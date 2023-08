Actualizare Majoră pentru Nothing Phone (1): Lansarea Nothing OS 2.0

Nothing Phone (1), un dispozitiv care a captivat atenția în țara noastră, continuă să primească sprijin neîncetat din partea companiei sale. În luna trecută, am văzut lansarea Nothing Phone (2) cu sistemul de operare Nothing OS 2.0, iar acum această versiune va fi disponibilă și pentru prima generație.

Noul Nothing OS 2.0, bazat pe Android 13, vine cu o serie de caracteristici noi și îmbunătățite. Printre acestea se numără:

Icoane de aplicații monochrome

Widget-uri noi

Personalizări ale ecranului de blocare

Suport pentru aplicații duplicate

Opțiunea de a bloca accesul la anumite aplicații

Unul dintre aspectele cele mai remarcabile ale acestui sistem de operare este interfața sa curată, fără software de publicitate, care utilizează fonturi de tip matrice de puncte.

Mai mult, modelul Nothing Phone (1) va primi actualizări Android pentru următorii 3 ani și actualizări de securitate pentru următorii 4 ani. Astfel, se așteaptă ca dispozitivul să primească până la actualizarea Android 15. Se menționează că actualizarea Nothing OS 2.0 va începe săptămâna viitoare.