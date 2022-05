Variola maimuței, ce este, cum se răspândește și ce simptome provoacă – Focarul de variolă cu posibilă transmitere comunitară în Regatul Unit ar fi putut ajunge în alte țări, precum Romania. Deocamdată nu avem cazuri suspecte in țara noastră, în timp ce în Marea Britanie sunt mai multe cazuri, majoritatea fără legătură.

Acum că pentru unii pare că SARS-CoV-2 a dispărut (nu a dispărut), o altă boală a pus în atenție autoritățile sanitare din Marea Britanie. Aceasta este variola maimuței. Nu este o patologie nouă, așa cum este cunoscut din 1958 și în fiecare an provoacă mii de infecții în Africa. Cu toate acestea, în afara acestui continent de obicei provoacă doar focare foarte mici, în raport cu numărul de persoane afectate. Pe de altă parte, de această dată sunt deja 92 de cazuri au fost confirmate în 12 țări, 28 de cazuri suspecte fiind investigate, in momentul redactarii acestui articol cu date de la digi24.ro, iar transmiterea comunitară este suspectată. În plus, alte țări studiază cazuri suspecte.

Primul caz englez, anunțat pe 7 mai, a fost un bărbat care a călătorit recent în Nigeria, unde variola maimuței este foarte frecventă. Prin urmare, este logic să credem că acolo a contractat boala. Cu toate acestea, următoarele două cazuri au fost legate între ele, dar nu și cu primul pacient. De asemenea, nu călătoriseră în Africa. Patru pacienți nu au fost nici pe acest continent recent și nu au nicio legătură cu primii trei. Singurul factor comun este că toți sunt bărbați gay sau bisexuali., care au făcut sex cu alți bărbați în ultimele săptămâni. De fapt, deși nu se cunosc, unii dintre ei ar putea avea contacte comune în acest sens.

Toate acestea îngrijorează Agenția pentru Securitatea Sănătății din Regatul Unit (UKHSA), deși au cerut calm. Este necesar ca autoritățile sanitare, precum și centrele de îngrijire a pacienților însele să fie vigilente, dar riscul nu este pare mare, iar populația trebuie să rămână calmă. Desigur, persoanele homosexuale care detectează leziuni suspecte pe piele sunt rugate să solicite ajutor medical cât mai curând posibil.

Ce știm despre variola maimuței?

Variola este singura boală umană care a fost complet eradicată până acum. Cu toate acestea, alte rude ale acelei variole sunt încă active astăzi. Acesta este, de exemplu, cazul variola maimuței. Simptomele sunt similare, deși din fericire este mult mai puțin mortal.

Persoanele care nu au fost vaccinate împotriva variolei pot fi expuse riscului de a transmite boala mai grav.

Imagini publică CDC

Există două tipuri, cel african de vest și cel congolez. Prima este mai blândă și este cea care este depistată în Marea Britanie. Are o mortalitate de aproximativ 1%, dar afectează în special persoanele mai tinere, în special copiii. Acest lucru se datorează faptului că există un anumit răspuns încrucișat cu imunitatea generată de vaccinul împotriva variolei. Din moment ce boala a fost considerată eradicată în anii 1980, acest vaccin a început să fie considerat inutil și a fost retras din programele de vaccinare din întreaga lume. Prin urmare, persoanele născute după acel moment nu sunt vaccinate. În plus, copiii au un sistem imunitar mai imatur și acest lucru îi expune și mai mult la variola maimuței într-o formă mai severă.

În ceea ce privește timpul de incubație, acesta pare să fie între 6 și 13 zile. Simptomele trec apoi prin două faze. Una inițială, în care există febră, dureri musculare și articulare, oboseală, frisoane și ganglioni limfatici umflați. Acest lucru poate fi confundat cu multe alte boli. Cu toate acestea, a doua fază este mult mai specifică, deoarece mâncărimea și leziunile cutanate caracteristice variolei încep deja. Din fericire, în cele mai multe cazuri, toate acestea dispar complet în câteva săptămâni.

Ar trebui să ne temem de acest focar?

Nu se știe prea bine ce s-ar fi putut întâmpla în Regatul Unit. Variola maimuței este cunoscută ca atare deoarece a fost detectată pentru prima dată la aceste primate din Africa. Cu toate acestea, este mai frecvent transmisă de rozătoarele mici.

Între oameni este mai dificil să apară infecții, dar nu imposibil. Acestea sunt de obicei cauzate de contactul cu leziunile, sângele sau alte fluide ale pacienților. Posibil că așa s-a întâmplat cu primul pacient din Regatul Unit, de când călătorise în Africa. Acolo putea intra în contact cu șobolani, șoareci sau oameni bolnavi. Cu toate acestea, în restul cazurilor, pista este pierdută.

În ciuda numelui său, principalii transmițători pentru variola maimuței sunt rozătoarele.

Nu este o boală cu transmitere sexuală, dar este adevărat că în timpul unei relații sexuale poate exista contact care să ducă la contagiune. În ceea ce privește transmiterea prin particule respiratorii, după cum a explicat Science Media Center, aceasta ar putea avea loc, dar numai în contacte foarte apropiate și foarte prelungite.

Ultimul focar major din afara Africii a avut loc în Statele Unite în 2003, când un grup de câini de prerie infectați au început să fie comercializați în această țară ca animale de companie. 47 de persoane au fost infectate.

Se pare că de data aceasta situația este mai complexă și că ar putea exista transmisie comunitară. Autoritățile sanitare cer să nu intre în panică, dar iau toate măsurile posibile pentru a monitoriza situația.

Acest articol a fost facut cu ajutorul anumitor site-uri de profil sanitar cat si cu ajutorul unor site-uri de stiri precum digi24.ro, ideea este de a oferi un raspuns celor ce cauta intrebari cu privire la aceasta boala, nu trebuie sa intrati in panica, deocamdata nu sunt multe cazuri dar trebuie sa fiti informati.