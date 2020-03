Apple urmează să introducă urmatoarea versiune a râvnitului său sistem de operare iOS 14. Gigantul din Cupertino este de așteptat să găzduiască un eveniment anual de dezvoltator WWDC doar online în iunie, unde va evidenția funcțiile iOS 14, care vor fi văzute în viitoarele iPhone 12 și iPhone 9 / iPhone SE2.

Între timp, există câteva zvonuri care plutesc în jurul valorii de a indica noile funcții care vor ajunge în iOS 14. Un cod iOS 14 scurs a indicat că actualizarea iOS din acest an va aduce câteva caracteristici fără precedent.

Iată un rezumat de știri, zvonuri și funcții pe care le-am putea vedea în iOS 14.

Funcții, zvonuri și știri iOS 14

Caracteristici de realitate augmentată

Un cod scurs de iOS 14 obținut de 9to5Mac a sugerat că Apple intenționează să aducă o serie de funcții de realitate augmentată în acest an. O aplicație AR cu numele de cod „Gobi” se află pe carduri și, conform codului, îi va ajuta pe utilizatori să „obțină mai multe informații despre lumea din jurul lor.”

Există zvonuri conform cărora aplicația AR de Apple va fi integrată în magazinele Apple și Starbucks. Aplicația le va permite utilizatorilor să obțină mai multe informații despre un produs dintr-un magazin Apple, îndreptându-le pur și simplu camera spre el.

Această caracteristică iOS 14 ar putea marca începutul unei tendințe în industria smartphone-urilor și am putea vedea din nou tehnologia AR în 2020-21.

Ecran nou de vizualizare a aplicațiilor

Un raport al 9to5Mac bazat pe un cod iOS 14 scurs indică faptul că Apple intenționează să introducă un nou ecran în care aplicațiile vor fi afișate alfabetic. Noua funcție iOS-View iOS 14 va oferi, de asemenea, o opțiune pentru utilizatori de a sorta aplicații cu diferite opțiuni. De exemplu, puteți sorta aplicațiile după cele utilizate frecvent sau aplicațiile pentru care aveți notificări necitite și multe altele.

Până acum, utilizatorii de iPhone au văzut aplicațiile derulând pe ecranul de start sau căutând direct aplicațiile. Această viitoare funcție iOS 14 vă va facilita găsirea aplicațiilor.

În conformitate cu 9to5Mac, Apple va integra, de asemenea, Sugestii Siri în acest ecran de vizualizare a listei, pentru a facilita accesul utilizatorilor la aplicații. De exemplu, Siri ar putea sugera deschiderea aplicației Starbucks când intri într-un magazin Starbucks sau în aplicația de muzică când ajungi la sala de sport.

Opțiune de a face o aplicatie implicita

iOS 14 a fost apreciat ca aducând o opțiune pentru a face din aplicații terțe aplicația implicită. Cu această funcție iOS 14, puteți face din Google Chrome browserul dvs. implicit și Gmail ca aplicație de e-mail implicită pe iPhone.

Această decizie ar putea fi văzută ca un efect al reclamațiilor depuse împotriva companiei pentru oferirea unui avantaj neloial aplicațiilor sale native.

Asistență pentru imagini de fundal

Dacă sunteți fan al unui wallpaper personalizat, ar putea fi una dintre cele mai mari caracteristici ale iOS 14. Apple intenționează să permită pachete de fundal pentru terți în aplicația Setări. De asemenea, compania ar putea aduce noi categorii de tapet pentru a ajuta utilizatorii să sorteze și să aplice un wallpaper personalizat.

Funcții noi de accesibilitate

Apple ar putea include funcții de accesibilitate precum recunoașterea sunetului pentru sonerie, alarmă de incendiu și multe altele pentru utilizatorii cu dizabilități de auz. Mai mult, Apple ar putea adăuga o caracteristică în care camera să detecteze și să facă gesturi pentru persoanele cu dizabilități legate de vedere.

Caracteristici noi iMessage

Apple intenționează să introducă o serie de caracteristici în iMessage cu iOS 14 pentru a-l face mai ușor de utilizat. Puteți vedea următoarele funcții iMessage noi în iOS 14:

Menționați contactele dvs.

iOS 14 ar putea aduce un sistem de menționare asemănător unui Slack pentru etichetarea contactelor dvs. în mesaje. Utilizând această caracteristică puteți adresa un mesaj unei persoane într-un chat de grup. De asemenea, dacă cineva vă menționează, atunci veți primi o notificare pentru mesaj.

marcheaza ca necitit

Cu iOS 14, veți putea să vă marcați iMessage ca fiind necitit, să vă amintiți mesajele importante și să le evidențiați. Acesta va fi similar cu funcțiile disponibile în Gmail și WhatsApp.

Ștergeți iMessage trimis

Aceasta ar putea fi una dintre cele mai proeminente caracteristici ale lui iOS 14 pentru iMessage. Apple ar putea oferi o caracteristică pentru a retrage iMessage trimis. Cu toate acestea, faptul că ați șters un mesaj va fi vizibil atât pentru expeditor, cât și pentru destinatarul chatului.

Îmbunătățiri native

Ca în fiecare an, Apple va aduce o mulțime de îmbunătățiri pentru aplicațiile sale native. Zvonurile au sugerat că compania intenționează să aducă upgrade-uri la aplicația sa de sănătate cu o nouă caracteristică de urmărire a somnului, care va fi disponibilă în Apple Watch-ul de ultimă generație.

În plus, am putut vedea câteva funcții noi în aplicațiile Apple Maps, HomeKit și Find My cu iOS 14.

Suport la nivel de sistem pentru un cursor al mouse-ului

Apple a introdus un cursor reproiectat în iPad Pro proaspăt lansat pentru a reduce decalajul dintre un iPad și un computer. Pe linii similare, am putea vedea iOS 14 aducând suport pentru întregul sistem pentru cursorul mouse-ului. În iOS 13, Apple a adăugat și suport pentru un cursor, dar a fost ascuns în setările de accesibilitate. De această dată, Apple ar putea face mai accesibil.

iOS 14 iPhone-uri compatibile

Anul trecut, Apple a surprins pe toată lumea făcând iOS 13 compatibil cu dispozitive la fel de vechi ca un iPhone SE, care a fost lansat în 2016. Anul acesta ne așteptăm ca Apple să facă iOS 14 compatibil cu următoarele iPhone:

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone X

iPhone XR

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

Nu ar fi o surpriză dacă viitoarea versiune iOS 14 se dovedește a fi compatibilă cu iPhone 6s și iPhone 6s Plus (spune, MacRumors), dar încă nu suntem siguri.

iOS 14 Data lansării

Așa cum rezultă din anii trecuți, Apple va găzdui conferința anuală de dezvoltatori WWDC cândva în iunie pentru a prezenta caracteristicile iOS 14. Ne așteptăm ca compania să lanseze iOS 14 dezvoltator beta în următoarele zile în timpul WWDC 2020.