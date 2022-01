CES 2022 deja se îndreaptă spre sfârșit, cu o serie de inovații în diferite domenii ale tehnologiei. GEEKI a acoperit câteva dintre aceste evenimente și rezumă pentru tine ce a fost mai mai interesant la târg.

Printre punctele de atracție se numără televizoarele inteligente de nouă generație cu panouri OLED și tehnologie Mini LED. În industria notebook-urilor, există noi opțiuni ultra-subțiri și pliabile. În hardware, noile plăci video promit mai multe performanțe în jocuri. În zona auto, a fost posibilă schimbarea culorii unei mașini prin apăsarea unui buton.

Fără a socoti Galaxy S21 FE, care a fost anuntat oficial și poate fi precomandat deja din Romania.

Zenbook pliabil și alte notebook-uri

Noile notebook-uri se numără printre principalele puncte de atracție de la CES 2022. Unul dintre cele care a atras cea mai mare atenție a fost noul laptop pliabil de la ASUS. Zenbook 17 Fold OLED poate fi folosit pliat, cu o tastatură virtuală sau Bluetooth, pentru a avea un ecran de 12 inchi. Cu acesta deschis, puteți activa modul PC, pentru a avea un monitor de 17 inchi.

Terminalul flexibil vine cu cel mai recent procesor Intel și sistem de sunet Harman Kardon și promite o durabilitate de până la 30.000 de cicluri de deschidere.

O altă noutate de pe piață este XPS 13 Plus, de la Dell. Rămâne aceeași greutate ca înainte, dar are designul reînnoit. Sistemul de răcire a fost reproiectat pentru a fi mai eficient, în timp ce tastatura este acum fără margini și are o nouă dimensiune a tastei. Touchpad-ul s-a schimbat și el și acum este din sticlă amestecată cu suportul pentru încheietură, pentru un aspect mai curat. Aici avem și CPU Intel de a 12-a generație și Windows 11 din fabrică.

O companie care și-a făcut debutul în notebook-uri este TCL. Ea a prezentat BOOK 14 Go, un model ultra-subțire conceput pentru studenți și tineri profesioniști. Portabilitatea sa este încă pe durata de viață a bateriei de 12 ore și suport pentru conectivitate 4G. Aceste caracteristici îl fac ușor de utilizat departe de casă, datorită cipul Qualcomm Snapdragon 7c.

BMW care își schimbă culorile și mai multe știri auto

BMW a arătat la târg că se poate schimba culoarea mașinii doar cu un buton. Isprava a fost realizată în SUV-ul electric iX, cu o schimbare de la alb la gri închis. Încă nu avem mai multe detalii despre cum se întâmplă, dar știm că poți alege între a comuta brusc sau treptat. Producătorul auto nu a dezvăluit dacă noutatea va deveni o opțiune comercială în viitor.

Tot în sectorul auto, Sony și-a prezentat noul SUV electric la CES 2022. Vision-S 02 are o capacitate de până la șapte persoane și oferă, de asemenea, o conexiune 5G integrată, pentru a instala actualizări chiar și de la distanță. Interiorul are mai mulți senzori, care detectează mișcările șoferului și susțin gesturile și comenzile vocale.

Știrile din acest segment nu se opresc aici. Divizia de mașini autonome Intel, numită Mobileye, a dezvăluit un sistem pe cip conceput pentru mașinile fără șofer. Componenta promite un format mai slab, care nu necesită părți complexe de energie. Acest lucru ajută la reducerea costurilor și la îmbunătățirea duratei de viață a bateriei. Problema este că pentru a vedea acest cip în acțiune, va trebui să așteptăm până la sfârșitul anului 2023, când sunt așteptate primele prototipuri.

Galaxy S21 FE a fost lansat si este la precomanda in Romania

Poate vă amintiți de amanarile lui Galaxy S21 FE. Acum, în sfârșit a fost oficializat de Samsung în timpul evenimentului CES 2022. Specificațiile le urmează pe cele pe care le-am stiut deja, așa că marele punct culminant al anunțului este disponibilitatea.

Samsung va lansa noul său top ieftin la nivel global pe 11 ianuarie. La aceeași dată, pana atunci putem precomanda dispozitivul din diverse magazine din Romania precum eMAG sau magazinul oficial Samsung.

NVIDIA și AMD cu plăci video noi

CES 2022 a fost scena pentru prezentarea noilor plăci video, pentru a echipa PC-urile și mai bine în jocuri și alte sarcini. Unul dintre exemple a fost NVIDIA, care a lansat patru noi modele din seria RTX 30. Principalul este 3090 Ti , considerat cel mai puternic GPU de pe piață. Este capabil să atingă o procesare de 40 de teraflopi și promite o viteză de clook mai mare decât versiunea fără Ti.

Pe partea roșie, AMD a dezvăluit mai multe placi video dedicate de marcă Radeon. Există cinci modele noi ale liniei RX 6000M, concepute pentru notebook-uri entry-level, pentru a nu avea un cost ridicat. Seria RX 6000S și-a făcut debutul cu trei GPU-uri, destinate notebook-urilor ultra-subțiri și ușoare. Accentul lor este pe menținerea dimensiunii produsului compact și pe asigurarea eficienței energetice.

S-au anunțat noi televizoare QLED, OLED și Mini LED

Principalele companii de pe piață și-au reînnoit portofoliul de televizoare inteligente cu modele noi. Samsung a fost unul dintre ei, cu pariul pe noile televizoare Neo QLED, cu o nouă platformă numită Gaming Hub. În acesta, utilizatorul va putea accesa principalele platforme de jocuri în cloud, precum Google Stadia și GeForce Now, pe lângă titlurile pentru consolă.

Tehnologia Mini LED a atras și mai mulți producători. Sony, de exemplu, a anunțat televizoare noi, cu funcția de iluminare de fundal, împreună cu rezoluție 8K. TCL pariază pe panoul de 144 Hertz, cu tehnologie OD Zero, care permite utilizarea Mini LED-uri cu profil ultra-subțire. Între timp, Panasonic a ales să se concentreze pe gama sa de televizoare OLED. Ele promit dimensiuni mai mari și mai luminoase, precum și o latență mai mică, în principal pentru a mulțumi publicul de gaming.

Una dintre companiile de top în reclamele Smart TV a fost LG la CES 2022. Coreeanul a oficializat noi modele 8K, pe lângă opțiunile OLED Evo, de până la 97 de inchi, și QNED Mini LED, cu consistență de volum de culoare 100%.

Punctul culminant este noul procesor α9, care promite un control mai mare al temperaturii în această nouă generație. În plus, noul webOS 22 a câștigat mai multe funcții pentru a face sistemul mai personalizat pentru fiecare membru al familiei, de exemplu.

Deci, care au fost știrile CES 2022 care v-au atras cel mai mult atenția? Spune-ne în spațiul de mai jos!

Acest articol ar putea fi actualizat pana la finalul evenimentului CES 2022.