WhatsApp a lansat o funcție care te ajută să eviți știrile false

WhatsApp a lansat o funcție numită ‘Search the web’ care permite utilizatorilor să afle informații esențiale despre știrile primite prin interemediul aplicației sub formă de link. Într-un exemplu, WhatsApp a demonstrat cum o știre care afirma faptul că consumul de apă fiartă cu usturoi vindecă virusul pandemic este falsă. Ideea centrală e că de acum poți apăsa un buton sub formă lupă pentru a căuta informații despre link-ul respectiv. În exemplu, utilizatorului i se arată rezultatele web de pe site-urile de încredere care dovedesc că afirmația este falsă.

Noua caracteristică face parte dintr-o inițiativă prin care WhatsApp dorește să minimizeze răspândirea știrilor false. De altfel, într-o actualizare anterioară, au fost adăugate două săgeți pentru a anunța utilizatorii că mesajele nu provin de la un contact cunoscut – fapt ce permite identficarea mult mai facilă a știrilor false.

În 2018, chiar și platforma Facebook a început să implementeze o funcție prin care restricționa numărul maxim prin care un mesaj putea fi transmis altor persoane. După o perioadă de evaluare de șase luni, compania a decis să restricționeze transmiterea de mesaje într-un număr uriaș, astfel încât ele să poată fi împărtășite doar pe cinci chat-uri simultan.

Faptul că rețelele de socializare și mesagerie oferă utilizatorilor posibilitatea de a verifica rapid informațiile pe care le primesc, în situația pandemică, se dovedește a fi de mare ajutor. O groază de teorii s-au răspândit deja pe scară largă, inclusiv falsa ideologie conform căreia 5G ajută la răspândirea coronavirusului, ceea ce a dus la incertitudine în rândul maselor de persoane dezinformate.