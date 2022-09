Odata cu venirea toamnei, gandul iti este indreptat din nou catre sfera profesionala si simti din nevoia de o schimbare? Domeniul IT ti se pare tentant, insa ai cunostinte zero in domeniu? Nu te descuraja! Programarea poate fi si pentru tine, daca esti decis sa te dedici acesteia! WellCode iti ofera un program de mentorat gandit astfel incat sa te ajute sa iti atingi obiectivele in numai cateva luni.

Programul de mentorat fondat de Petru Trimbitas este ghidat de standardele observate si insusite in timpul experientei capatate de acesta la Facebook si Google, in Statele Unite ale Americii. Programul este conceput astfel incat sa te ajute sa iti dezvolti o cariera de la zero si sa poti coda in orice limbaj de programare te va atrage. De exemplu, daca obiectivul tau este sa devii administrator baze de date, programul de mentorat are integrat in cadrul lui si un curs SQL, care sa te ajute sa iti dezvolti abilitatile necesare scrierii de cod in acest tip de limbaj.

Un curs SQL clasic iti va permite sa ”strabati” numai ”cararile” acestui tip de limbaj de programare. Spre deosebire de un curs SQL, mentoratul WellCode te va ajuta atat sa iti consolidezi cunostintele de programare, cat si sa-ti dezvolti abilitati personale, care sa te ajute sa iti imbunatatesti gandirea logica si sa inveti sa scrii cod corect si curat inca de la prima logare pe platforma.

Ce iti ofera un mentorat in programare fata de un curs SQL?

Mentoratul pus in practica de Petru Trimbitas are doua directii: una personala si una profesionala.

Din punct de vedere profesional, in cadrul mentoratului vei putea invata atat bazele programarii, cat si sa parcurgi un ”curs” SQL integrat, care sa iti ofere toate informatiile de care ai nevoie pentru obtinerea primului tau job ca administrator de date, creator de aplicatii, administrator de securitate baze de date etc. De asemenea, mentorii te vor ajuta sa te pregatesti si pentru etapa de sustinere a interviurilor cu potentialii angajatori si sa-ti creezi propriul portofoliu de proiecte.

Pe plan personal, coach=ii iti vor oferi tot suportul de care ai nevoie pentru a-ti dezvolta abilitati de gestionare a gandurilor negative si a emotiilor. Totodata, mentorii te vor ajuta sa-ti stabilesti un stil de viata echilibrat, o igiena a somnului sanatoasa si sa te mentii focusat pe atingerea obiectivelor profesionale.

Dezvoltarea gandirii logice reprezinta o prioritate pentru mentori, pentru a reusi sa te invete sa faci fata provocarilor aduse de rezolvarea de probleme de pe platforma. Gandirea logica te va ajuta sa inveti sa privesti problema in ansamblu, sa o intelegi si sa lucrezi astfel incat sa ajungi la cea mai buna solutie. Cresterea capacitatii de concentrare este un alt obiectiv al mentorilor, pentru a te face sa treci de la visul unei cariere in IT la realitatea unui astfel de job. Pentru a putea scrie cod bun, ai nevoie de concentrare, astfel incat sa poti intelege problemele si sa poti sa gasesti solutiile optime.

Daca si tu iti doresti sa devii administrator de baze de date, atunci nu mai ezita! Inscrie-te la mentoratul WellCode si obtine toate cunostintele de baza din cadrul unui curs SQL. Stabileste o sedinta de consultanta cu mentorii si traseaza impreuna cu ei obiectivele tale. Nu mai sta pe ganduri! Succesul nu se lasa amanat si e doar la cateva luni distanta! Doar de tine depinde cat dureaza!