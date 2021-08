Windows 11 are o data de lansare si este oficiala

Când va lansa Windows 11? Noul sistem de operare are deja o data de lansare si aceasta este o întrebare pe care ne-o punem cu toții de când a avut loc anunțul său oficial. Este adevărat că încă nu avem o dată oficială de la gigantul de la Redmond, dar o documentație divulgată de Intel ne-a făcut să privim spre octombrie anul acesta. Are sens, până la urmă, această nouă versiune a binecunoscutului sistem de operare Microsoft a fost programată pentru sfârșitul acestui an, dar încă nu avem date cu adevărat concrete.

Nu ne-am așteptat să obținem informații noi despre acest subiect, dar datorită unei scurgeri recente de documentație de la Microsoft însuși, am putut descoperi că gigantul Redmond intenționează să lanseze Windows 11 între octombrie și noiembrie a acestui an. Documentația indică, de asemenea, că OEM-urile trebuie să-și trimita dispozitivele spre aprobare până în a patra săptămână din septembrie, deci putem spune că totul se potrivește și că totul are sens.

Aruncând o privire la documentația intitulată „Windows 11 version 21H2 hardware driver submissions”, care stabilește condițiile și termenul limită pentru încărcarea driverelor compatibile cu Windows 11, vedem că Microsoft a stabilit 24 septembrie ca termen limită . Cel mai probabil, gigantul de la Redmond va avea cel mult o lună pentru a organiza tot ce ține de termianle și pentru a lustrui orice detalii care rămân, așa că se crede că sosirea Windows 11 va avea loc între sfârșitul lunii octombrie și începutul lunii noiembrie.

Windows 11 ar putea fi lansat pe 24 octombrie

Cu tot ceea ce am spus anterior, este o dată care mi se pare destul de rezonabilă, deși este o intuiție pură din partea noastra, așa că nu ar trebui să o luați ca date confirmate. În orice caz, important este că mai rămâne puțin pentru a începe să ne bucurăm de noul sistem de operare Microsoft. Dacă nu puteți aștepta și doriți să începeți să-l utilizați imediat, nu ratați acest ghid în care vă explicăm cum îl puteți instala pas cu pas .

Rețineți că versiunea finală a lui Windows 11 nu va fi disponibilă până la sfârșitul lunii octombrie sau începutul lunii noiembrie, așa că, dacă decideți să continuați și să încercați chiar acum, veți folosi o versiune anterioară care ar putea diferi, într-o măsură mai mare sau mai mică, din acea versiune finală. De asemenea, este important să vă amintiți că ar putea prezenta unele erori sau chiar să vă ofere probleme neidentificate, deci nu ar trebui să îl instalați pe computerul obișnuit.

Înainte de finalizare, vă reamintesc că toți utilizatorii de Windows 10 vor putea face upgrade la Windows 11 fără costuri, atâta timp cât îndeplinesc cerințele sistemului de operare menționat, deoarece Microsoft însuși a confirmat că va fi inflexibil în această problemă . Utilizatorii Windows 7 și Windows 8 vor putea, de asemenea, să obțină acest sistem de operare gratuit, dar nu vor putea să se actualizeze direct, vor trebui să facă o instalare curată și să utilizeze licența versiunii lor de Windows pentru activare.