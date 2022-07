De ce ai nevoie de o casa de marcat si unde gasesti modele ieftine

Atunci cand decizi sa iti deschizi o afacere, trebuie sa stii ca exista o serie importanta de obligatii pe care trebuie sa le respecti, pentru ca business-ul tau sa poata functiona in conditii de legalitate. Daca vinzi produse sau servicii, trebuie ca fiecare tranzactie pe care o derulezi sa fie inregistrata cu documente fiscale. Acest lucru este posibil prin intermediul casei de marcat. Legea te obliga sa utilizezi case de marcat fiscale, electronice.

Exista si exceptii de la obligativitatea utilizarii unui astfel de aparat de marcat, insa sansele sunt sa fie necesar sa detii si tu una, daca ai o afacere care functioneaza in Romania. Pentru ca este vorba despre dispozitive atat de complexe si obligatorii, casele pot ajunge sa aiba preturi destul de piperate. Exista si magazine de specialitate la care poti sa gasesti case de marcat ieftine. Iata ce trebuie sa stii despre aceste aparate si de unde trebuie sa le cumperi!

Case de marcat ieftine: la ce ajuta si de unde le cumperi

case de marcat ieftine

Conform OUG nr. 28/1999 si HG nr. 479/2003, au obligativitatea de a utiliza case de marcat electronice fiscale agentii economici care vand bunuri sau/si presteaza servicii cu caracter permanent. Este obligatoriu ca agentii economice care fac parte din aceasta categorie sa detina inca de la data inceperii activitatii o casa de marcat. Poti gasi case de marcat ieftine la magazine de specialitate, insa este important sa le alegi in functie de cateva criterii importante. Mai exact, trebuie sa fii atent la:

Cum se conecteaza la serverele ANAF – poti alege case cu conexiune Ethernet sau variante WiFi. Ai posibilitatea de a cumpara case wireless la preturi foarte bune, mai ales in contextul raspandirii tot mai mari a tehnologiilor fara fir;

Performantele de imprimare ale casei de marcat;

Posibilitatea de conectare la PC;

Posibilitatea de instalare a softurilor specializate pe anumite tipuri de activitate, asa cum este softul pentru restaurant sau softul pentru magazin;

Preturile consumabilelor;

Termenul de garantie oferit de catre producator sau magazinul de la care cumperi case de marcat ieftine;

Numarul de bonuri estimate zilnic;

Numarul de articole care vor fi inregistrate in casa de marcat.

Acestea sunt criteriile de baza pe care trebuie sa le verifici la fiecare model de casa pe care vrei sa il achizitionezi. In plus, poti verifica si capacitatea casei de a genera documente contabile care sa iti usureze munca. Modelele performante te vor ajuta si sa tii o evidenta permanenta a stocurilor pe care le ai la dispozitie si te vor alerta atunci cand acestea se apropie de final. Astfel, activitatea de inventar va fi cu mult simplificata, iar riscul de a nu mai putea sa iti servesti clientii va fi anulat.

Intra pe TehnicaFiscala.ro si descopera cele mai performante modele de case de marcat ieftine. In plus, poti beneficia si de intocmirea corecta a dosarului de fiscalizare a casei de marcat, in asa fel incat sa poti folosi imediat modelul pe care l-ai achizitionat. Apeland la solutii autorizate si certificate, ai certitudinea ca desfasori o afacere 100% legala inca din prima zi de activitate!