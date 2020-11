Trucuri pentru Google Meet, rezolvare probleme si instrumente utile

15 trucuri și funcții speciale de adăugat la Google Meet (chiar și cu extensii pe Chrome)

Înainte de aceast an, Google Meet a fost o aplicație rezervată abonaților Google Suite și, prin urmare, a fost utilizată doar de unele companii și școli care foloseau Google Classroom. Din momentul în care Google Meet a devenit gratuit pentru toată lumea (chiar și integrat în Gmail ), a devenit imediat una dintre cele mai utilizate aplicații de videoconferință din lume, una dintre cele mai bune alternative Zoom pentru a efectua apeluri video de grup chiar și cu mulți oameni împreună. Chiar dacă este o aplicație simplă de utilizat, care nu necesită niciun program pentru descărcare și funcționează bine pe Google Chrome, Edge și toate browserele moderne, haideți să vedem aici cum să faceți conferințe video cu Meet mai buna, mulțumită și unor extensii care vor fi instalate pe Google Chrome sau Edge , care vă permit să adăugați funcții suplimentare cu adevărat importante instrumentului.

Am explicat deja cum să utilizați Google Meet, opțiunile de schimbare și cele mai bune funcții , unde am văzut cum să începeți o conferință video, cum să participați și câteva setări pentru a optimiza calitatea video și audio a apelurilor video de grup. Versiunea gratuită a aplicației este destul de intuitivă, nu are toate funcțiile avansate ale Zoom-ului, dar funcționează bine și fără limitări. Cu aceste sfaturi și câteva trucuri pentru Meet puteți efectua apeluri video cât mai eficiente și mai puțin stresante posibil .

1) Fii gata

Acest lucru poate părea un sfat de bază, dar este important să știi să te prezinți la început pentru a nu fi prins nepregătit și prin surprindere de ceilalți. Google Meet, înainte de a începe, afișează o fereastră de previzualizare a ceea ce vor vedea alții. Înainte de a apăsa pentru a intra, apăsați butoanele camerei și microfonului pentru a le dezactiva, astfel încât să puteți intra în conferință, inițial, fără ca ceilalți să vadă sau să audă imediat ceea ce spunem și să le activați doar atunci când sunteți cu adevărat gata, evitând deci situații jenante.

2) Rezolvați calitatea videoclipurilor și problemele de conexiune

Google Meet, deși nu necesită descarcarea a unor programe, este o aplicație destul de grea, atât pe resursele computerului, cât și pe Internet. În cazul în care aveți probleme cu fluiditatea, în cazul în care transmisia este întreruptă des sau computerul prezintă semne de încetinire, puteți ușura Meet prin schimbarea rezoluției video din setări.

În timpul unui apel video, atingeți cele trei puncte din colțul din dreapta jos pentru a găsi Setările și apoi accesați fila Video . Nu există multe opțiuni, dar este totuși posibilă scăderea sau creșterea calității transmisiei de ieșire și de intrare prin setarea definiției standard în loc de definiția înaltă . Calitatea video a camerei noastre web va fi cu siguranță mai mică, dar cel puțin vom putea urmări conferința fără întrerupere.

De asemenea, asigurați-vă că utilizați Meet fără a menține deschise alte programe dacă utilizați un computer cu memorie video redusă și nu deschideți alte file din browserul dvs. decât Meet. Trebuie să vă păstrați computerul cât mai curat posibil.

3) Folosiți tastatura pentru a activa și dezactiva camera și microfonul.

Când trebuie să ne ridicăm sau trebuie să ne oprim transmisia, cel mai rapid mod de a face acest lucru este să apăsăm o combinație de taste de pe tastatură. Apoi puteți apăsa tastele împreună:

CTRL + E (pe Mac tasta Comandă în loc de CTRL) pentru a dezactiva sau reactiva înregistrarea video.

CTRL + D pentru a dezactiva și dezactiva microfonul.

De asemenea, sunt utile comenzile rapide pentru a deschide și închide chatul text sau lista participanților la întâlniri, care funcționează doar pe Mac pentru moment:

Afișați chatul: Ctrl + Cmd + C

Afișați lista de persoane: Ctrl + Cmd + P

4) Scoateti pe cineva din videoconferința Meet

Puteți dezactiva participanții individuali unul câte unul în timpul întâlnirii din Meet, apăsați pictograma Participanți în colțul din dreapta sus al ecranului și apoi, în lista tuturor membrilor activi, apăsați pe numele unuia dintre acestea să afișeze câteva opțiuni. Una dintre acestea este să-și dezactiveze microfonul.

Vă rugăm să rețineți că toți participanții vor fi anunțați că un anumit participant a fost dezactivat. De asemenea, acel participant dezactivat poate anula sunetul oricând.

În plus, organizatorul poate dezactiva un participant, dar nu poate dezactiva o persoană care a dezactivat microfonul (din motive evidente de confidențialitate).

5) Subtitrări

Un lucru foarte interesant despre Google Meet este opțiunea de a vedea subtitrările a ceea ce se spune, în timp real, în timpul unei conferințe video. Butonul de subtitrare este situat în meniul de opțiuni apăsând butonul cu trei puncte în partea dreaptă jos. Problema este că funcționează, în acest moment, numai dacă vorbiți în engleză și romana nu este încă acceptată.

Cu extensia Tactiq Pins sau cu Google Meet Transcribe puteți transcrie subtitrări.

6) Partajarea ecranului

Google Meet vă permite să partajați ecranul computerului, astfel încât toți participanții să îl poată vedea. Pentru a face acest lucru, trebuie doar să apăsați butonul Prezent acum din dreapta jos. Partajarea ecranului funcționează mai bine cu Chrome (și Edge decât cu alte browsere, cum ar fi Firefox și nu acceptă sunet. Prin urmare, nu este posibil ca alții să audă ce se joacă pe computerul nostru.

Există trei opțiuni de partajare a ecranului: ecran complet, o fereastră Windows sau Mac, o filă Chrome, care este opțiunea de a alege dacă doriți să partajați un site web. Această din urmă opțiune distribuie doar site-ul deschis în acea filă și nu întreaga fereastră Chrome, deci este excelent pentru a nu afișa lucruri precum alte site-uri deschise sau bara de marcaje. Google recomandă utilizarea opțiunii de partajare a cardului pentru a partaja, de exemplu, un videoclip YouTube.

7) Înregistrați o conferință video cu Meet

Funcția de înscriere este disponibilă numai pentru utilizatorii edițiilor G Suite Enterprise și G Suite Enterprise for Education și este disponibilă pentru toți clienții G Suite din 30 septembrie 2020.

Opțiunea de înregistrare se găsește în meniul principal, cea care apare apăsând cele trei puncte din colțul din dreapta jos. Toate înregistrările sunt salvate într-un dosar nou numit Înregistrări întâlnite în Google Drive. Organizatorul întâlnirii va primi, de asemenea, un e-mail cu un link.

8) Cum să programați o întâlnire în Google Meet

Nu este posibil să programați o întâlnire direct de la Google Meet, trebuie să utilizați Google Calendar . în Google Calendar (nu uitați să accesați calendarul cu contul Google pe care intenționați să îl utilizați pe Meet), apăsați pictograma „+” pentru a crea un nou eveniment și faceți clic pe Adăugare videoconferință Google Meet și apoi introduceți detaliile întâlnire, alegeți data și adăugați sau invitați participanți. Nu puteți programa o întâlnire în modul Memento sau Activitate.

9) Aveți lista participanților la întâlnire sau lecție cu Meet

Folosind o extensie Chrome este posibil să adăugați funcția de colectare a prezenței la Google Meet , care devine esențială pentru profesorii școlari care fac lecții online. Extensia extrage numele participanților și le exportă într-o listă de pe Foi de calcul Google, cu data și data și ora. În loc să faceți apel nominal și să strigati dupa nume, trebuie doar să vă uitați la lista din Foi de calcul Google pentru a vedea cine este acolo și cine nu.

Extensia se numește Meet Attendance , este gratuită și odată instalată este gata de utilizare. În Întâlnire, unele opțiuni noi vor apărea în lista de participanți

Această extensie adaugă câteva opțiuni noi la fila Persoane din Google Meet, una pentru a copia lista participanților în clipboard (astfel încât să le puteți lipi oriunde doriți), cealaltă pentru a crea o foaie Excel cu numele, care va fi salvată în Foi de calcul Google. De asemenea, puteți utiliza opțiunea pentru a adăuga lista de participanți la o foaie existentă, fără a crea una nouă.

10) Vedeți toți participanții grilă pe Meet (la fel ca pe Zoom)

Una dintre cele mai noi funcții adăugate de Google în Meet este aspectul grilei pentru a vedea participanții la o întâlnire video. Pentru a face acest lucru, faceți clic pe butonul cu trei puncte în dreapta jos, apoi pe Editați aspectul, alegeți Grilă . Numărul maxim de participanți care pot fi văzuți simultan împreună pe ecranul computerului este de 49, deși numărul implicit optim este 16.

11) Apasă pentru a vorbi

Extensia Push To Talk Chrome reproduce una dintre cele mai bune caracteristici ale Zoom-ului: în loc să porniți și să opriți microfonul, îl puteți face să rămână oprit tot timpul și să îl activați numai în timp ce apăsați bara de spațiu de pe tastatură. Apoi puteți vorbi în intalniri așa cum ați face un Walkie Talkie, cu Push To Talk.

O altă extensie Chrome care vă permite să activați apăsarea pentru a vorbi pe Meet este Google Meet Enhancement Suite

12) Trimiteți emoji-uri pe Meet

Nu există emoji sau emoticoane în Meet. Extensia Nod – Reactions for Google Meet poate fi instalată pentru a oferi participanților opțiunea de a trimite un emoji ca semn de aprobare în timpul unei conferințe video. Singurul dezavantaj este că pentru a vedea reacțiile și emoji-urile, toți participanții trebuie să aibă extensia instalată.

13) Adăugați sau modificați imaginea de fundal pe Meet

Meet permite astăzi (din noiembrie 2020) să schimbe fundalul din spatele nostru în timpul unui apel video într-un mod similar cu Zoom. Doar apăsați butonul cu trei puncte în partea dreaptă jos în timpul unei conferințe video sau a unei lecții online pentru a găsi opțiunea Schimbare fundal și alegeți dacă doriți să fie neclară sau să o înlocuiți cu o imagine din cele disponibile sau chiar cu una pe care o putem încărca de pe computer.

Există, de asemenea, un truc frumos care permite nu numai comutarea în fundal, ci și efecte de realitate augmentată și mascare.

Pentru a schimba sau ascunde fundalul din spatele nostru pe Meet, puteți utiliza programul Snap Camera.

Există, de asemenea, o extensie pentru Chrome și Edge care vă permite să schimbați fundalul Meet chiar dacă nu funcționează perfect.

14) Adăugați temporizatorul la videoconferința pe Meet

Puteți instala extensia Temporizator apel Google Meet pentru a adăuga un cronometru și pentru a afla cât de lungă este o lecție sau o întâlnire .