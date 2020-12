Android Auto in Romania – Ce trebuie sa stii despre aceasta aplicatie

Android Auto in Romania – O veste buna pentru cei ce detin un automobil in Romania ce permite folosirea aplicatiei “Android Auto”, de “astazi” veti putea folosi in mod oficial aceasta aplicatie si pe teritoriul romaniei.

Ce face Android Auto? Ei bine cu ajutorul aplicatiei puteti avea o interfata mai intuitiva pentru autoturizmul dumneavoastra oferind in primul rand pictograme mai mari pentru cele mai utilizate aplicatii in timpul condusului si de asemenea ne ofera o legatura mai stransa intre aplicaitile Maps, Waze, Spotify sau YouTube Music etc, de asemenea infertata acestor aplicatii se schimba in asa fel in cat sa fie mult mai usor de gestionat si sa nu iti ia atentia de la drum.

Aplicatia este disponibila in Romania pe cale oficiala, chiar daca pana acum se putea instala din alte magazine de aplicatii precum apkpure, astazi o vedem si in magzinul google, accesand acest link, practic avem suport in limba romana, lucru ce era disponibil si pana acum la anumite operatiuni dar aplicatia nu oferea suport oficial pentru limba romana si pentru utilizarea sa in Romania.

Partea interesanta este ca noua Dacia vine cu compatibilitate cu aceasta aplicatie, deci un motiv in plus pentru ca cei de la Google sa ofere suport oficial si in Romania, totusi noi nu suntem singura tara ce a beneficiat zillee astea de lansare, aplicatia a fost lansata oficial si in alte state precum: Albania, Suedia, Danemarca, Norvegia, Olanda, Belgia, Polonia, Portugalia, Bulgaria, Croația, Cipru, Republica Cehă, Estonia, Finlanda, Grecia, Ungaria, Islanda, Letonia, Luxemburg, Lituania, Macedonia, Malta, Moldova, Serbia, Slovacia, Slovenia, Armenia, Belarus, Bosnia și Herțegovina, Ucraina, Turcia, Thailanda, Indonezia, Angola şi Botswana, potrivit gadget.ro.