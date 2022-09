Care este mai popular – Dota 2 sau LoL?

De-a lungul anilor, Dota 2 și LOL au fost vârful de lance al genului Multiplayer Online Battle Arena. Aceste jocuri au jucat, de asemenea, roluri vitale în dezvoltarea întregului Esports, ca urmare a scenariilor lor de luptă în acțiune. Cu toate acestea, există întotdeauna o dispută constantă între gameri cu privire la care dintre cele două jocuri este mai bun. În acest articol, vom discuta care este mai popular între Dota2 și LOL.

Vom folosi următoarele caracteristici pentru a clasifica popularitatea ambelor jocuri în rândul jucătorilor din întreaga lume:

Achiziții în joc

Sofisticare

Selecție de eroi

Mecanică

Durata jocului

Roluri

Achiziții în joc

În zilele noastre, aproximativ fiecare joc profesionist are achiziții în joc, iar jucătorii au ajuns să le accepte într-o oarecare măsură. Mai multe jocuri își reduc la minimum microtransacțiunile pentru a se asigura că jucătorii nu sunt presați să plătească vreo taxă pentru a-și îmbunătăți avansarea în joc. Cu toate acestea, unele jocuri desemnează în mod intenționat achiziții în joc în jurul produselor lor principale de joc, iar acesta a fost un subiect de explorare în rândul mai multor jucători de astăzi.

Atât LOL, cât și Dota 2 au achiziții în joc, dar achizițiile în joc din League of Legends sunt mai importante. Acest lucru se datorează faptului că anumiți campioni disponibili pentru selecție în joc sunt, de obicei, înconjurați de achiziții în joc. Dota 2, pe de altă parte, are un inventar complet gratuit de eroi pe care jucătorii îi pot selecta. Acest lucru oferă noilor jucători medii de joc distractive fără a fi nevoie să plătească pentru a selecta personaje de joc. Prin urmare, datorită acestei caracteristici, Dota 2 este un joc mai frecvent în rândul jucătorilor din întreaga lume.

Sofisticare

Mulți pariori care joacă frecvent Dota 2 se laudă că curba de învățare este abruptă, iar dificultatea sa îl face mai aventuros. Cu toate acestea, jucătorii frecvenți de LOL susțin că gameplay-ul său este destul de ușor de învățat, ceea ce îl face mai distractiv decât alte jocuri MOBA. Nivelul de sofisticare al Dota 2 îl face mai plăcut pentru jucătorii care și-au luat timp să îi studieze dinamica și să îl joace în mod expert.

Jocul are un caracter unic, cunoscut sub numele de mecanismul de contorizare. Acest personaj este construit în așa fel încât niciun alt erou din inventar, oricât de puternic ar fi, nu este suficient de priceput pentru a câștiga împotriva lui. Ca urmare a acestui fapt, DOT 2 este un joc mai popular decât LOL în rândul jucătorilor experți în jocuri.

Selecție de eroi

La începutul jocului LOL, jucătorii au voie să își aleagă eroii doar până când termină modul tutorial. Ca urmare a acestui fapt, mai mulți jucători nu sunt impresionați de numărul de alternative disponibile la începutul jocului. În afară de aceasta, este oarecum simplu de învățat gameplay-ul său, deoarece campionii săi speciali au un stil de joc special. În sensul că cei mai mulți dintre ei au unelte de abilități identice, iar acest lucru face ca jucătorii noi să prindă ușor jocul.

Spre deosebire de Dota 2, jucătorii au acces la fiecare personaj erou încă de la începutul jocului, iar fiecare erou are un echipament special. Jucătorii care sunt noi în joc consideră întotdeauna că selecția de eroi este copleșitoare încă de la început. Ca urmare a acestui fapt, Dota 2 este mai popular în rândul mai multor jucători.

Mecanică

Dota 2 are mai multe mecanisme mici care ar putea fi prea mult pentru mulți jucători obișnuiți pentru a le învăța. Pentru a juca ca un expert, jucătorii de Dota 2 vor trebui să învețe să blocheze, rata de rotație, stivuirea, negarea creep-ului, tragerea și microcurierul. Deși aceste lucruri fac jocul mai aventuros și mai palpitant pentru gameri, nivelul său de dificultate ar putea fi prea complex pentru jucătorii noi. League of Legends, pe de altă parte, nu are atât de multe mecanici mici ca Dota 2. Prin urmare, LOL este mai popular din punct de vedere al mecanicii sale decât Dota 2.

Durata jocului

În ceea ce privește durata jocului, LOL este preferat de jucătorii noi în detrimentul Dota 2, deoarece sesiunile de joc LOL sunt mai scurte. În pub-uri, majoritatea jocurilor LOL se termină în mod normal în 25-30 de minute. Cu toate acestea, Dota 2 are de obicei o durată medie de 40 de minute, ceea ce explică de ce jucătorii noi joacă mai mult LOL.

Roluri

Regulile privind construcțiile și rolurile reprezintă o diferență majoră între cele două jocuri. Deși aceste reguli există moderat în Dota 2 și fiecare echipă trebuie să aibă suport și carry. Aceștia sunt asistați de yanking-ul continuu al celorlalți membri ai echipei și invers. Personajele eroilor din Dota 2 sunt de obicei din categoriile inteligență, agilitate sau forță, iar fiecare erou are tehnica sa specială pentru a lupta cu opoziția sa.

LOL, pe de altă parte, are reguli specifice pentru fiecare personaj. De exemplu, un luptător de corp la corp sau un tanc ar trebui să fie întotdeauna folosit ca top laner, deoarece sunt construiți pentru a primi multe lovituri din partea opoziției.

Gânduri finale

LOL și Dota 2 sunt ambele jocuri populare și au condus genul jocurilor MOBA încă de la introducerea lor în lumea jocurilor de noroc. Ambele au un rol semnificativ în dezvoltarea universului Esports datorită gameplay-ului lor combativ. Cu toate acestea, există mai multe diferențe între gameplay-ul lor.