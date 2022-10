TOP 3 avantaje ale unui smartphone de ultima generatie: de ce merita sa investesti in cele mai bune telefoane mobile

Un smartphone de ultima generatie poate parea un moft, insa lucrurile nu stau deloc asa. Exista numeroase avantaje de care te poti bucura atunci cand alegi un model nou de telefon, indiferent de brand sau sistemul de operare. Desigur, in prezent pe piata se afla doi mari jucatori, iar acestia dicteaza inovatia la nivel de telefoane smart, insa fiecare dintre ei ofera o gama larga de modele.

Investitia unei sume de bani in telefon trebuie sa iti aduca o experienta de calitate, dar si rezistenta in timp, pentru a te bucura de functiile device-ului tau pentru o perioada cat mai indelungata:

Descopera TOP 3 avantaje ale unui smartphone de ultima generatie

Are o viteza de raspuns foarte mare

Despre telefoane, dar si despre alte device-uri se spune deseori ca “se misca foarte repede”, sau dimpotriva “se misca greu, se blocheaza”. Ei bine, acesti termeni au legatura cu viteza de raspuns a dispozitivului, implicit cu tipul de procesor si tipul de memorie interna. Atunci cand alegi un smartphone foarte bun, acesta va avea un timp de raspuns foarte mic, nu va trebui sa astepti pentru a folosi aplicatiile preferate si nu se va bloca.

Poti alege dintr-o gama larga de accesorii

Un smartphone de ultima generatie va avea o multime de accesorii din care sa alegi. Pentru telefoanele vechi nu se gasesc huse, cabluri sau alte piese ori accesorii atat de usor. Poti sa iti alegi accesoriile preferate online, rapid si usor. Spre exemplu, pe kasemobile.ro gasesti huse iPhone 14 la preturi super avantajoase.

Il vei putea vinde la un pret bun

Un telefon de ultima generatie nu se va devaloriza usor, ceea ce inseamna ca peste cativa ani il vei putea vinde la un pret bun. Daca obtii un pret bun pentru telefonul tau dupa 1,2 sau 3 ani de utilizare, atunci banii investiti in el nu au fost pierduti.

Foarte multe persoane aleg sa isi cumpere telefoane noi, iar peste 2-3 ani sa le vanda la un pret cat mai bun. Ulterior, banii primiti pe telefonul vechi sunt folositi pentru a achizitiona unul nou, de ultima generatie. Bineinteles, daca alegi sa faci acest lucru va trebui sa pui o diferenta de bani pentru a putea achizitiona un smartphone nou.

De asemenea, pentru ca telefonul tau sa nu se devalorizeze foarte mult in timp, este o idee buna sa ai grija de el. Foloseste husa, folie de protectie, evita socurile puternice, contactul cu lichide si incarca-l corect de fiecare data.

Un telefon nou-nout, din ultima colectie de pe piata nu trebuie sa fie un rasfat sau o “placere vinovata”. Priveste achizitia ca pe o investitie in confortul tau: vei putea comunica eficient si rapid, te vei bucura de o camera foto super performanta, ba chiar iti poti descarca usor aplicatii pentru job pe care sa le folosesti pentru a-ti eficientiza munca de zi cu zi. In plus, in viitor, telefonul tau se va putea vinde, iar tu sa obtii o parte din banii investiti inapoi.

Sursa foto: Pexels.com