deosebire alți translatori electronici, care au eSIM integrat permanent în dispozitiv, Vasco optează pentru un slot clasic pentru cartela SIM. O cartelă SIM cu un tarif gratuit de date, care poate fi utilizată în întreaga lume (până la 200 de țări), ce e deja introdusă. Activarea cartelei SIM nu a fost necesară.

Ușurința de utilizare și interfața software

Suprafața din plastic este catifelată și personal am constatat că oferă o senzație plăcută la atingere. Toate tastele și ecranul tactil sunt ușor accesibile cu degetul, iar traducătorul este, în general, ușor de folosit.

Interfața software este clară, astfel încât să poți ajunge rapid acolo unde dorești. Toate funcțiile sunt disponibile printr-un meniu, fără a fi nevoie de prea multă căutare.

Cum funcționează în practică?

Cea mai importantă funcție este, desigur, traducerea conversațiilor live. Pe ecranul Vasco Translator M3, selectăm două limbi care ne interesează, apoi apăsăm unul dintre cele două butoane de pe partea din față a carcasei (fiecare dintre ele este atribuit unei singure limbi). Vasco recunoaște propoziția vorbită și o afișează în două versiuni lingvistice și o pronunță în limba țintă. Interlocutorul nostru apasă al doilea buton și situația este inversată.

Vasco se asigură că în acest fel poți vorbi mai mult de 70 de limbi din întreaga lume. Pentru fiecare dintre ele, folosește cele mai bune dintre cele șase motoare utilizate pentru traducere și le selectează în timp real, motiv pentru care dispozitivul de la Vasco este mai bun decât aplicațiile populare pentru smartphone-uri cum este Google Translate (unul dintre cele mai populare motoare de traducere la ora actuală). Conform datelor producătorului, traducerea durează aproximativ o jumătate de secundă, iar acuratețea sa a fost estimată la 96 la sută.

În condiții reale, dispozitivul se descurcă de fapt chiar bine cu recunoașterea vocală și citește rapid traducerea unei propoziții, așa cum este promis. Însă, ca să fiu gică contra, l-am testat într-o zonă în care aveam doar semnal EDGE pe telefon și chiar dacă nu e vina dispozitivului, acesta a întâmpinat mici probleme însă ele au fost determinate de zona în care mă aflam, zonă în care și smartphone-ul dădea rateuri. Astfel, dacă te afli într-o locație izolată, Vasco M3 nu va recunoaște întotdeauna întreaga propoziție sau se întâmplă să piardă un cuvânt sau două. În mare parte, cu toate acestea, dispozitivul nu are nicio problemă cu recunoașterea vorbirii.

Timpul de traducere, la rândul său, depinde în mare măsură de calitatea conexiunii la rețea dintr-un anumit loc, dar în majoritatea cazurilor trebuie să așteptați de la jumătate la aproximativ 2-3 secunde. Dezavantajul, însă, este difuzorul relativ silențios, care nu face față locațiilor foarte zgomotoase.

Cu toate acestea, traducerea este foarte eficientă și convenabilă, iar în timpul testării cu amicul meu care lucrează în vânzări la departamentul Germană, am comunicat cu succes. L-am testat și într-o conferință pe Discord și prin apel telefonic utilizând funcția TranslaCall cu doi amici, unul spaniol și altul din Coreea de Sud. În mod similar, a funcționat de minune.

În practică – dacă te afli într-o locație străină sau cu cineva care vorbește altă limbă, atât timp cât ai dispozitivul cu tine – Vasco Translator M3 te-ar putea salva fiindcă sparge barierele lingvistice. Cu toate acestea, atunci când ambele părți știu, de exemplu, limba engleză – cel puțin în opinia mea – este mai convenabil să se discute fără a utiliza un traducător de acest tip. Atunci când nu există o astfel de opțiune sau știm engleza prea prost, vorbitul în limbile materne folosind Vasco M3 este posibil și destul de convenabil.

De asemenea, merită menționată și funcția de traducere a textului prin fotografiere. Vasco Translator M3 este echipat cu o cameră foto, cu care putem „scana” chiar și meniul din restaurant. După un timp de așteptare, ecranul afișează traducerea. Funcția este mai mult sau mai puțin similară cu ceea ce oferă Google Translate, cu diferența că Vasco însuși nu greșește traducând mot a mot (cel puțin cât l-am testat).

Concluzii

Dacă acum câțiva ani ar fi existat un astfel de traducător electronic pe care oricine l-ar fi putut lua oricând în buzunar și a cărei baterie rezista 5 zile, mulți erau de părere că e vrăjitorie 🤣. Lăsând gluma la o parte, în momentul de față aș lua cu siguranță în considerare cumpărarea sa. Desigur, nu pentru a înceta să învăț o limbă străină și să trișez, ci pentru a mă ajuta sau chiar pentru a-mi da curaj știind că într-o situație de urgență am un sprijin.

Când am auzit despre acest produs, am fost extrem de sceptic dar în același timp curios în legătură cu ce reacții are avea oamenii la o conversație cu ajutorul unui traducător electronic portabil. L-am arătat prietenilor, familiei și au fost plăcut surprinși. Se încadrează perfect în orice situație, cu oricine.Spre final, pot să menționez că Vasco Translator M3 poate fi și o idee de cadou util pentru pasionații de călătorii, de tehnologie, pentru persoanele care lucrează în străinătate sau care plănuiesc să facă acest lucru, ori pentru cei ce au afaceri în care trebuie să folosească mai multe limbi străine etc. În caz că te gândești să-l cumperi, luna aceasta (decembrie), poți adăuga codul POWERBOX în coșul de cumpărături și primești un set powerbox cadou la achiziția unui Vasco Translator M3, la plata cu cardul. Tot până la final de decembrie, prin codul GEEKI5, primești 5% discount la achiziția unui Vasco Translator M3.